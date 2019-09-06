Прокуратура потребовала признать публикацию о событиях в Кенделене экстремистской

06 сентября 2019, 06:01

Прокурор Кабардино-Балкарии через суд потребовал признать экстремистской публикацию о событиях в Кенделене в газете, выпускаемой Советом старейшин балкарского народа. Подобные претензии являются преследованием по политическим мотивам, считает член правления Совета старейшин Тамара Гериева.

Заявление прокурора о признании информационного материала, опубликованного в издании "Вестник балкарского народа", экстремистским подано в Нальчикский городской суд "в интересах государства и неопределенного круга лиц". В качестве заинтересованных лиц к участию в деле привлечены автор текста, историк и журналист Анатолий Алафаев, редактор издания Тамара Гериева, а также управление Министерства юстиции России по Кабардино-Балкарии, рассказала 5 сентября корреспонденту "Кавказского узла" Гериева.

Заседание по делу назначено на 10.30 12 ноября, уточняется в карточке дела на сайте Нальчикского городского суда.

В исковом заявлении (копия документа имеется в распоряжении «Кавказского узла») говорится, что в "Вестнике балкарского народа", который издается и распространяется Советом старейшин балкарского народа тиражом 999 экземпляров, в июле-сентябре 2018 года (№ 7-9) была размещена публикация Анатолия Алафаева под названием "К десятилетию Кенделенского противостояния", предварительный анализ статьи "выявил признаки экстремизма".

В сентябре 2018 года шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, что привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. По данным активистов, не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 - задержаны. Вскоре после событий в Кенделене глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков был отправлен в отставку. Политологи сочли увольнение Кокова следствием беспорядков. В сентябре 2008 года у селения Кенделен также произошло противостояние конному переходу. Новости о противостоянии у этого селения собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кенделен: битва за историю".

Как следует из заявления прокурора, 21 февраля 2019 года проводилось психолого-лингвистическое исследование публикации, которое установило "высказывания, содержащие признаки возбуждения вражды и ненависти по национальному признаку, призывы к разделу Кабардино-Балкарской республики на самостоятельные субъекты, утверждения об изначальной враждебности, антагонизме, принципиальной несовместимости интересов по национальному признаку, признаки психологического воздействия на целевую аудиторию".

Прокуратура просит суд признать публикацию экстремистским материалом, изъять ее из гражданского оборота и конфисковать, а копию решения суда направить в министерство юстиции для включения статьи в федеральный список экстремистских материалов.

Обновляемый общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Я считаю, что нас преследуют по политическим мотивам. Это гонения на организацию", - заявила член правления Совета старейшин балкарского народа Тамара Гериева.

По ее словам, организация уже привлекалась к ответственности по обвинению в экстремизме, но впоследствии добивалась оправдательного решения. "Ранее мы проигрывали суды в Кабардино-Балкарии, но эти решения отменял Верховный суд России", - отметила она.

«Кавказский узел» писал, что в 2008 году прокуратура Кабардино-Балкарии направляла в суд иск о ликвидации общественной организации "Совет старейшин балкарского народа" в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности. Дело рассматривалось в течение двух лет. 31 мая 2010 года Верховный суд республики вынес решение о ликвидации Совета. Представители организации обжаловали это решение в Верховном суде России, который отменил это решение, указав, что "доказательств осуществления общественной организацией экстремистской деятельности представлено не было".