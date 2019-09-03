Выставка оружия прошла в Степанакерте по случаю Дня провозглашения республики

03 сентября 2019, 00:48

Шествие, возложение цветов, концерты, праздничный салют, а также выставка оружия и военной техники прошли в Нагорном Карабахе в 28-ю годовщину провозглашения республики. Защита границ, улучшение социального положения граждан и развитие экономики являются основными задачами на сегодняшний день, заявили во время выступлений представители власти.

Как информировал "Кавказский узел", 2 сентября в Нагорном Карабахе отмечают День провозглашения Нагорно-Карабахской республики. Этот день, согласно постановлению правительства, является нерабочим. В 2018 году праздничные мероприятия по случаю Дня провозглашения республики прошли в Степанакерте и районных центрах Нагорного Карабаха. Самопровозглашенная республика должна объединиться с Арменией, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Провозглашение Нагорно-Карабахской Республики состоялось 2 сентября 1991 года. 6 января 1992 года по результатам референдума о статусе Нагорного Карабаха, 99,89 % участников которого высказались за независимость, Нагорный Карабах объявил себя независимым государством. Азербайджан не признал независимости, считая Нагорный Карабах частью своих территорий. Международный статус Нагорного Карабаха не урегулирован. Страны-члены ООН не признают Нагорный Карабах независимым государством. Территориальная целостность Азербайджана подтверждена резолюциями Совбеза и Генассамблеи ООН.

Утром 2 сентября от центральной площади Возрождения до Мемориального комплекса в Степанакерте началось пешее шествие. В нем приняли участие жители республики, представители власти и гости из Армении. На Мемориальном комплексе состоялось возложение венков и цветов к могилам погибших воинов, передает корреспондент "Кавказского узла".

Днем в центральном сквере столицы Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") состоялась выставка старинных карабахских ковров и книг, а министерство обороны организовало показ военной техники. Праздничные мероприятия завершили концерт и салют на центральной площади Степанакерта.

Праздничные мероприятия, в том числе выставки и концерты, прошли 2 сентября во всех районных центрах республики, сообщила пресс-служба правительства Нагорного Карабаха.

По данным мэрии Степанакерта, в шествии приняли участие более пяти тысяч человек, а "в праздничных мероприятиях в несколько раз больше". В полиции Нагорного Карабаха "Кавказскому узлу" сообщили, что празднование Дня провозглашения республики прошло без инцидентов.

Независимость Арцаха была заветной мечтой многих поколений, и сегодня она является реальностью, считает спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян.

"Все мы должны приложить все усилия, чтобы дорожить тем, что было достигнуто, чтобы укрепить это и достичь логического рубежа. Мы должны продолжать защищать право Арцаха на самоопределение на всех возможных платформах, поскольку в конечном итоге это является одним из основных прав человека", - сказал Мирзоян во время брифинга на территории Мемориального комплекса в Степанакерте.

Лидер армянской партии "Наследие" Раффи Ованнисян, выступая перед журналистами, заявил, что "в течение 28 лет армянская община была в состоянии защитить свою идентичность, государственность, веру, и нам еще предстоит отстаивать все это".

"Нам необходимо продолжать укреплять наши границы, улучшать социальное положение людей, делать инвестиции, предпринимать практические шаги, чтобы в будущем у нас была Родина нашей мечты", - сказал представитель Нагорного Карабаха на Ближнем Востоке Каро Кебабджян.

На площади Возрождения в Степанакерте 2 сентября была организована выставка на которой были продемонстрированы модернизированная военная техника и оружие, в том числе произведенного в республике.

"Выставленная военная техника прошла военную проверку, которая была подтверждена соответствующими выводами. Наша цель - оснастить армию новой военной техникой и вооружением, повышая жизнеспособность и потенциал армянских войск. Армия продолжит пополняться новыми вооружениями и военной техникой", - сообщил журналистам министр обороны Нагорного Карабаха генерал-майор Карен Абрамян.

Он также отметил, что "Армия обороны остается гарантом безопасности республики".

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Армения грубо нарушает нормы и принципы международного права, что наносит серьёзный ущерб усилиям по урегулированию карабахского конфликта мирным путём. Об этом, комментируя визит армянской делегации в Степанакерт, 2 сентября заявила глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщил "Sputnik Азербайджан".

"Кавказский узел" отслеживает новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".