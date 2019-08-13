13 августа 2019, 12:29
Избитой в Ингушетии девочке предстоит новая операция
Самочувствие пострадавшей от избиений девочки из Ингушетии улучшилось после перенесенной операции по ампутации части правой руки, раны на которой еще заживают, сообщили врачи. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала о необходимости операции перед протезированием руки.
Как писал "Кавказский узел", 4 июля девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии, врачи прооперировали ее, сохранив левую руку. Позднее ребенка перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. 7 августа врачи ампутировали предплечье и кисть правой руки девочки и решили после восстановления ребенка установить протез.
Девочка жила под опекой в семье тети. После госпитализации ребенка женщине было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого и опасного для жизни вреда, сообщило управление Следкома по Ингушетии. Родственница девочки не признает себя виновной. 15 июля ее апелляция была отклонена Верховным судом, и она осталась под стражей.
После операции с ингушской девочкой занимаются реабилитологи, а лечение ран на ампутированной руке продолжается, рассказали врачи. "Состояние улучшается. Она уже 14 дней назад переведена из реанимации в отделение. С ней постоянно занимаются реабилитологи. Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии", - цитирует сегодня представителя пресс-службы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля газета "Ингушетия".
Девочка "активно идет на контакт, разговорчива и постепенно начинает ходить и бегать", проинформировало 12 августа РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службы НИИ имени Рошаля. В институте также отметили, что девочка "охотно реагирует на общение", написало 12 августа издание РБК.
9 августа девочку из Ингушетии после ампутации руки навестила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. По ее словам, девочка вела себя активно. "Веселая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли", - сообщила Кузнецова.
После встречи с ингушской девочкой уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова написала на своей личной странице (10,6 тысячи подписчиков) в соцсети Instagram, что девочке понадобится еще операция. "Левая ручка пока подвисает - (девочка) ей почти не пользуется. На правой, вернее на части правой, повязка... Девочке предстоят ещё операции, а потом, когда все наладится, конечно, протезирование", - написала Кузнецова 10 августа.
По словам Кузнецовой, ингушская девочка "бойкая, веселая, ни тени обиды или тревоги". "А когда я спрашивала: «Ты не устала?», «Тебе не больно?», она отвечала одно: «Ты что, я же не малышка!»", - написала Кузнецова. К 12.30 мск сегодня пост Кузнецовой набрал 1744 лайков.
К девочке постоянно приезжают в гости жители республики, сообщили в постпредстве Ингушетии при президенте России. "На этой неделе состоялась первая операция по ампутации правой кисти и части предплечья. Всё прошло хорошо. Вокруг [девочки] - лучшие доктора, к ней в гости постоянно приезжают и наши соотечественники - с подарками и угощениями", - написали 11 августа на странице постпредства в соцсети Instagram. К 12.30 мск сегодня пост набрал 89 лайков.
На сайте НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля на 12.30 мск сегодня нет информации о состоянии здоровья ингушской девочки после операции.
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