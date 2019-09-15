Новый мэр Сочи начал формировать свою команду

15 сентября 2019, 00:06

Мэр Сочи Алексей Копайгородский подписал указы о назначении восьми заместителей, перераспределив между ними некоторые полномочия.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября депутаты горсобрания Сочи единогласно проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского на должность главы города. 11 сентября Копайгородский принес присягу, пообещав руководить городом справедливо и продолжать традиции предыдущего градоначальника Анатолия Пахомова. 13 сентября он подписал заявления об увольнении восьми своим заместителям и четырем главам районов Сочи. В мэрии отставку чиновников объяснили формированием новой команды.

Сегодня стали известны имена заместителей главы Сочи. Назначения состоялись после внеочередной сессии горсобрания, на которой по представлению Алексея Копайгородского были внесены изменения в структуру администрации. Решением депутатов число заместителей главы города сокращено с 10 до 8, кроме этого произошло перераспределение некоторых полномочий между ними, говорится в сообщении от 14 сентября на сайте администрации Сочи.

Здесь же приводятся имена новых и сохранивших свои посты заместителей мэра. Так, первым замглавы города назначен Денис Юрковский, до последнего времени возглавлявший департамент строительства Краснодарского края, а до этого работавший замглавы Центрального района и главой Адлерского района Сочи. В новой должности он будет координировать вопросы градостроительства, архитектуры и благоустройства, соблюдения законодательства в строительной сфере. Замглавы мэра по вопросам внутренней политики, муниципальной службы, кадровой, информационной и аналитической работы, обращениям граждан и организаций стала Галина Москалева, которая на новую работу перешла с должности руководителя департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

Константин Чеботарь сохранил должность заместителя главы города Сочи. В новой администрации он продолжит курировать вопросы территориальной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами, дела казачества и участие граждан в охране общественного порядка, а также бухгалтерский учет и работу административных комиссий. Социальный блок поручено вести Полине Деняк, которая до перехода в мэрию Сочи с апреля 2017 года занимала должность замминистра здравоохранения Краснодарского края, а до этого 7 лет проработала в территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае.

Владимир Пушкарев в должности замглавы города займется развитием санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов. Также в сферу его деятельности войдет экономика и стратегическое развитие, отрасль потребительского рынка и услуг, информатизация и связь, проектная деятельность. Блоком ЖКХ в Сочи поручено заниматься Сергею Робилко, к ведению которого также отнесены структуры, обеспечивающие работу городского транспортного и дорожного хозяйства, охрана окружающей среды, лесопарковое и сельское хозяйство, промышленность. В биографии Робилко - работа главой администрации Тимашевского городского поселения, Щербиновского района, руководителя Темрюкского района

Заместителем главы города, координирующим работу по финансам и бюджету, финансовому контролю, муниципальным закупкам и контрактам, назначен Сергей Белоусов, который до перехода в Сочи работал в Минфине Кубани. Международные отношения, проведение значимых мероприятий, физкультуру и спорт на должности замглавы Сочи будет курировать Валерий Козлов, который несколько лет занимал различные должности в Минэкономики и в министерстве физкультуры и спорта Краснодарского края.