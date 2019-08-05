Азербайджанский оппозиционер Азад Гасанов вышел на свободу

05 августа 2019, 16:25

Активист партии «Мусават» Азад Гасанов признан виновным в незаконном обороте наркотиков, однако выпущен на свободу после смягчения наказания судом. Сам Гасанов назвал приговор несправедливым, а азербайджанские активисты поддержали практику освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", политэмигрант Азад Гасанов был арестован 12 октября 2018 года, на следующий день после возвращения в Азербайджан из Литвы. Оппозиционер заявил, что согласился с обвинением в незаконном обороте наркотиков под угрозой пыток. 22 июля Гасанов объявил голодовку в знак протеста против затягивания судебного процесса. На десятые сутки Гасанов прекратил голодовку в Бакинском СИЗО-1 после призывов соратников по партии и своего адвоката.

Ранее адвокатАзада Гасанова заявлял, что его подзащитного преследуют по политическим мотивам. Партия "Мусават" в своем заявлении осудила арест Гасанова, усмотрев в нем политические мотивы, и призвала освободить активиста. Гасанов состоял в партии "Мусават" с 2003 года и активно участвовал в протестных акциях, ранее сообщил глава пресс-службы партии Мустафа Гаджибейли. По его словам, в 2014 году, опасаясь репрессий, Гасанов покинул Азербайджан и получил политическое убежище в Литве.

На сегодняшнем заседании Бакинский суд по тяжким преступлениям рассматривал дело Азада Гасанова, но «неожиданно судья объявила о завершении судебного следствия", рассказал адвокат активиста Осман Кязимов. «Гособвинитель сразу же выразил готовность выступить с заключительным словом», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Кязимов.

По его словам, прокурор предложил переквалифицировать обвинение на более мягкую статью - со статьи «незаконный оборот наркотиков в крупном размере» на статью «незаконный оборот наркотиков в количестве, превышающем необходимое для личного потребления» - и приговорить Гасанова к 1,5 годам лишения свободы.

Максимальная санкция по первой статье Уголовный Кодекса Азербайджана предусматривает 12 лет лишения свободы, по второй - до трех лет заключения.

Адвокат Гасанова не согласился в предложением прокурора и попросил оправдать его подзащитного.

«Я, как адвокат, и сам Азад Гасанов выразили несогласие с предложением прокурора и попросили суд вынести оправдательный вердикт, ибо судебное следствие не доказало вину моего подзащитного. Полиция так и не ответила на запросы суда», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Кязимов.

7 мая по ходатайству защиты "был направлен запрос в столичную полицию о представлении выписки из книги регистрации входящих и выходящих из здания этого учреждения в день задержания Гасанова". "Он дал показания, что привлеченных по делу понятых в тот день не было в управлении. Выписка помогла бы установить, были ли они в тот день в ведомстве или нет", - ранее говорил Кязимов.

Однако суд после короткого совещания объявил приговор: Гасанов был осужден на один год заключения. При этом судья постановила зачесть ему в этот срок 10 месяцев, уже проведенные под стражей. В то же время судья заменила оставшиеся 2 месяца и 5 дней реального срока на условное наказание и освободила Гасанова в зале суда, рассказал адвокат.

Сам Азад Гасанов в телефонной беседе сообщил, что обрадовался освобождению, однако не согласен с приговором. «Я считаю, что это несправедливый приговор. Я не нарушал законов, тем более к наркотикам я не имею никакого отношения. Обвинение было нелепым и абсурдным», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Гасанов.

По его словам, следствие не смогло доказать его вину. «Я рано утром приехал в Баку (из Литвы) и сразу поехал в родительский дом, а днем меня арестовали: где же я мог взять наркотики? Следствие не смогло ответить на эти вопросы… Меня арестовали по клеветническому обвинению, из-за того, что я член партии «Мусават», за мою критику политики власти», - заявил Гасанов.

Активист отметил, что подаст апелляцию на приговор. «Я буду стараться (обжаловать) как можно скорее, чтобы с меня сняли запрет на зарубежные поездки, ибо условное наказание предусматривает ограничение на выезд из страны. Я хочу поехать к своей семье, которая осталась в Литве», - сообщил Гасанов.

Азербайджанские активисты поддержали практику освобождения политзаключенных

Суд должен был оправдать Азада Гасанова, считает лидер партии «Мусават» Ария Гаджилы. «Давно у нас политзаключенных не выпускали в зале суда. На самом деле Азада должны были оправдать, ибо он ни в чем не виновен. Но в любом случае благодаря требованиям общественности, поддержки партии «Мусават», других общественно-политических структур удалось добиться освобождения Азада. Мы вместе должны продолжать борьбу за освобождение всех политзаключенных», - сказал Гаджилы корреспонденту «Кавказского узла».

Освобождение Гасанова - позитивный факт, несмотря на обвинительный приговор, заявил координатор Союза «За освобождение политзаключенных» Эльшан Гасанов.

«Немаловажную роль, конечно, в этом сыграла и самоотверженная голодовка активиста, и поддержка гражданского общества, партии «Мусават», демократической оппозиции. Очевидность фальсификации обвинения стала известна широкой общественности», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Эльшан Гасанов.

По его словам, власти страны в скором времени должны проявить волю и освободить всех остальных политзаключенных.

10 июля союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" обнародовал обновленный список политзаключенных. В него вошли 107 человек.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Новости о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".