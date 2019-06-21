Активисты потребовали отставки главы Конституционного суда Армении

21 июня 2019, 21:00

Группа из восьми человек собралась сегодня перед зданием Конституционного суда Армении и потребовала отставки его председателя Грайра Товмасяна, заявив, что признает лишь "легитимного Ваге Григоряна".

Как писал "Кавказский узел", большинство депутатов Национального собрания Армении 18 июня проголосовало за назначение на должность судьи Конституционного суда (КС) Ваге Григоряна, адвоката потерпевших по делу о массовых протестах в Ереване 1-2 марта 2008 года. Голосование проходило на фоне акции протеста и заявлений оппозиции о политической предвзятости Григоряна. 20 июня Ваге Григорян провозгласил себя председателем КС. Это вызвало критику политиков и правозащитников. Председатель Хельсинкского комитета Армении называл самопровозглашение Ваге Григоряна четко спланированной акцией премьер-министра. По его мнению, Никол Пашинян ранее добивался отставки председателя КС Грайра Товмасяна.

Сегодня группа из восьми человек собралась перед зданием Конституционного суда Армении и потребовала отставки Грайра Товмасяна. Активисты скандировали: "Грайр, уходи!" и держали плакат с таким же требованием. Участник акции Артур Мовсесян в рупор призвал Грайра Товмасяна добровольно покинуть пост. Он обвинил председателя суда в том, что тот "обслуживал власти". Активисты подчеркнули, что признают лишь "легитимного Ваге Григоряна", передал корреспондент "Кавказского узла".

Отдельно от группы активистов акцию с таким же требованием возле здания суда провел житель Еревана Вардгес Гаспари. Он лег на землю, выражая протест таким образом.

Сам Товмасян во время акции вошел в здание КС. На просьбу журналистов прокомментировать заявление Ваге Григоряна о том, что берет на себя полномочия главы КС, Грайр Товмасян отметил, что "при необходимости сам выступит с заявлением". "Как видите, сегодня я иду на работу", - сказал Товмасян.