Солдат армии НКР на передовой. Фото Пресс-служба МО Нагорного Карабаха http://www.nkrmil.am/news/view/2144

02 августа 2019, 09:47

Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

"Кавказский узел" писал, что 1 августа Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в двух районах. 31 июля азербайджанская сторона заявила о ранении своего военного в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Армении. Минобороны Армении ранее сообщило о гибели военного Армана Булгадаряна и ранении контрактника Владимира Осипяна от выстрелов с азербайджанской стороны 28 июля.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым и Мезем Газахского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Перемирие в зоне карабахского конфликта было объявлено после военных действий в апреле 2016 года, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет ведутся каждый день, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля Минобороны Азербайджана констатировало затишье на фронте.

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Эксперты призвали МГ ОБСЕ усилить мониторинг в зоне карабахского конфликта", "Взрывы произошли во время переговоров Саакяна с ОБСЕ в Степанакерте", "Минобороны Армении опровергло информацию об обстреле Нахичевани".

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