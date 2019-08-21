Оппозиционеры указали на политическую подоплеку увольнений журналистов "Рустави 2"

21 августа 2019, 10:57

Гендиректор "Рустави 2" объявил 20 августа об увольнении по меньшей мере семи сотрудников телеканала. Уволенные журналисты - сторонники "Единого национального движения", что говорит об изменении редакционной политики независимой телекомпании, обратили внимание оппозиционные политики.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа руководитель службы новостей "Рустави 2" Нодар Меладзе был уволен, канал покинули также ведущие программ Миша Сесиашвили и Диана Джоджуа. Гендиректор телеканала Паата Салия объяснил это "ущербом, нанесенным ими компании", и пообещал уволить еще несколько сотрудников. Увольнение журналистов свидетельствует об изменении редакционной политики канала и "негативно скажется на свободе прессы", отреагировали грузинские НПО.

12 августа владелец "Рустави 2" Кибар Халваши объявил о намерении провести конкурс и продать телекомпанию, объяснив свое решение долгами компании в 70 миллионов лари (почти 24 миллиона долларов) и отсутствием возможности содержать ее. 20 августа Халваши признал, что не нашел желающих купить телеканал, и озвучил решение выводить компанию из финансового кризиса. Сохранение редакционной политики независимого канала остается под угрозой, выразили свои опасения грузинские политологи.

"Рустави 2" обсуждает с властями реструктуризацию долга

На брифинге 20 августа Паата Салия объявил об увольнении ведущих Екатерины Квеситадзе, Нануки Жоржолиани, Георгия Габунии и продюсера информационного выпуска "Курьер" Георгия Лаперашвили. Причинами увольнения Квеситадзе и Жоржолиани он назвал конфликт интересов. Габуния и Лаперашвили уволены из-за "получения крупных денежных средств, возвращения которых Халваши намерен потребовать в судебном порядке", сказал Салия, уточнив, что руководителем информационной службы будет назначен человек, "приемлемый для всех".

Конфликт интересов заключается в том, что сотрудники телекомпании поддерживают намерение сменить владельца телеканала. "Эти люди не будут работать в телекомпании", - сказал Паата Салия в прямом эфире "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Он привел в пример Квеситадзе, которая, работая на "Рустави 2", заявила о начале работы на новом телеканале, учрежденном Никой Гварамией. Однако трудовые договоры не позволяют сотрудникам "Рустави 2" совмещать эту работу с другой, пояснил Салия.

Гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия был уволен 18 июля, сразу после того, как суд принял решение передать активы телеканала бывшему владельцу Кибару Халваши. 17 августа Гварамия объявил о создании нового телеканала "Мтавари архи" (Главный канал).

Кроме того, по словам Салии, при изучении документации "Рустави 2" выявлены сделки, составленные при наличии конфликта интересов. В частности, в 2015 году были заключены договоры с компанией по размещению рекламы, но прибыль "Рустави 2" получила другая компания, после чего вырученные средства были переведены как дивиденды и "распределены между конкретными людьми". Однако форма их распределения неизвестна, уточнил Салия.

Салия озвучил версию, что работа по подобным схемам велась "целенаправленно для разорения телекомпании". В этот период сотрудникам телекомпании прекратили выплату зарплат, которые до сих пор не выплачены, но "ряд лиц" передавали сотрудникам "большие суммы в подарок". В связи с этим Халваши намерен подать иск в суд с требованием вернуть эти средства. Среди сотрудников, получивших эти деньги, Салия назвал Георгия Габунию и Георгия Лаперашвили.

Телекомпания начала подготовку к новому сезону, и сейчас с властями обсуждается реструктуризация долга телеканала, пояснил Салия, выразив надежду, что рейтинговые передачи будут по-прежнему выходить в эфир, но в них заменят "конкретных людей".

Нодар Меладзе в эфире телеканала расценил решение об увольнении как начатую властями "чистку" и заявил о намерении отстоять свои права в суде. В свою очередь Нанука Жоржолиани в прямом эфире "Рустави 2" заявила, что в ее контракте указано, что она должна делать рейтинговую программу", и в нем нет пункта, обязывающего "любить владельца" телекомпании.

Оппозиционеры и политологи объяснили подоплеку увольнений

Отсутствие желающих купить телеканал говорит о том, что власти "думают, как быть с телекомпанией, и не желают форсировать события, поскольку покупка телекомпании явно продемонстрировала бы намерение лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили "захватить" телеканал, предположил председатель парламентской фракции "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.

Самому Халваши телекомпания не нужна, так как он стал «временным инструментом» властей, которые с его помощью смогли бы осуществить смену редакционной политики, предположил Гоциридзе.

"Его (Халваши) использовали. Он не зря старался, участвуя в этом проекте. Получит от этого пользу – будет фаворитом Иванишвили или получит вознаграждение", - сказал Гоциридзе корреспонденту "Кавказского узла".

Версию о том, что Халваши не заинтересован в "Рустави 2", озвучил корреспонденту "Кавказского узла" и один из лидеров партии "Демократическое движение – Единая Грузия" Георгий Ахвледиани. Ранее Халваши заявлял о намерении возместить средства, потраченные на телекомпанию в 2004-2008 годах, когда она находилась в его собственности. По этой причине он начал процесс по возвращению телекомпании в 2013 году после прихода к власти "Грузинской мечты", считает оппозиционер.

18 июля ЕСПЧ признал законным принятое в 2015 году решение Верховного суда Грузии вернуть активы "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. Он, в свою очередь, предложил безвозмездно передать двум ее учредителям 40% акций телекомпании, однако их не устроили такие условия. Они заявили журналистам, что это предложение не обеспечивает им права голоса в телекомпании, а правящая партия "Грузинская мечта" хочет таким образом превратить "Рустави 2" в государственный телеканал.

"Когда Халваши узнал о размере долга, то сразу же решил ее продать", - сказал Ахвледиани, пояснив, что на эти деньги - 24 миллиона долларов - можно открыть несколько телекомпаний. Он привел в пример телекомпанию "Имеди", владелец которой, Барди Патаркацишвили, ежегодно вкладывал в нее по шесть миллионов долларов. В Грузии медиа-бизнес дотационный и требует вложений, поскольку рекламный рынок ограничен, уточнил Ахвледиани.

Он обратил внимание, что уволенные сотрудники телекомпании – сторонники "Единого национального движения". "Телеканал превращен в пресс-центр "Единого национального движения" и из него начали увольнять представителей партии", -–сказал Ахвледиани.

По его мнению, в "пресс-центр ЕНД" телеканал превратил Ника Гварамия, при этом "многие сотрудники" были недовольны этим. "Гварамия прямо заявил, что политическая цель и редакционная политика "Рустави 2" – возвращение к власти "Единого национального движения", – сказал он.

Кибар Халваши никогда не интересовался медиа-бизнесом и, вернув "Рустави 2", намеревался вернуть все средства, которые был вынужден на нее потратить, когда компания числилась за ним, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе.

Он связал начало смены редакционной политики телекомпании с тем, что она работала в интересах ЕНД, а для Халваши это неприемлемо, так как именно эта партия "отняла у него телеканал, и при ней он лишился бизнеса".

Несмотря на популярность "Рустави 2", покупатель телекомпании не сможет быстро возместить потраченные на нее средства, считает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

"Покупатель "Рустави 2" ее использует как щит для своего бизнеса или инструмент для ведения политической игры. В основном в Грузии СМИ используются для этого", – сказал Анджапаридзе корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, потенциальных покупателей останавливает и то, что двое из трех основателей телеканала, Давид Двали и Джарджи Акимидзе, обратились в прокуратуру с заявлением об отнятых у них акциях "Рустави 2". Прокуратура не дала этому заявлению ход, но если это произойдет, то неизвестно, кто станет ее владельцем, подчеркнул эксперт.

"Рустави 2" основали Эроси Кицмаришвили, Давид Двали и Джарджи Акимидзе. Двали и Акимидзе принадлежали 60 процентов акций телекомпании. 5 августа Ия Кицмаришвили, вдова Эроси Кицмаришвили, объявила, что сделает все возможное, чтобы вернуть акции мужа, после чего обратилась в суд. 15 августа она призвала суд в ускоренном порядке рассмотреть и удовлетворить ее иск по возвращению доли акций телекомпании.

Напомним, Халваши и Салия ранее обещали, что вмешательства в редакционную политику телекомпании не будет, однако опрошенные "Кавказским узлом" эксперты сочли, что именно это являлось целью грузинских властей, потративших на процесс в ЕСПЧ больше миллиона евро. 18 июля у здания телекомпании прошла акция протеста против смены владельца "Рустави 2". Активисты считают, что жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране.