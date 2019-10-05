Совет безопасности упразднен в Ингушетии

05 октября 2019, 18:29

Власти Ингушетии упразднили Совет безопасности региона, который ранее входил в структуру правительства республики. Функции Совбеза будут выполнять вновь созданное управление по профилактике правонарушений и советник главы республики.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября пост главы Ингушетии занял временно исполнявший эти обязанности с 26 июня Махмуд-Али Калиматов. В тот же день он отправил в отставку правительство республики и заявил, что будет менять кадровый состав ингушского правительства, но оставит в нем опытных профессионалов.

После ухода 8 июля в отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заявления об увольнении, помимо Зялимхана Евлоева, подали премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев, ряд других высокопоставленных ингушских чиновников, в том числе секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов.

Совет безопасности Ингушетии, который состоял из двух отделов - по профилактике коррупционных и иных правонарушений и по взаимодействию с правоохранительными структурами, был упразднен в связи с упразднением аппарата правительства региона и преобразованием в администрацию главы и правительства республики, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

"Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений - это требование указа президента страны. Мы преобразовали его в Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое будет подчиняться главе региона. Также у нас будет советник главы региона по взаимодействию с правоохранительными органами, к которому перейдут функции второго отдела Совбеза - по взаимодействию с правоохранительными структурами. У него будут два помощника", - приводит информацию пресс-службы главы Ингушетии ТАСС.

Источник в кабинете министров республики сообщил, что сохранен аппарат республиканской антитеррористической комиссии (АТК), в который входили сотрудники Совбеза, передает сегодня агентство "Интерфакс-Юг", отмечая, что АТК возглавляет Руслан Гелисханов.

Совет безопасности Ингушетии являлся коллегиальным совещательным органом, осуществлявшим подготовку решений главы региона по вопросам обеспечения экономической, общественной и экологической безопасности, обеспечения защиты прав граждан, законности, правопорядка. В числе задач Совбеза были прогнозирование, выявление, анализ и оценке угроз безопасности. Ахмед Дзейтов возглавлял совет с конца ноября 2015 года, на эту должность он был назначен указом главы региона Юнус-Бека Евкурова, а до этого работал начальником ОВД Сунженского района Ингушетии, отмечает агентство.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.