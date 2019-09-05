Семья онкобольного отказалась от соцжилья в Сочи

05 сентября 2019, 16:39

Супруги Мартыновы, которые после выселения приставами из пансионата "Нептун" согласились на предоставленную сочинской мэрией квартиру, сегодня изменили свое решение и потребовали участок земли у моря. В городской администрации требования Мартыновых сочли необоснованными.

Как сообщал "Кавказский узел", приставы и полицейские, исполняя решение суда, вечером 3 сентября вынесли на матрасе онкологического больного Андрея Мартынова из пансионата "Нептун" на улицу. Мартынов и его супруга провели ночь на улице, а утром вновь заселились в опечатанное жилище, заявив, что им некуда больше идти. Вечером 4 сентября Мартыновы въехали в предоставленное мэрией социальное жилье. Чиновники признали, что квартира нуждается в ремонте, но пообещали его сделать. Андрей Мартынов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что остался доволен жильем.

Сообщение о том, что семье Мартыновых в Сочи грозит выселение, поступило на смс-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

По словам Андрея Мартынова, сотрудники мэрии дали им диван и чистый комплект белья, чтобы переночевать в квартире, но в целом условия в ней некомфортные. "Тут даже не помыли полы. Мебель старая. Воздух затхлый. Квартира без ремонта", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К утру супруги приняли решение отказаться от этого жилья. "Даже если и сделают тут ремонт, то нас не устраивает район. Мы привыкли к Адлерскому району. У меня работа, где хороший коллектив и зарплата - я работаю в "Библио-Глобусе" водителем. Там есть общежития, но они все очень маленькие, нам с нашими вещами там не разместиться. У Натальи есть работа продавца в ларьках на территории курортного городка Адлер, прямо напротив пансионата "Нептун". Нам там было удобно. Сейчас, если мы останемся жить в этом жилье, нам надо каждый день проделывать 40 километров в одном и другом направлении, чтобы добраться на работу и домой", - посетовал Андрей Мартынов, подчеркнув, что в социальное жилье на Мацесте супруги не вернутся.

Супруги Андрей и Наталья Мартыновы оставались единственными жильцами в пансионате "Нептун", комнаты в котором ранее занимали олимпийские переселенцы и пострадавшие от стихийных бедствий. Мэрия Сочи в суде добилась решения об их выселении без предоставления другого жилья. Супруги заявили, что не могут арендовать или купить другое жилье из-за тяжелого заболевания главы семьи. В пансионате они жили без электричества, водопровода и канализации.

Как рассказал Андрей Мартынов, их сын вернулся из Сочи в Пермь, где ранее жили Мартыновы, и получил от муниципалитета квартиру взамен их сгоревшего жилья. "Сын женился, у него родился маленький ребенок, и он не в состоянии помогать еще и родителям", - отметил Андрей Мартынов. Он добавил, что если от сочинских властей удастся добиться участка в Сочи, то семья сына переедет в Сочи, чтобы строить здесь общий дом.

Мартынов заявил, что предпочел бы остаться в пансионате "Нептун", пока вопрос с жильем окончательно не решен. Несмотря на отсутствие там элементарных бытовых удобств, супруги, по словам Мартынова, приспособились там жить. Где они будут ночевать в ближайшую ночь, Андрей Мартынов не знает.

"Нам нужна собственность. Социальное жилье, которое нам дали, мы приватизировать не сможем. И значит, не сможем его продать. И это главная проблема. Мы будем настаивать на том, чтобы нам дали участок в собственность у моря, не менее семи соток, либо иное собственное жилье в Адлере", - сказал Андрей Мартынов. Он утверждает, что ранее у супругов был участок и жилье в Адлере, а лишившись недвижимости, супруги не получили никакой компенсации от властей.

Ранее Наталья Мартынова рассказала, что супруги на свои сбережения приобрели участок с небольшим домом за 50 тысяч долларов на улице Нижнеимеретинской, 1, где жили с 1994 года. По ее словам, этот участок был изъят властями во время подготовки к Олимпиаде, в 2011 году предоставили супругам комнату в пансионате "Нептун". Сегодня сотрудник пресс-службы мэрии Микаэль Нерсесян заявил, что "у Мартыновых никогда не было собственности в Сочи. У них была возможно собственность в Перми, где они и должны решать вопросы собственности", - сказал Нерсесян корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник пресс-службы мэрии Сочи Ирина Садчикова-Попко подтвердила, что Мартыновы покинули социальное жилье после того, как переночевали там. "Семья заявила, что отказывается от нового жилья ввиду удаленности от Адлера, где работают супруги, и отсутствия ремонта – в этой квартире никто не жил несколько лет. Теперь они требуют себе земельный участок в Адлерском районе, хотя накануне вечером Мартынов был согласен с заселением в предоставляемую квартиру. Необходимый чистовой ремонт предоставленной квартиры Андрею Мартынову был обещан изначально, и, по распоряжению главы города Сочи Анатолия Пахомова, работы уже начались. На них потребуется 10 дней, во время которых Андрея Мартынова и его супругу власти предлагают разместить в одном из санаториев Адлерского района", - сказала представитель мэрии корреспонденту "Кавказского узла".

Она уточнила, что квартира на улице Мацестинской, которую предоставили Мартыновым, однокомнатная, площадью 45 квадратных метров, с балконом. "Дом расположен в микрорайоне Мацестинская Долина, где есть вся необходимая инфраструктура – городская поликлиника, магазины, аптеки, новый сквер, курсирует городской транспорт", - добавила Ирина Садчикова-Попко.

Сегодня Мартыновы однозначно дали понять, что не вернутся в соцжилье на Мацестинской, подтвердил заместитель начальника Управления социальной политики Сочи Ильгам Асланов. "4 сентября было потрачено много времени на то, чтобы показать Мартынову квартиру. Спросили, устраивает ли его этот вариант, и он четко ответил, что да. Только после этого поехали опять за его супругой, привезли их, предоставили диван для сна, новое свежее белье. Сказали, что будет ремонт. Договорились, что утром займемся всеми делами по оформлению и ремонту квартиры. Утром созвонился, и мне Мартынов заявил: «Мы отказываемся тут жить. Возвращаемся в пансионат "Нептун"». Мы приехали в пансионат, где обнаружили Мартыновых сидящими на ступеньках", - рассказал Ильгам Асланов корреспонденту "Кавказского узла".

"Мэрия сделала все возможное, чтобы решить вопрос жилья этой семьи. Но мы не можем заставить их воспользоваться предложением администрации", - резюмировала заместитель главы Сочи по социальным вопросам Марина Бралюк. "Местные жители стоят в очереди на получение муниципального жилья много лет, однако ввиду заболевания Мартынова было сделано исключение и предоставлено жилье вне очереди", - отметил сотрудник пресс-службы мэрии Микаэль Нерсесян.

В онкологической больнице Сочи корреспонденту "Кавказского узла" отказались давать сведения по заболеванию Андрея Мартынова, сославшись на закон о медицинской тайне. "Если в справке об инвалидности не указано, что человек неработоспособен, то значит, он может работать", - отметил при этом один из врачей больницы.