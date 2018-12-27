Адвокат азербайджанского оппозиционера Гасанова заявил о нарушении его прав в СИЗО

27 декабря 2018, 04:36

Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство защиты о переводе активиста партии "Мусават" Азада Гасанова под домашний арест. Защита заявила о нарушении права Гасанова на свидания и телефонные разговоры с членами семьи.

Как писал "Кавказский узел", Азад Гасанов был арестован решением Хатаинского райсуда Баку 12 октября, на следующий день после возвращения в Азербайджан из Литвы, где находился в политэмиграции. Причину ареста адвокату и родственникам Гасанова не сообщили. 15 октября адвокат Осман Кязимов получил в суде решение об аресте Гасанова. Как оказалось, ему предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков. Защита Гасанова обжаловала арест. 19 октября в суде оппозиционер заявил, что дал признательные показания под угрозой пыток.

26 декабря Хатаинский районный суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты о переводе Гасанова под домашний арест.

"Мы ходатайствовали об изменении меры пресечения. Все равно в отношении Гасанова не ведется следственных действий. Он может оставаться до завершения судебного следствия под домашним арестом. Представитель следственного органа утверждает, что Гасанов, находясь на свободе, может скрываться от следствия, но никаких аргументов не привел в суде. Ранее он никогда не был судим. С другой стороны, зная, что его могут преследовать в Азербайджане, он вернулся в страну, чтобы повидаться с тяжело больным отцом. К сожалению, суд оставил ходатайство без удовлетворения, причем никак не обосновал свое решение," - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гасанова Осман Кязимов.

По его словам, защита подаст апелляцию.

Он также сообщил о нарушении прав Гасанова в СИЗО на свидания и телефонные разговоры с членами своей семьи.

"Этот запрет ничем не мотивирован и не обоснован. После ареста Гасанову ни разу не дали встретиться с родными и не позволили позвонить. Хотя по закону ему полагается в неделю одна встреча и два телефонных разговора по 15 минут", - отметил адвокат.

Он сообщил, что защита готовит две жалобы в ЕСПЧ – на незаконный арест и на нарушение прав в СИЗО.

В последнее время запрет в период следствия на свидания и телефонные разговоры "стал распространенной практикой в отношении политических активистов", отметил корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев.

"Мало того, что людей арестовывают по надуманным обвинениям, так и в СИЗО нарушают их права. Мы считаем, что это делается с целью сломить волю людей, убедить их в "тщетности" политической борьбы и вынудить "раскаяться" в суде. Однако, думаю, что такими методами политически зрелых людей сложно заставить отказаться от своих убеждений", - отметил при этом он.

По его словам ЦЗПЗ, признал Гасанова политаключенным. Также политзаключенным признал Гасанова союз "За свободу политзаключенных" Азербайджана.

Сотрудник Хатаинского районного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сведения об отклонении ходатайства защиты Гасанова.

Ранее адвокат Кязимов сказал, что Гасанова преследуют по политическим мотивам. Партия "Мусават" в своем заявлении осудила арест Гасанова, усмотрев в нем политические мотивы, и призвала освободить активиста. Гасанов состоял в партии "Мусават" с 2003 года и активно участвовал в протестных акциях, ранее сообщил глава пресс-службы партии Мустафа Гаджибейли. По его словам, в 2014 году, опасаясь репрессий, Гасанов покинул Азербайджан и получил политическое убежище в Литве.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" освещаются на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".