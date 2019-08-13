Избитой в Ингушетии девочке предстоит новая операция

13 августа 2019, 12:29

Самочувствие пострадавшей от избиений девочки из Ингушетии улучшилось после перенесенной операции по ампутации части правой руки, раны на которой еще заживают, сообщили врачи. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала о необходимости операции перед протезированием руки.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля девочка была госпитализирована в Ингушетии в тяжелом состоянии, врачи прооперировали ее, сохранив левую руку. Позднее ребенка перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. 7 августа врачи ампутировали предплечье и кисть правой руки девочки и решили после восстановления ребенка установить протез.

Девочка жила под опекой в семье тети. После госпитализации ребенка женщине было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого и опасного для жизни вреда, сообщило управление Следкома по Ингушетии. Родственница девочки не признает себя виновной. 15 июля ее апелляция была отклонена Верховным судом, и она осталась под стражей.

После операции с ингушской девочкой занимаются реабилитологи, а лечение ран на ампутированной руке продолжается, рассказали врачи. "Состояние улучшается. Она уже 14 дней назад переведена из реанимации в отделение. С ней постоянно занимаются реабилитологи. Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии", - цитирует сегодня представителя пресс-службы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля газета "Ингушетия".

Девочка "активно идет на контакт, разговорчива и постепенно начинает ходить и бегать", проинформировало 12 августа РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службы НИИ имени Рошаля. В институте также отметили, что девочка "охотно реагирует на общение", написало 12 августа издание РБК.

9 августа девочку из Ингушетии после ампутации руки навестила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. По ее словам, девочка вела себя активно. "Веселая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли", - сообщила Кузнецова.

После встречи с ингушской девочкой уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова написала на своей личной странице (10,6 тысячи подписчиков) в соцсети Instagram, что девочке понадобится еще операция. "Левая ручка пока подвисает - (девочка) ей почти не пользуется. На правой, вернее на части правой, повязка... Девочке предстоят ещё операции, а потом, когда все наладится, конечно, протезирование", - написала Кузнецова 10 августа.

По словам Кузнецовой, ингушская девочка "бойкая, веселая, ни тени обиды или тревоги". "А когда я спрашивала: «Ты не устала?», «Тебе не больно?», она отвечала одно: «Ты что, я же не малышка!»", - написала Кузнецова. К 12.30 мск сегодня пост Кузнецовой набрал 1744 лайков.

К девочке постоянно приезжают в гости жители республики, сообщили в постпредстве Ингушетии при президенте России. "На этой неделе состоялась первая операция по ампутации правой кисти и части предплечья. Всё прошло хорошо. Вокруг [девочки] - лучшие доктора, к ней в гости постоянно приезжают и наши соотечественники - с подарками и угощениями", - написали 11 августа на странице постпредства в соцсети Instagram. К 12.30 мск сегодня пост набрал 89 лайков.

На сайте НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля на 12.30 мск сегодня нет информации о состоянии здоровья ингушской девочки после операции.

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