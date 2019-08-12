Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах приграничных сел

12 августа 2019, 08:56

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта, в том числе в двух селах, были обстреляны снайперами, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Минобороны Азербайджана сообщило о 21 обстреле своих позиций за сутки, днем ранее, 10 августа, о 20 обстрелах. В свою очередь Нагорный Карабах 10 августа обвинил Азербайджан в 65 обстрелах за неделю.

Позиции азербайджанских военных, в том числе в селах Гушчу и Коханеби, были обстреляны за сутки 19 раз с использованием снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись с позиций, расположенных как на территории Армении, так и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Перемирие, объявленное в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта, не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".