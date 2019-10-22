Погибший в Нальчике Александр Флегонтов похоронен на родине

22 октября 2019, 21:20

Сегодня в Петрозаводске прошли похороны сотрудника спецназа Александра Флегонтова, который погиб во время драки силовиков в Нальчике. Основной подозреваемый по делу дал показания и находится под подпиской о невыезде, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 34-летний лейтенант полиции Карелии Александр Флегонтов умер после драки с коллегой, которая произошла вечером 18 октября в Институте повышения квалификации в Нальчике. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Первую драку полицейских удалось прекратить, однако вскоре конфликт возобновился. Когда дерущихся разняли вновь, один из них был мертв. Второй участник драки - сотрудник ППС имени А.Кадырова МВД Чечни, сообщил со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

В траурный зал на улице Вольной в Петрозаводске, чтобы проститься с Александром Флегонтовым пришли сегодня сотни людей. В церемонии также принял участие министр внутренних дел Карелии Дмитрий Сергеев, сообщает карельский портал "Руна". В его сообщении также отмечается, что накануне соболезнования родственникам Александра Флегонтова выразили МВД Карелии и глава республики Артур Парфенчиков. В МВД заявили, что дети Александра - сын и дочь - будут на попечении ведомства до 18 лет.

Основной подозреваемый по делу о драке в Нальчике - житель Чеченской Республики, сотрудник подразделения специального назначения полка имени Ахмата Кадырова - дал признательные показания, передает со ссылкой на старшего помощника руководителя Управления СКР по Кабардино-Балкарии Мурата Багова портал "Петрозаводск говорит".

"Мужчина дал признательные показания, своей вины в нанесении ударов он не отрицает. В качестве меры пресечения суд вынес ему подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сообщил Мурат Багов. По его словам, уже допрошены все участники и очевидцы трагического конфликта, которые дали одинаковые показания, и теперь следователи ожидают итогов экспертизы, которая прольет свет на количество нанесенных ударов и их последствия для жизни Александра Флегонтова.

Дело находится на особом контроле, и в следственных органах Кабардино-Балкарии призвали всех, кто обладает значимой и достоверной информацией об этом конфликте, сообщать в Следственный комитет любого региона, передает также со ссылкой на Мурата Багова другой карельский портал 365NEWS. В его сообщении подчеркивается, что результаты экспертизы и новые данные могут изменить квалификацию статьи, по которой обвиняется полицейский из Чечни.

На сайте Следственного управления Следственного комитета России по КБР свежей информации о ходе расследования дела, по данным на 21.20 мск 22 октября, нет.

Ранее сообщалось, что, по словам одного из очевидцев, участник драки силовиков в Нальчике, в которой погиб Александр Флегонтов, предложил представить инцидент несчастным случаем. Пользователи соцсети выразили сомнения в том, что расследование будет объективным. Также пользователи соцсетей, комментируя инцидент в Нальчике, сочли, что гибель полицейского следует рассматривать как умышленное причинение смерти, а не убийство по неосторожности.