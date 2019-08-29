Ученые сравнили убийство в Чечне с делом сестер Хачатурян

29 августа 2019, 21:17

Жестокому убийству двух женщин в Чечне, в котором заподозрена их сестра и дочь, могло предшествовать семейное насилие или жесткие ограничения со стороны старших, предположили ученые. Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы считают, что суровое наказание со стороны родственников виновной не грозит.

Как писал "Кавказский узел", семнадцатилетняя жительница Шелковского района подозревается в том, что ночью 23 августа зарезала ножом собственных сестру и мать. По данным следствия, подозреваемая проживала с родными в частном доме и долгое время испытывала неприязнь к 27-летней старшей сестре.

Девушка признала вину в убийстве сестры и матери, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах республики. "С ее слов, убийство она совершила из-за личной неприязни к старшей сестре. Расправу над сестрой она спланировала заранее, мать стала случайной жертвой", - рассказал источник.

Строгое наказание по адату подозреваемой не грозит, считают кавказоведы

Несмотря на то, что Россия - светское государство, и наказание за убийство выносит суд, после отбытия наказания человек все же должен нести ответ перед родственниками, указал директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. Согласно адату, оценка действиям убийцы и решение о наказании выносятся на внутрисемейном совете, на котором запрещается участвовать сторонним людям, пояснил Гереев.

"Людей не выдают родственникам для совершения самосуда. Однако такое преступление не имеет срока давности. Решение [о наказании] будет приниматься в кругу семьи. Каким оно будет – сказать сложно, случаи крайне редки. На практике, если речь идет о молодой девушке, то она приносит покаяние главе семьи – это может быть отец, брат, дед, дядя, двоюродный брат и так далее по родственной отдаленности. После чего, чаще всего, происходит примирение. Почему? Таков институт. В подавляющем большинстве случаев имеет место ссора, так что семья проявляет сострадание, изучая историю конфликта", - рассказал Гереев.

В некоторых случаях, если семья не может избрать наказание, она обращается за помощью в совет при мечетях – религиозную организацию, которая занимается внезаконодательным урегулированием частных вопросов, отметил Гереев. По его словам, такие советы успешно работают уже много лет и очень востребованы на Северном Кавказе. Так, за неделю только в Махачкале подобные советы посещают около 3,5 тысячи человек, сказал Руслан Гереев. "Советы есть при всех основных мечетях. Чаще всего сюда приходят, чтобы решить бракоразводные вопросы или урегулировать земельные отношения, однако можно обратиться и с вопросом о наказании убийцы", - пояснил Гереев корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченское общество постепенно отказалось действовать по адату, и инцидент вряд ли будет рассмотрен в традициях ислама, считает профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников. "Не стоит исходить из того, что все чеченцы живут по адату. Это распространенное клише. Жизнь по адату сегодня большая редкость", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" Бобровников.

То, что было приемлемо для Чечни 1990-х годов - к примеру, публичные казни, - более не применяется, добавил он. "Необходимо вставить правовое явление в исторический контекст. 250 лет назад были одни порядки, сегодня другие. К примеру, если в 1990-х годах в Чечне действовал уголовный шариатский суд, то сегодня такое явление позабыто", - сказал Владимир Бобровников.

В прошлом за подобное преступление убийца наказывался самым жестоким способом – побиением камнями, напомнил этнолог, член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов. В наши дни такое вряд ли может произойти, добавил он.

Ученые сравнили убийство в Чечне с делом сестер Хачатурян

По мнению Арутюнова, дело об убийстве сестры и матери имеет общие черты с делом сестер Хачатурян. "Жесткие ограничения в кавказских семьях, накладываемые старшими на младших, сжимают пружину, и если защелка соскочит, то пружина распрямится с особой силой", - сказал Сергей Арутюнов корреспонденту "Кавказского узла".

Сестры Хачатурян из Москвы были задержаны в возрасте 17, 18 и 19 лет по подозрению в убийстве отца в июле 2018 года. 21 июня адвокат сообщил о завершении расследования. Участники акций в защиту Хачатурян заявляют, что действия сестер были вызваны насилием со стороны отца, сообщил "Дождь" 22 июня. По мнению защиты, "перед сестрами стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми".

Следствие не раскрыло причин конфликта в эой семье, отметила корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель департамента психологии НИУ ВШЭ, координатор движения "Психология за права человека", гендерный исследователь Анна Край. "Как психологу мне важно понять, что имеется в виду под словами «испытывала неприязнь», потому что если была ситуация, связанная с насилием, то встает вопрос самообороны – например, как в деле Хачатурян. Если же это запланированное убийство без самооборонительного характера, то ситуация совсем иная", - сказала Край.

Она не исключила, что девушке не удалось добиться защиты у правоохранителей, как это было с сестрами Хачатурян, и доведенная до отчаяния жертва сама пошла на преступление. Психолог указала, что убийство сестры и матери - искобчительный случай для Чечни. Она не считает, что убийство в Чечне отражает какую-либо тенденцию. "Делать кейс, что девушек-убийц с Кавказа становится больше, абсолютно точно нельзя", - резюмировала Анна Край.

Программный координатор Фонда имени Генриха Белля в России, социолог, гендерный исследователь Ирина Костерина, напротив, не видит параллелей с делом сестер Хачатурян. "Там убийство было спровоцировано многолетним насилием и издевательствами. Для ситуации в Чечне скорее характерен никак не вылеченный синдром посттравматического расстройства: после тяжелых событий, связанных с депортацией, потом было две войны. У людей вся жизнь пронизана насилием и ощущением несправедливости. У многих людей психика в тяжелом состоянии, но с этой проблемой почти никто не работает. И если раньше работали регуляторы в виде традиций, то сейчас уже и их не хватает", - сказала Костерина.

Она также не знает о подобных преступлениях в Чечне. "Мне кажется важным отметить новую тенденцию - что раньше не выходило на публичное обсуждение и могло быть скрыто, теперь, благодаря социальным сетям и вотсапу, быстро распространяется по всей республике. Поэтому тут, скорее, дело в новой супербыстрой и широкой информированности", - сказала Костерина.

Жестокое убийство шокировало жителей Чечни

Семья, в которой произошла трагедия, считалась благополучной, сообщили близкие убитых и подозреваемой корреспонденту "Кавказского узла". "Обычная семья. Дочери, младший сын. Старшая была замужем. Несколько месяцев назад вернулась в родительский дом, что-то не сложилось у нее. Тогда-то и начались у них ссоры с младшей сестрой. (Убитая) часто ругала сестренку, была с ней строгой. Вот, видимо, на этой почве все это и произошло", - предположил один из родственников семьи Муса.

"Мне сложно представить, чтобы человек, находясь в здравом уме, тем более девушка, могла так жестоко зарезать родную сестру и мать. Больше 20 ударов ножом сестре и несколько ранений матери. Она либо реально была не в себе, либо, как здесь считают некоторые, одержима джиннами", - сказал местный житель Хасан. По его мнению, подозреваемую должны осмотреть не только психиатры, но и сотрудники Исламского центра.

"Трагедия действительно страшная. На всю жизнь теперь это пятно останется на этой семье и роде", - сказала местная жительница Роза.

"Шок, непреходящий шок, вот как это можно назвать. Мой родственник в полиции работает, они там были на месте. Говорит, видел такое только в фильме ужасов – искромсанные ножом тела и лужи крови по дому. Нормальный человек не будет так жестоко убивать, тем более близких людей", - высказалась по поводу убийства местная жительница Раиса.

Сообщение об убийстве распространилось в мессенджере WhatsApp, но не получило широкого обсуждения. Местное телевидение и печатные СМИ оставили жестокое убийство в Гребенской без внимания, передал корреспондент "Кавказского узла".