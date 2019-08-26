26 августа 2019, 19:49
Жительница Чечни заподозрена в убийстве матери и сестры
Семнадцатилетняя жительница Шелковского района подозревается в том, что нанесла ножевые ранения своей сестре и матери, убив их, сообщили сегодня следователи.
По данным следствия, подозреваемая проживала с родными в частном доме и долгое время испытывала неприязнь к старшей сестре. Ночью 23 августа девушка нанесла сестре множественные ножевые ранения, а также ударила ножом свою мать, пытавшуюся заступиться за старшую дочь. "В результате полученных ножевых ранений 27-летняя сестра и 53-летняя мать подозреваемой скончались на месте", - сообщило следственное управление Следственного комитета России по Чечне.
В отношении 17-летней жительницы Шелковского района возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц). "В отношении несовершеннолетней подозреваемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
Часть вторая статьи 105 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет или пожизненного заключения.
"Прокуратура настояла на расследовании резонансной гибели жительницы Чечни", "Жители Чечни осудили чеченскую девушку за обращение в кризисный центр", "Родные пропавших в Чечне сестер Айдамировых требуют возобновить расследование дела".
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