Политологи рассказали о причинах отставки Артура Ванецяна

18 сентября 2019, 05:35

Отставка директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна стала результатом разногласий с премьер-министром Николом Пашиняном, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. По их мнению, Ванецян может начать политическую карьеру и даже составить конкуренцию Пашиняну.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября президент Армении Армен Саргсян подписал указ об освобождении генерал-майора Артура Ванецяна от должности директора Службы национальной безопасности. Ванецян был отправлен в отставку по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна. При этом Пашинян заявил, что Ванецян сконцентрируется на решении проблемы выхода национальной сборной Армении по футболу в финал Чемпионата Европы, так как он руководит Федерацией футбола страны.

Артур Ванецян был назначен главой Службы национальной безопасности 10 мая 2018 года после прихода к власти Никола Пашиняна. Ранее он был заместителем начальника ереванского управления ведомства и проработал в СНБ несколько лет.

Отставку Ванецяна назвала "примечательной" политический обозреватель Lragir.com Наира Айрумян, отметив, что она произошла на фоне "усиления влияния либеральных сил. По ее мнению, эти силы продвигают идеи зеленой экономики, отказа от полицейского насилия и полной ревизии деятельности прежней власти.

"Эти силы были в явном конфликте с СНБ... В адрес СНБ неоднократно высказывались также депутаты либерального толка от правящей партии. Полагаю, что конфликт между «либералами» и более консервативными силовиками достиг точки, когда кто-то должен был уйти", - сказала она 17 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одной вероятной причиной Айрумян назвала процесс по делу Роберта Кочаряна. Она не исключила, что Ванецян не захотел оказывать давление на суд по делу Кочаряна.

"Не случайно правящая фракция «Мой шаг» запустила процедуру приостановления полномочий главы Конституционного суда Грайра Товмасяна сразу после отставки Артура Ванецяна", - пояснила Айрумян.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени) и по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. 17 сентября суд в Ереване отклонил ходатайство защиты и оставил Кочаряна под стражей. В июне активисты провели акцию перед зданием Конституционного суда Армении и потребовали отправить в отставку его председателя Грайра Товмасяна.

Отставку Ванецяна она также связала с делом Амулсара и тем, что возможны очередные акции протеста против его эксплуатации, которые могут потребовать применения силы.

"Отставка Ванецяна может свидетельствовать о повышении влияния на премьер-министра сил либерального толка и сокращении влияния силовиков", - отметила политобозреватель.

В феврале правительство Армении выделило почти 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки золотоносного месторождения в Амулсаре. Международная экспертная группа сочла минимальными риски для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил Следком Армении 14 августа. Это заявление вызвало акции протеста жителей города Джермук, расположенного в 10 километрах от месторождения. Они считают, что золотодобыча превратит курортный город в горнодобывающий.

Ванецян выступил с политическим заявлением

Артура Ванецяна уволили из-за подозрений в утечке сведений представителям старого режима и нежелании расследовать громкие дела, находящиеся под юрисдикцией СНБ, считает эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян.

"Ванецян сделал «ход конем», зная, что будет уволен. Если бы промолчал, сложилось бы впечатление, что он допустил серьезные ошибки. Выступив же с политическим, по сути, заявлением об отставке, он застраховал себя. В дальнейшем он может мотивировать, что боролся с различными проявлениями внутри власти, предупреждал ее об опасностях. Его заявление обеспечит хорошие дивиденды для дальнейшей политической деятельности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Артур Ванецян прокомментировал свою отставку, заявив, что не во всем был согласен с действиями руководства страны, однако при этом не пояснил, каковы были причины его ухода. "Государственное строительство имеет свою логику. Стихийность решений, отчаянность действий, отсутствие различий между первоочередным и второстепенным - не тот путь, который ведет к достижению цели", - заявил, в частности, он.

Политолог не исключил, что политической опорой для Ванецяна могут стать представители прежней политической элиты.

"Многие пожелают перетянуть его на свою сторону с учетом его информированности и связей. Но есть сведения, что Ванецян пытался сформировать собственную команду из представителей правящей силы, и, теоретически, такая команда может быть создана. Но вероятность маленькая, так как влияние Никола Пашиняна сильно", - предположил Варданян.

Ванецян дал понять, что отставка связана с разногласиями с Пашиняном

Политтехнолог Армен Бадалян назвал заявление экс-директора спецслужб "подчеркнуто политическим жестким текстом".

"Между ним и Пашиняном отношения были напряженные, о чем свидетельствуют организованные утечки в СМИ о том, что Ванецян дважды подавал заявление об отставке, но премьер не подписывал. В своем заявлении Ванецян дал понять, что причиной отставки стали разногласия... Ванецян ушел, хлопнув дверью", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Бадалян считает, что своим заявлением Ванецян сделал политическую заявку.

"У него есть ресурсы. Это и поддержка одного из геополитических центров – России, и его достаточно высокий рейтинг. Кроме того, у него есть связи и информация о властной системе, связь с административным ресурсом. А при наличии этих факторов финансы для создания политической силы – вопрос техники", - отметил Бадалян.

Приход Ванецяна на политическое поле может поменять политическую конфигурацию, добавил он.

"Нет иной политической силы, кроме самой крупной правящей партии во главе с Николом Пашиняном. Две остальные парламентские силы достаточно слабые. Вторая по величине политическая сила формируется вокруг второго президента Роберта Кочаряна. Но его отвергает общество, и он не может стать его лидером. В отличие от него, Ванецян - фигура приемлемая. Он может стать вторым полюсом, к которому может потянуться электорат", - считает политтехнолог.

По его мнению, Ванецян не станет ограничиваться созданием партии для прохождения в парламент.

"Его цель – кресло премьера. И он, скорее всего, воспользуется своим политическим капиталом, иначе со временем этот капитал «износится»", - полагает он.

По словам Бадаляна, власть "нервно среагировала на заявление экс-главы спецслужб".

"Реакцию премьера мы увидели устами его пресс-секретаря Владимира Карапетяна, который заявил, что автор заявления, сделанного Артуром Ванецяном, связан с прежней коррумпированной системой. Это значит, что начался процесс попыток связать Ванецяна с прежней властью. Но проблема в том, что его (Ванецяна) не удастся связать с прежним режимом. Если он был связан, то как новая власть доверила ему в эти полтора года руководство СНБ?" - заключил политтехнолог.