Отсутствие видеотрансляции с участков в Волгограде вызвало нарекания Памфиловой

08 сентября 2019, 14:27

За первые четыре часа явка на выборах в Волгоградской области составила 15,41%, отчитался региональный избирком. Глава ЦИК России Элла Памфилова подвергла критике председателя волгоградской комиссии Виктора Черячукина за отсутствие онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения на участках. Камеры работают в режиме записи из соображений экономии, признал Черячукин.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Волгоградской области проходят выборы губернатора, депутатов облдумы, а также депутатов Урюпинской и Фроловской гордум, глав и депутатов сельских поселений.

К 10.24 мск наблюдатели и члены избирательных комиссий сообщили о ряде нарушений, в том числе вбросах бюллетеней и запрете на фотосъемку на участках.

К 12.00 (11.00 мск) явка на выборах составила 15,41%, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель избиркома Волгоградской области. По его данным, самая высокая явка наблюдалась в Алексеевском районе (27,25%), в Чернышковском районе (26,39%) и в Даниловском районе (24,98%).

Раньше других проголосовали пожилые люди, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Галина Тихенко, которая наблюдает за выборами на участке №1195 в поселке Краснооктябрьский в Волжском. "Очень мало народу, с утра в основном прошли пожилые", - сказала она.

Кандидат в депутаты думы Средней Ахтубы Владимир Кругляков, наблюдающий за выборами на участке №3714, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что женщины пенсионного возраста пришли на участки раньше других. "На 11.54 (10.54 мск) проголосовало 207 человек. Сначала пришло много пенсионерок, сейчас идут потихоньку", - сказал он.

На "Карте нарушений на выборах" ассоциации "Голос" по состоянию на 14.27 мск опубликовано 11 сообщений о нарушениях, допущенных после начала голосования в Волгоградской области. По одному из них - о запрете наблюдателю ходить по участку №1028 - подана жалоба.

Памфилова потребовала объяснений отсутствия видеотрансляции с избирательных участков

На всех избирательных участках Волгограда, как и во всех 46 территориальных избирательных комиссиях области, сегодня ведется видеонаблюдение, сообщил глава облизбиркома Виктор Черячукин. По его словам, видеокамеры работают с момента начала голосования, записи транслируются на служебный портал, доступ к которому есть у облизбиркома, ЦИК и у штаба Общественной палаты Волгоградской области, пишет "Волга-Медиа.ру".

Виктор Черячукин заверил, что при необходимости можно будет отсмотреть любой фрагмент голосования на всех участках в Волгограде, уточняет издание.

В этом году впервые на региональных выборах будет применено видеонаблюдение, системы наблюдения установлены на избирательных участках Волгограда и всех 46 территориальных избирательных комиссиях, сообщил 5 сентября избирком региона на своем сайте.

Глава ЦИК России Элла Памфилова отреагировала на сообщения Telegram-каналов о том, что камеры на избирательных участках в Волгограде отключены, сообщают сегодня "НовостиВолгограда.ру". Вызвав по видео-конференц-связи Виктора Черячукина, Памфилова потребовала у него отчёта, после чего Виктор Черячукин сначала сослался на технические проблемы, возникшие на отдельных участках, а затем уточнил, что камеры работают в режиме записи.

"Все видеокамеры работают, но картинки нет в свободном доступе... Все архивы будут сохранены, просмотреть записи можно в Общественной палате Волгоградской области. Таковы были условия контракта, по которому компания «Ростелеком» обеспечивает работу видеокамер. Вся информация об этом выложена на сайте ИКВО и на портале правовой информации", – приводит слова Черячукина издание.

Элла Памфилова, по данным издания, осталась не вполне довольна этим объяснением, указав, что представители местного избиркома должны были предупредить о недоступности прямой трансляции. "У вас работают камеры, но не на трансляцию. У вас идёт запись и сигнал в Общественную палату. Это вы должны говорить, а не я. Просьба более внятно, понятно и чётко проинформировать всех, чтобы ни у кого не было недопонимания!" – цитирует главу ЦИК издание.

По данным издания, организаторы, чтобы не оплачивать дорогостоящую прямую трансляцию, отказались от этой возможности, поэтому в техзадании, которое исполняет "Ростелеком", работа камер описана "в усечённом варианте".

Член ЦИК России Антон Лопатин 6 сентября назвал онлайн-видеотрансляцию с участков "важным инструментом открытости и прозрачности наблюдения". "Данная технология позволяет любому пользователю Интернет стать наблюдателем за всем избирательным процессом в день голосования", – приводятся слова Лопатина на сайте ЦИК России.

Сегодня, в единый день голосования, на юге России проходят также выборы губернаторов Астраханской области, Ставропольского края и Калмыкии, депутатов парламентов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также выборы глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

Материалы о выборах, которые проходят этой осенью в южных регионах страны, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".