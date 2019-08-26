Журналист ВВС назначен исполнительным директором "Рустави-2"

26 августа 2019, 23:00

Грузинский журналист Ираклий Имнаишвили, работавший в компании ВВС в Великобритании, стал исполнительным директором телекомпании и возглавил ее информационную службу, заявил гендиректор "Рустави-2".

Как писал "Кавказский узел", руководитель службы новостей "Рустави 2" Нодар Меладзе был уволен 20 августа, в тот же день канал покинули также ведущие программы "Курьер" Михеил Сесиашвили и Диана Джоджуа. 21 августа уволились все журналисты, работавшие над выпусками программ "Курьер" и "Постскриптум", телевещание "Рустави-2" прошло в этот день без информационных программ. На следующий день стало известно, что уволились четверо ведущих литературной передачи "Субботний полдень", объяснив свое увольнение изменениями редакционной политики телеканала, а также четыре региональных корреспондента.

Ранее владелец "Рустави 2" Кибар Халваши и гендиректор телеканала Паата Салия обещали, что вмешательства в редакционную политику телекомпании не будет, однако опрошенные "Кавказским узлом" эксперты сочли, что именно это являлось целью грузинских властей, потративших на процесс в ЕСПЧ больше миллиона евро. Уволенные журналисты - сторонники "Единого национального движения", что говорит об изменении редакционной политики независимой телекомпании, обратили внимание оппозиционные политики. Салия объяснил первые увольнения журналистов "ущербом, нанесенным ими компании".

Ираклий Имнаишвили назначен исполнительным директором телекомпании и возглавит информационную службу, сообщил "Рустави-2" на своем сайте. Журналист возглавит новостные и развлекательные программы, отмечается в сообщении.

"Мы долгое время вели переговоры с Ираклием о том, чтобы он возглавил новостные и развлекательные программы телеканала и руководил им как генеральный директор", - сказал Салия, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Гендиректор также заявил, что владельцы телеканала и служба новостей заключат договор, который "позволит журналистам, работающим здесь, защищать себя и защищать редакционную независимость".

На должности главы информационной службы телеканала Имнаишвили заменит Нодара Меладзе, передает "Спутник Грузия".

Салия представил Имнаишвили на брифинге. "Когда сегодня мы пришли сюда, нас встретили до 800 человек. Кроме того, от сотрудников я узнал, что некоторые из ушедших журналистов хотят вернуться", - цитирует Имнаишвили "Сова".

Имнаишвили имеет опыт работы в грузинских СМИ, включая телеканале "Мзе", до последнего времени он работал в Великобритании в телекомпании ВВС, отмечает издание.

Халваши обещал, что информационные выпуски вернутся в эфир телекомпании в сентябре, сообщил 22 августа телеканал "Имеди" на своем сайте. Некоторые журналисты новостного выпуска "Курьер", покинувшие телекомпанию, стали жертвами шантажа и буллинга, полагает владелец "Рустави-2".

"Кавказский узел" также писал, что 6 августа прокуратура потребовала собственника телекомпании Pirveli Вахтанга Церетели явиться на допрос по делу о легализации денег "TBC банком". Интерес правоохранителей связан с желанием властей оказать давление на независимый телеканал и изменить его редакционную политику, заявил тогда Церетели. 22 августа прокуратура сообщила, что отец Вахтанга Церетели бизнесмен Автандил Церетели стал обвиняемым по делу "TBC банка". Вахтанг Церетели назвал уголовное преследование отца давлением на его телекомпанию Pirveli. Дело Автандила Церетели стало звеном в цепи попыток властей заглушить критические голоса и устранить конкурентов к следующим парламентским выборам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители грузинской оппозиции.