Грузинские оппозиционеры назвали дело Церетели частью кампании против Pirveli

24 августа 2019, 22:00

Дело Автандила Церетели стало звеном в цепи попыток властей заглушить критические голоса и устранить конкурентов к следующим парламентским выборам, заявили опрошенные «Кавказским узлом» представители грузинской оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа прокуратура потребовала собственника телекомпании Pirveli Вахтанга Церетели явиться на допрос по делу о легализации денег "TBC банком". Интерес правоохранителей связан с желанием властей оказать давление на независимый телеканал и изменить его редакционную политику, заявил тогда Церетели. После допроса он сообщил, что правоохранители задавали вопросы по делу о легализации денег "TBC банком", чтобы найти основания для возбуждения дела против его отца. 22 августа прокуратура сообщила, что отец Вахтанга Церетели бизнесмен Автандил Церетели стал обвиняемым по делу "TBC банка". Вахтанг Церетели назвал уголовное преследование отца давлением на его телекомпанию Pirveli.

Дело "ТВС банка" было возбуждено 2 августа 2018 года. По версии следствия, в апреле-мае 2008 года банк выдал почти 17 миллионов долларов в кредит двум финансовым компаниям, приближенным к одному из учредителей "TBC банка" Мамуке Хазарадзе. В тот же день деньги была перечислена на личные счета Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе. В 2012 году банк освободил от кредитных обязательств эти две компании, утверждают следователи. 24 июля учредителям "TBC банка" Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были предъявлены обвинения в легализации 16,754 миллиона долларов. 26 июля суд назначил им по 239 тысяч долларов залога и запретил покидать Грузию без разрешения прокуратуры.

Обвинение Автандилу Церетели носит политический характер, считают оппозиционеры

Так, председатель фракции парламента партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе уверен, что лидер правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Бидзина Иванишвили перед парламентскими выборами 2020 года «освобождает поле».

«Бидзина Иванишвили хочет выйти на политическое поле и выборы без конкурентов. Власть надеется, что авторитарными методами сохранит свое положение. Репрессии продолжаются, для Иванишвили это – борьба за выживание. Он постарается любыми методами сохранить власть», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Роман Гоциридзе.

По мнению депутата, руководствуясь своим желанием сохранить власть, Иванишвили действует «нерационально» - его не интересует реакция населения, а такими путем «сложно добиться цели». «Иванишвили повторяет методы президента России Владимира Путина, а Грузия – маленькая, здесь долго не терпят авторитарных диктаторов. Об этом свидетельствует недавнее прошлое страны», - сказал Роман Гоциридзе.

По его словам, на предыдущих выборах власти добивались желаемого результата другими методами, которые не сработают на выборах в 2020 году - репрессии, давление и подкуп избирателей, использование административного ресурса. «Население увидело, что страна не развивается, а «Грузинская мечта» дает перед выборами ложные обещания. Из-за того, что поддержка населением «Грузинской мечты» катастрофически падает, эти методы работать уже не будут, и поэтому пошли таким радикальным путем», - сказал Роман Гоциридзе.

Следующие парламентские выборы в Грузии пройдут в 2020 году. Парламент Грузии в настоящее время обсуждает два проекта конституционных изменений по вопросу проведения этих выборов по пропорциональной системе. Изменения избирательной системы требовали участники акций протеста в Тбилиси, которые начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии–2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Ситуация в стране изменилась после разгона акции протеста в ночь на 21 июня, когда завершилась коабитация – сотрудничество «Грузинской мечты» и ЕНД, которые расчищали политическое поле с целью остаться на нем вдвоем, указал один из лидеров партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Георгий Ахвледиани.

«После 20 июня «Грузинская мечта» увидела, что такая игра с ЕНД доведет до революции – как только ЕНД получит шанс провести переворот, то обязательно его использует. «Грузинская мечта» поняла, что оставаться один на один с ЕНД – катастрофа, и перешла в активное наступление – начала денацификацию – освобождение страны от ЕНД и ее хвостов», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» оппозиционер.

«Власти, нарушая права человека, начали проведение серьезной борьбы с «хвостами» ЕНД (ее телекомпаниями «Рустави 2» и Pirveli) и источниками финансирования (Мамука Хазарадзе), и пытаются пресечь попытку финансирования новой телекомпании, учрежденной Никой Гварамией «Мтавари архи». Происходит разрушение созданной инфраструктуры ЕНД в целях освободить страну от этой партии», - считает Ахвледиани.

По его мнению, предъявленное обвинение отцу учредителя телекомпании Pirveli носит предупредительный характер – найти на него управу и ослабить влияние. «В планы властей не входит закрытие телекомпании. Сама телекомпания старается занять место «Рустави 2», в ней работают профессиональные журналисты, способные поднять ее на большие высоты. При закрытии критических СМИ недовольство населения начнет накапливаться, как пар в кастрюле, и за этим последует взрыв, Грузия через это уже прошла», - заявил Георгий Ахвледиани.

Обвинения отцу владельца TV Pirveli предъявлены на фоне смены собственника другого независимого телеканала, "Рустави 2". После ряда громких увольнений из "Рустави 2" стали массово уходить журналисты, заявившие об изменении редакционной политики телеканала в угоду властям.

Он обратил внимание на то, что Иванишвили учел ошибки предыдущей власти, закрывшей все оппозиционные телекомпании, и старается подобного не допустить. «Исключением стала телекомпания «Рустави 2», которая была телеканалом ЕНД и фактически ее пресс-центром, перманентно готовящим страну к революции. Я вижу, что Иванишвили старается не допустить ошибки Михаила Саакашвили, Иванишвили может дать задний ход, извиниться и сказать, что был неправ, что это был перебор и это изменит – сделает правильно. Он это говорит, а Саакашвили – нет», - сказал Георгий Ахвледиани.

Лидер партии «Новые правые» Мамука Кацитадзе считает, что происходящие в стране события связаны с вопросом смены власти, при котором начинается «обширная кампания» по нейтрализации всех, кто представляет правящей партии потенциальную опасность на выборах 2020 года.

«До выборов произойдет еще многое по нейтрализации оппонентов», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Мамука Кацитадзе. Он обратил внимание, что власти не действовали подобными методами на прошедших выборах, поскольку, по его словам, смена власти возможна только посредством парламентских выборов. По его мнению, популярность правящей партии и ее лидера падает, и в этих условиях предстоящие выборы имеют ключевое значение. «Также с этой целью связано желание заглушить критические СМИ, формирующие общественное мнение», - подчеркнул Мамука Кацитадзе.

Политологи поспорили относительно политических подоплек преследования Автандила Церетели

Однако среди опрошенных корреспондентом «Кавказского узла» экспертов нет единого мнения относительно причины предъявленного обвинения отцу учредителя телекомпании Pirveli.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе считает, что обвинение – повод, непосредственно связанный с телекомпанией.

«Эту финансовую операцию провели десять лет назад, и лишь сейчас в этом обвиняют. Причина - в телекомпании и политической деятельности», - заявил он.

Читадзе прогнозирует, что власти постараются оказать влияние на редакционную политику и могут вести торги, манипулируя уголовным делом в отношении Автандила Церетели, но не смогут добиться желаемого, так как в телекомпании у них нет «своего человека».

«Все это связано с парламентскими выборами - в период предвыборной кампании осуществляется связь с общественностью посредством СМИ. СМИ играют значительную роль, а «Грузинская мечта» не хочет терять власть», - сказал эксперт.

Строя конспирологические версии о желании властей оказать давление на учредителя Pirveli, необходимо иметь веские доводы, отмечает при этом координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. «К примеру, что учредитель телекомпании – сын обвиняемого - сделает свой телеканал проправительственным или продолжит борьбу с властью, сделав острее редакционную политику», - назвал эксперт один из таких возможных доводов.

«Я не согласен с мнением, что власти открыто борются с оппозиционными СМИ. Возможно, во властных структурах есть люди, желающие видеть эти СМИ не такими, какие они есть», - заявил Заал Анджапаридзе.

Он привел в пример то, что при Михаиле Саакашвили власти использовали рычаги давления на три национальные телекомпании - из администрации правительства «спускали разнарядки», и все их информационные выпуски «были похожи, как близнецы». «Они (ЕНД) создавали виртуальную реальность, сейчас такой ситуации нет. Я сужу по конкретным индикаторам – при Саакашвили власти запрещали размещать рекламу в нежелательные для властей СМИ, сейчас же оппозиционные телеканалы забиты рекламой», - рассказал Заал Анджапаридзе.

Кроме того, по его словам, посредством оппозиционно настроенных телеканалов оппозиция «держит власть под оппозиционным террором, а в эти телекомпании не врывается спецназ и финансовая полиция, как это было при Саакашвили».

При этом Анджапаридзе обратил внимание на то, что имеют место «отдельные проявления давления» на СМИ, которые не оказывают решающего влияния на их редакционную политику.

Телекомпании с оппозиционной редакционной политикой играют очень серьезную роль, поскольку оказывают влияние на формирование общественного мнения – настроения и взгляды населения, указал эксперт, добавив, что в основном из телевизионных новостных выпусков получают информацию жители регионов. «В связи с этим роль телекомпаний возрастает перед выборами. Примером этому служит проведение последних президентских выборов, на которых оппозиционер Григол Вашадзе набрал такое количество голосов, которого никто не ожидал (по итогам второго тура голосования на президентских выборах в Грузии 28 ноября 2018 года победу одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала "Грузинская мечта", а ее соперник Григол Вашадзе и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать свое поражение – прим. «Кавказского узла»)», - сказал Анджапаридзе.

По его словам, власти учли этот фактор и желают видеть менее критичной редакционную политику телекомпаний – менее остро реагирующей на проблемы в стране.