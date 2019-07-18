Жители Грузии вышли на акцию в поддержку "Рустави 2"

18 июля 2019, 15:00

В случае смены владельца телеканала "Рустави 2" жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране, озвучили сегодня свои опасения участники акции около здания телекомпании.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Европейский суд по правам человека признал законным решение Верховного суда Грузии передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. О том, что ЕСПЧ вынесет решение сегодня, Минюст Грузии сообщил 2 июля.

Бизнесмен Кибар Халваши обратился в суд с требованием передать ему активы телекомпании в августе 2015 года. 2 марта 2017 года Верховный суд Грузии удовлетворил иск Халваши, однако телеканал обжаловал решение в ЕСПЧ, который 3 марта того же года приостановил исполнение приговора.

К зданию "Рустави 2" перед оглашением решения ЕСПЧ сегодня вышли несколько сотен человек, протестующих против передачи телеканала Кибару Халваши. Некоторые из них пояснили, что вышли на акцию после призыва "Рустави 2" поддержать телекомпанию в случае попытки ее силового захвата.

"Для меня сегодня важно было прийти потому, что "Рустави 2" – это правдивое, объективное телевидение. Если оно прекратит свое существование, политическая ситуация в стране изменится, у людей не будет [объективной] информации", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер, бывший инженер из Тбилиси.

Объективное телевидение - это "гарантия того, что страна будет свободной и процветающей", - согласился другой участник акции, бывший инженер-строитель, пенсионер Гоги.

Власти не будут разгонять акцию, предположил Гоги. "После 20 июня полиция не осмелится вновь применять такие методы", - пояснил другой участник акции.

В ночь с 20 на 21 июня силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек. Позднее МВД заявило о приостановке полномочий десяти сотрудников и директора департамента по особым поручениям МВД Георгия Какичашвили. В действиях двух сотрудников найдены признаки уголовного преступления, заявил 16 июля представитель МВД.

Иной точки зрения придерживается директор президентской библиотеки Лана Гвинджилия. "Они [представители властей] могут пойти на все, и 20 июня наглядно убедило в этом", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Участники акции остались около здания "Рустави 2" и после оглашения решения ЕСПЧ, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Напомним, что противники передачи имущества телекомпании Кибару Халваши и ранее проводили массовые акции протеста, предполагая, что возвращение телеканала прежнему владельцу угрожает сохранению свободы слова в Грузии. Сам Халваши заверил сегодня, что в редакционную политику телекомпании вмешиваться не планирует, и "свобода слова и выражения будет гарантирована".