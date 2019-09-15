Власти Сочи продлили срок пребывания супругов Мартыновых в пансионате

15 сентября 2019, 18:38

Мэрия Сочи не успела закончить ремонт квартиры в социальном доме, куда предложено переехать супругам Мартыновым, временно поселенным в пансионате, сообщил замглавы города. Сам Мартынов назвал ремонт в социальной квартире "бесполезным занятием", заявив, что власти должны предоставить семье земельный участок у моря.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября супруги Андрей и Наталья Мартыновы, отказавшиеся жить в предоставленной мэрией социальной квартире, приняли приглашение мэрии разместиться в пансионате "Известия" до 14 сентября. Жилплощадь в пансионате может быть предоставлена Мартыновым не более чем на 10 суток, за это время будет отремонтировано социальное жилье, заявили в мэрии.

Супруги Мартыновы оставались единственными жильцами в пансионате "Нептун", комнаты в котором ранее занимали олимпийские переселенцы и пострадавшие от стихийных бедствий. Мэрия Сочи добилась решения суда об их выселении без предоставления другого жилья. Супруги возразили, что не могут арендовать или купить другое жилье из-за онкологического заболевания главы семьи.

Мэрия Сочи продлила на пять суток размещение супругов Мартыновых в адлерском пансионате "Известия" после того, как истек 10-дневный срок их пребывания в пансионате, оплачиваемый за счет мэрии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" замглавы Сочи Константин Чеботарь. "Администрация Сочи не успела за 10 суток произвести обещанный ремонт квартиры в социальном доме по улице Мацестинская, поэтому за счет мэрии решено продлить срок пребывания супругов в пансионате до окончания ремонта пока еще на пять суток, до 20 сентября", - рассказал он.

По его словам, условиями пребывания в пансионате супруги довольны, однако дальнейшие договоренности насчет решения вопроса их пока не устраивают.

Андрей Мартынов назвал ремонт в социальной квартире "бесполезным занятием чиновников". Переезд в социальный дом Мартынов считает невозможным из-за "едких мацестинских запахов, которые противопоказаны его здоровью врачами", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Мартынов.

По словам матери девятерых детей Гаяне Быстровой, семья которой живет в квартире в этом доме, никаких запахов она не ощущает. "Дом расположен в хорошем месте в лесопарковой зоне. Никаких запахов Мацесты тут нет, так как Мацеста далеко от дома. У нас одна беда - отсутствие жилплощади на всю семью. И если бы нам предоставили свободную квартиру в этом доме для расширения, то мы были бы только счастливы", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница социального дома.

Информацию об отсутствии каких-либо запахов подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" и другие жильцы дома. При этом ремонт в квартире, предложенной Мартыновым, действительно ведется: рабочие красят стены, меняют сантехнику, в квартире поставлена новая входная дверь.

Сначала супруги Мартыновы согласились на предоставленную им квартиру, но 5 сентября изменили свое решение и потребовали участок земли у моря. Семье нужна собственность, пояснил Андрей Мартынов. "Социальное жилье, которое нам дали, мы приватизировать не сможем", - подчеркнул он. Даже если власти сделают в квартире ремонт, то супругов не устраивает район, заявил мужчина. "Мы привыкли к Адлерскому району. У меня работа, где хороший коллектив и зарплата - я работаю в "Библио-Глобусе" водителем. Там есть общежития, но они все очень маленькие", - уточнил он.

Замглавы города Константин Чеботарь уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что ранее Мартыновы приобрели участок, который не был оформлен продавцом в собственность и не принадлежал ему, поэтому вины администрации в том, что Мартыновы купили такой участок, нет. Мэрия согласилась предоставить Мартыновым жилье вне очереди только потому, что мужчина болен, уточнил чиновник. "С 2011 года по настоящее время Мартыновы проживали в пансионате "Нептун", а теперь в пансионате "Известия" на совершенно безвозмездной основе. Мартыновы говорили, что добиваются жилья в Сочи. Теперь они требуют земельный участок. Получается, что они в жилье не нуждаются?" - задался вопросом Константин Чеботарь.

Андрей Мартынов пояснил, что, по его мнению, если они отдали деньги за участок, который не был в собственности у продавца, то мэрия должна компенсировать их ошибочную покупку аналогичным участком у моря. "У нас была личная договоренность с [бывшим мэром Сочи Анатолием] Пахомовым на личном приеме у него в 2011 году, когда у нас изъяли участок, а нас выселили, что он предоставит равноценный... Пахомов больше не мэр Сочи, так мы и остались без обещанного участка, хотя ждали его 8 лет", - сказал Андрей Мартынов.

9 сентября сроки полномочий мэра Сочи Анатолия Пахомова истекли, он сообщил, что не будет переизбираться на третий срок. Выборы нового мэра Сочи были непрямыми, его избирали депутаты горсобрания тайным голосованием. 10 сентября мэром был избран замгубернатора Кубани Алексей Копайгородский.

По словам Мартынова, он не хочет возвращаться в Киров, где семья была постоянно зарегистрирована до этого года. "В Кирове квартиру получил сын. Нам там места на всех не хватит", - пояснил Андрей Мартынов.

Напомним, что 3 сентября приставы и полицейские, исполняя решение суда, вынесли онкобольного Андрея Мартынова из пансионата "Нептун" на матрасе на улицу. Мартынов и его супруга провели ночь на улице, а утром вновь заселились в опечатанное жилище, заявив, что им некуда больше идти. Вечером 4 сентября Мартыновы въехали в предоставленное мэрией социальное жилье. Мартынов сообщил тогда, что доволен жильем.