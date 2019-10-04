04 октября 2019, 23:59

Арсен Каноков вновь назначен сенатором от Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о назначении на должность сенатора от парламента республики Арсена Канокова, продлив полномочия в должности, которую тот занимает с 2013 года.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября депутаты парламента Кабардино-Балкарии единогласно проголосовали за назначение на должность руководителя региона врио главы республики Казбека Кокова.

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики Канокова Арсена Башировича", - говорится в указе, опубликованном сегодня на сайте главы республики.

Арсену Канокову принадлежал сгоревший 8 октября 2017 года в Подмосковье ТЦ "Синдика".  В результате пожара бывший глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков лишился пятой части своего состояния, которое оценивалось в 500 миллионов долларов, сообщил телеканал "Дождь". Руководство рынка заявило, что арендаторы получат льготные места в новом торговом комплексе построенном на месте сгоревшего.

Арсен Каноков известен в Кабардино-Балкарии своей критической позицией по поводу законопроекта, согласно которому изучение государственных языков республик России "осуществляется на добровольной основе". В июне 2018 года Арсен Каноков на своей странице в "Фейсбуке" назвал его "непродуманным шагом". Пользователи соцсетей, ранее упрекнувшие депутатов из СКФО в трусости за отказ защищать родные языки, поддержали позицию сенатора. В сентябре 2018 года он был назначен исполняющим обязанности президента Адыгской международной академии наук.

В июне 2019 года Каноков поддержал задержанного в Нальчике руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко, предложив освободить активиста из-под стражи под свое поручительство.

Арсен Каноков - известный российский политик и бизнесмен. С 28 сентября 2005 года по 6 декабря 2013 года он был главой Кабардино-Балкарии, а 25 декабря 2013 года парламент республики утвердил его своим представителем в Совете Федерации, говорится в его биографии, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". 

Примечание:

"Коков стал фаворитом выборов на фоне нерешенных проблем в Кабардино-Балкарии", "Татьяна Егорова выдвинута на пост спикера парламента Кабардино-Балкарии", "Калиматов назначил новых руководителей пяти министерств Ингушетии".

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