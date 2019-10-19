Полицейский погиб после драки с коллегой в Нальчике

19 октября 2019, 17:29

Двое полицейских подрались во время учебы в институте повышения квалификации в столице Кабардино-Балкарии, в результате один из них скончался, сообщили в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел в нальчикском филиале Краснодарского университета МВД России.

"В результате конфликта в нальчикском филиале Краснодарского университета МВД России между двумя сотрудниками полиции произошла драка. Один из полицейских скончался от полученных травм", - цитирует сегодня источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

Конфликт между двумя слушателями в институте произошел вечером 18 октября. Они начали драться и их разняли. Затем конфликт вспыхнул вновь, и когда дерущихся разняли вот второй раз один из них был мертв. Погибшим оказался полицейский из Карелии, второй участник драки - сотрудник ППС имени А.Кадырова МВД Чечни, пишет сегодня со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность этой информации. На сайтах регионального и федерального управлений МВД сегодня к 17.20 мск нет информации об инциденте.