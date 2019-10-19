Следком счел гибель полицейского во время драки в Нальчике результатом неосторожности

19 октября 2019, 22:15

После гибели полицейского во время драки с коллегой в Нальчике следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Как писал "Кавказский узел", двое полицейских подрались во время учебы в институте повышения квалификации в столице Кабардино-Балкарии, в результате один из них скончался, сообщили в правоохранительных органах региона.

По версии следствия, вечером 18 октября между слушателями нальчикского филиала Краснодарского университета МВД России произошел конфликт, переросший в драку. "Одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. В настоящее время установлены все участники происшествия", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Руководитель пресс-службы университета Инна Каргаполова рассказала, что участники конфликта были из разных регионов. В университете проводится служебная проверка, пишет "Интерфакс".