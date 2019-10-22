Подробности гибели силовика в Нальчике вызвали сомнения в перспективах дела

22 октября 2019, 15:05

Участник драки силовиков в Нальчике, в которой погиб Александр Флегонтов, предложил представить инцидент несчастным случаем, рассказал очевидец. Пользователи соцсети выразили сомнения в том, что расследование будет объективным.

Как писал "Кавказский узел", 34-летний лейтенант полиции Карелии Александр Флегонтов умер после драки с коллегой, которая произошла вечером 18 октября в институте повышения квалификации в Нальчике. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Первую драку полицейских удалось прекратить, однако вскоре конфликт возобновился. Когда дерущихся разняли вновь, один из них был мертв. Второй участник драки - сотрудник ППС имени А. Кадырова МВД Чечни, сообщил со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

Тело Александра Флегонтова доставлено из Нальчика в Петрозаводск, на 22 октября намечены его похороны, сообщило 21 октября "Кавказ.Реалии".

По данным издания, Флегонтов служил в карельской полиции с 2007 года, а в 2017 году он стал сотрудником отряда спецназначения "Гром", которое специализировалось на контроле за оборотом наркотиков. На курсы переподготовки в Нальчик офицер полиции поехал по служебному направлению.

"Он очень не хотел туда ехать. Он не хотел, потому что все понимали, в какой регион он едет. [...] Может быть, он что-то чувствовал", - привело издание слова Ольги Лысовой, матери гражданской жены Флегонтова.

Женщина охарактеризовала погибшего как "прекрасного человека". "Красивый, спортивный. Очень уважающий, любящий свою работу. Действительно он был для нее создан. И всегда были самые хорошие отзывы. Понятно, что работа серьезная, трудная, местами опасная. [...] Огромное количество друзей-сослуживцев, когда узнали о том, что его нет, плакали. Взрослые мужчины плакали!" – рассказала она.

Очевидец рассказал об обстоятельствах гибели Флегонтова

Свидетельства очевидца инцидента опубликовал 19 октября администратор сообщества "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте". По словам очевидца, подобные стычки в институте не редкость, а поводом для конфликта 18 октября стала словесная перепалка между уроженцами Карелии, Саратова и Чечни.

"Выйдя в коридор после словесной перепалки, Саня (погибший) говорит: "Ребят, все нормально, все помирились, все друзья, мы идём спать" - и начинает уходить. В тот момент, когда он повернулся вполоборота к одному из жителей Чечни, тот дал ему [серию ударов] в челюсть, после которой Саня с трёх ступеней полетел вниз и ударился головой об кафель, нападавший подскочил к нему и сверху нанес один добивающий удар", - приводятся в сообщении слова очевидца.

По его словам, конфликт на этом не прекратился. "Пока все разбирались в холле, [три человека] на крыльце ногами забивали лежащего парня из Саратова, мы выскочили и откинули их от него, но когда он встал, один из [участников драки] ударил саратовца в лицо. Потом крики парней, что нужна скорая срочно парню из Карелии. И до приезда скорой его качали и вентилировали, но он с самого начала уже был [без признаков жизни]. Собрались в коридоре общаги возле телика, подходит [один из участников драки] и говорит: "Давайте скажем, что сам упал и ударился". [...] Сказали, что будем говорить, как есть, и прогнали его. Их сегодня отселили, чтобы не провоцировать. Парни все объединились, от показаний никто не отказывается, все хотят, чтобы виновные были наказаны", - рассказал очевидец.

Пользователь Тарас Семенов в комментарии под этой публикацией опроверг версию о драке. "Драки не было! Соответственно, было нападение!" – написал он, не аргументировав свою позицию.

Другие пользователи соцсети разошлись в оценке перспектив расследования дела. "Закончится командировка сейчас у ребят, раскидают всех и найдут того, кто будет давать «реальные» показания и прочее, спустят на тормозах", - предположил Дмитрий Шмель.

"Вряд ли. Начальника филиала накажут. Замов по службе и кадрам на дембель. И руководство этих двух бойцов к стенке поставят... Думаю, в филиале чистка будет", - возразил Василий Уткин.

"Надеюсь, ребята не дадут заднюю и не откажутся от показаний. Хорошо, что огласке предали, нужно довести дело до конца", - написал пользователь Иван Колесов.