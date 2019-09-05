Семья онкобольного въехала в социальное жилье в Сочи

05 сентября 2019, 01:36

Супруги Мартыновы, выселенные на улицу по решению суда из пансионата "Нептун", переехали в предоставленное мэрией жилье. Чтобы остаться жить в комнате на законных основаниях, Мартыновы должны устроиться на работу в муниципалитет, рассказал глава семьи, назвав это условие невыполнимым.

Как писал "Кавказский узел", трое приставов и четверо сотрудников полиции, исполняя решение суда, вечером 3 сентября вынесли на матрасе онкологического больного Андрея Мартынова из пансионата "Нептун" на улицу. Они положили мужчину у входа в пансионат, опечатав двери. Эту ночь Мартынов вместе с супругой провел на улице, а утром женщина вскрыла опечатанное здание и внесла мужа в комнату. Мартыновы утверждают, что вновь заселились в пансионат, так как им негде жить. Чиновники считают выселение семьи Мартыновых законным.

Супруги Андрей и Наталья Мартыновы оставались единственными жильцами в пансионате "Нептун", комнаты в котором ранее занимали олимпийские переселенцы и пострадавшие от стихийных бедствий. Мэрия Сочи в суде добилась решения об их выселении без предоставления другого жилья. Супруги заявили, что не могут арендовать или купить другое жилье из-за тяжелого заболевания главы семьи.

Мартыновым пригрозили наказанием за вселение в пансионат

Очевидцы рассказали, что 4 сентября около 20.00 мск приставы, полиция и группа ОМОНа выселили Мартыновых на улицу повторно.

"Сегодня (4 сентября) в 14.00 мск (к пансионату) пришло много людей. Опять стали требовать выселения Мартыновых. А в 20.00 мск их выселили повторно", - рассказала бывшая сотрудница курортного городка "Адлер", на территории которого располагается пансионат "Нептун", Татьяна Вершинина. Она рассказала, что вызвала им сегодня скорую, "так как оба Мартыновых пребывали в плохом состоянии". По словам Вершининой, врачи оказали супругам помощь на месте и уехали.

Она рассказала, что к пансионату приехало телевидение, но никого из журналистов и активистов не пропускали вовнутрь. "Запретили снимать всем под страхом ареста», - сказала Вершинина.



Мартыновы подтвердили свое повторное выселение. «Реально нет сил. Мы не в том возрасте и не у нас не то здоровье, чтобы все это выносить. Вещи дали взять - небольшую сумку на колесах. Остальное пристав сказал забрать в течение двух месяцев, иначе все наши вещи уйдут с молотка... Таблетки взяли. Какие то теплые вещи», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Мартынов.

«Я очень устала. Нет никаких моральных и физических сил», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Мартынова.

Сотрудник полиции во время повторного выселения Мартыновых рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, возможно, в отношении Мартыновых возбудят уголовное дело за незаконное проникновение в пансионат.

"Полицейский обещал меня наказать за то, что я проник в это здание", - сказал Мартынов. Но, возможно, что после того как в ситуацию вмешались чиновники мэрии, это не произойдет, отметил он.

Сообщение о том, что семье Мартыновых в Сочи грозит выселение, поступило на смс-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Мэрия выдвинула условия проживания в социальном жилье

Мартынов рассказал, что им предложили вариант для переселения и вместе с заместителем начальника управления социальной политики администрации города Сочи Ильгамом Аслановым около 22.00 мск 4 сентября он осмотрел дом №17 по улице Мацестинская. По его словам, перед этим ему позвонил замгубернатора Андрей Алексеенко и сообщил, что «ситуация взята под контроль», а затем и мэр Анатолий Пахомов, который предложил «комнату в социальном доме для переселения».

"Около 21.00 мск... к нам приехали заместитель мэра Мариан Бралюк и заместитель начальника управления социальной политики администрации города Сочи Ильгам Асланов. Они предложили проехать и посмотреть жилье на Мацесте. Я остался доволен. Квартира требует ремонта, но там намного лучше, чем в пансионате: есть свет, вода, канализация", - рассказал Мартынов. Он сказал, что в пансионате воду приходилось носить с улицы, а жили они с супругой при свечах.

"Но, как нам объяснили Пахомов и Бралюк, чтобы за нами закрепили это жилье на постоянной основе, нам необходимо выполнить условие: устроиться на работу в муниципалитет", - рассказал Мартынов.

По его словам, ранее мэр уже предлагал такой вариант. "Лично мне он предложил устроиться водителем автобуса", - рассказал Мартынов.

По его словам, ему тогда отказали, объяснив сокращениями, номер телефона записали, но не перезвонили. "Потом я ходил устраиваться в "Спецавтохозяйство", но и там сказали, что в моих услугах не нуждаются и у них полный комплект", - сказал он.

"Так что... работы нигде нет. При этом стоит учитывать наш с супругой возраст и болезни», - считает Мартынов. Но "если здоровье позволит, обязательно будем работать", - отметил Мартынов. "Единственное желание выспаться. Тут ничего нет, но главное - есть крыша над головой", - сказал он.

"По заданию мэра Сочи Анатолия Пахомова... лично я выехал из Сочи в пансионат "Нептун"", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления социальной политики администрации города Сочи Ильгам Асланов. По его словам, предоставленное мэром жилье находится в плохом состоянии, там нет мебели. "Но все-таки это лучше, чем спать под открытым небом", - сказал он. Асланов рассказал, что Мартыновы въехали в комнату площадью 45 квадратных метров.

"Ей требуется ремонт. Мы будем просить депутатов оказать содействие в этом ремонте. Поможем Мартыновым, чем сможем", - сказал Асланов.

«Мы приступили к решению вопроса обеспечения жилым помещением Андрея Павловича Мартынова, поскольку самостоятельно из сложившейся ситуации ему не выбраться. Нам понадобится несколько дней, чтобы решить все по закону, однако уже сегодня у Мартынова есть крыша над головой», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы города Сочи Марина Бралюк.