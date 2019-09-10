«Справедливая Россия» и КПРФ не согласились с итогами выборов Элистинского горсобрания

10 сентября 2019, 18:40

По итогам голосования 8 сентября «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов в Элистинском горсобрании. Лидеры региональных отделений «Справедливой России» и КПРФ заявили, что не согласны с результатами выборов и будут через суд добиваться отмены итогов голосования на некоторых участках.

Как писал "Кавказский узел", в Калмыкии 8 сентября проходило голосование по выборам главы республики, в Элисте выбирали депутатов горсобрания. Явка в регионе составила 55,14% избирателей. Врио руководителя Калмыкии Бату Хасиков победил на губернаторских выборах, сообщил избирком 9 сентября. В тот же день в избиркоме озвучили предварительные данные по итогам голосования в Элистинское городское собрание, отметив, что лидирует "Единая Россия", и пообещав, что окончательные итоги будут известны 10 сентября.

На депутатские мандаты в Элистинском горсобрании претендовали пять партий - региональные отделения ЛДПР, "Коммунистической партии социальной справедливости", "Справедливой России", КПРФ и "Единой России".

Согласно итоговому протоколу голосования, на выборах в Элистинское городское собрание (ЭГС) за «Единую Россию» проголосовало 16 тысяч 88 человек, или 47,24% голосовавших, за «Справедливую Россию» – 5846 человек (17,17%), за КПРФ – 5643 человека (16,57%), ЛДПР – 2326 человек (6,83%), за «Коммунистическую партию социальной справедливости» – 1896 человек (5,57%). Такие данные сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Элистинском избиркоме сегодня, уточнив, что подписали протокол во второй половине дня.

Таким образом, в горсобрание прошли все пять партий. ЛДПР и «Коммунистическая партия социальной справедливости» получили по одному мандату, «Справедливая Россия» и КПРФ – по три, «Единая Россия» получила 17 мандатов из 25 – 10 мандатов по единому округу и все семь мандатов по одномандатным округам, уточнили в избиркоме.

«Справедливая Россия» должна была получить больше мест в горсобрании, считает руководитель реготделения партии Наталья Манжикова.

«Мы не можем пока оценить результаты выборов, потому что занимаемся систематизацией всех нарушений, о которых нам известно. Ясно, что у нас должно быть больше мандатов. Результаты на некоторых участках будем отсуживать. Если отменить итоги, там, где голоса были подсчитаны с нарушениями, «Справедливая Россия» должна быть на первом месте, КПРФ – на втором», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Наталья Манжикова.

Во время голосования региональное отделение "Справедливой России" заявило о завышении явки на двух участках, в связи с чем подало заявления правоохранителям и в избирком. В КПРФ рассказали о возможных подвозах людей к участкам.

По словам Манжиковой, нарушения в основном были связаны с искусственной накруткой количества проголосовавших. «На одном из участков в Сарпинском районе на 18.00 мск проголосовало 400 человек. Через два часа вскрыли урну, посчитали бюллетени – 1017! Да у нас в городе на некоторых участках 600 человек за весь день не проголосовало. А здесь в селе – за два часа! Есть у нас одномандатник от «Единой России», которого никто не знает, но за него каким-то образом проголосовало 500 человек. Быть такого не может! На некоторых участках голосовали люди с левыми открепительными удостоверениями, без марок. В некоторых районах избиратели получали по два бюллетеня на выборах главы республики. В общем, нарушений очень много», - рассказала Наталья Манжикова.

КПРФ потребует пересчета голосов или отмены результатов выборов на некоторых избирательных участках, заявил глава республиканского отделения партии Николай Нуров.

«Сейчас точно не могу сказать, но по 9 или 11 участкам у нас большие сомнения в честности подсчета голосов. Такой пример: два участка в одной школе, на одном участке за КПРФ проголосовало около десяти человек, на другом – 44. Этого не может быть, потому что голосуют люди одного района. Участки пока называть не буду, но у нас есть ролики, как шел подсчет голосов. На одном видео, например, председатель участка не подпускает никого к столу, отказывается пересчитывать голоса. На основе этого материала можно требовать пересчета голосов или отмены итогов выборов на том или ином участке», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Николай Нуров.

При этом глава калмыцкого отделения КПРФ отметил, что «вопиющих фактов подтасовок» на нынешних выборах не было. Нуров это связывает с тем, что наблюдателям-коммунистам «удалось отстоять не только свои голоса, но и голоса других партий».

«В апреле я выступил в партийной газете с предложением пойти на выборы блоком народно-патриотических сил. Эффективность этой тактики мы продемонстрировали на выборах в ЭГС. Компартия с соратниками перекрыла весь город (имеется в виду работа наблюдателей на всех участках – прим. «Кавказского узла»), что позволило нам в целом провести выборы так, как они должны проходить. У нас есть основания полагать, что «Справедливой России» помогли отодвинуть нас на третье место, но в этом нет ничего страшного. Я считаю, что это нормально, когда в горсобрании доминируют не две, а пять партий. Это хороший ресурс для работы в будущем», - заявил Николай Нуров.

На "Карте нарушений на выборах" ассоциации "Голос" по данным на 18.45 мск 10 сентября размещено семь сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Калмыкии. Одно из них опубликовано в день голосования 8 сентября.

Отметим, что в Элистинском горсобрании предыдущего, пятого, созыва работали 18 представителей «Единой России», четверо представителей КПРФ и два депутата представляли "Гражданскую платформу".

"Кавказский узел" собрал подробности о том, где и кого выбирали в единый день голосования 8 сентября в материале "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России". Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: юг России".