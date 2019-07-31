Коллеги Орхана Джемаля вспомнили о его работе на Кавказе

31 июля 2019, 21:38

Журналист Орхан Джемаль, убитый год назад в Центральной Африке, жестко критиковал действия силовиков на Северном Кавказе и демонстрировал независимую позицию в освещении вооруженного конфликта в регионе. Незадолго до своей гибели Джемаль предал огласке информацию о резонансном убийстве в Кабардино-Балкарии, рассказали "Кавказскому узлу" коллеги журналиста в годовщину его гибели.

Как писал "Кавказский узел", журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике во время съемок документального фильма о деятельности частной военной компании "Вагнер". МИД России назвал основной версией нападения на журналистов ограбление, однако специалисты подвергли критике эту версию. За Джемалем и его коллегами в ЦАР следили местные силовики и люди, имеющие отношение к ЧВК "Вагнер", следствию стоит пересмотреть официальную версию об ограблении, говорится в опубликованном к первой годовщине убийства докладе Центра "Досье".

Орхан Джемаль, один из основателей "Мусульманского союза журналистов России", сотрудничал с "Кавказским узлом" с 2005 года, а постоянным экспертом стал к концу нулевых. Он комментировал для "Кавказского узла" такие темы, как исчезновение певца Зелимхана Бакаева в Чечне и конфликт главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с муфтиятом. Джемаль является автором книги "Хроники пятидневной войны", посвященной грузино-российскому конфликту в Южной Осетии 2008 года. На "Кавказском узле" опубликована биография Орхана Джемаля.

В своей журналистской работе Орхан Джемаль никогда не отходил от кавказской тематики и не боялся угрозы со стороны силовиков, обратил внимание близкий друг убитого, журналист и общественный деятель Максим Шевченко.

«Кавказ для него всегда оставался ключевым местом его журналистского интереса. Его всегда интересовали, в частности, расследования убийств Хаджимурада Камалова и Ахмеднаби Ахмеднабиева в Дагестане, а также судьба Расула Кудаева - одного из 58 осужденных по нальчикскому делу, который был подвергнут жестоким пыткам и сейчас отбывает пожизненное заключение», - сообщил Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

Ахмеднаби Ахмеднабиев работал на "Кавказском узле" в качестве собственного корреспондента более семи лет, освещая острые темы, с 2006 года он также работал в дагестанском еженедельнике "Новое дело", занимал пост первого заместителя главного редактора. 9 июля 2013 года Ахмеднабиев был застрелен близ своего дома в селе Семендер в Дагестане. Хаджимурад Камалов в 2005-2006 годах был главным редактором еженедельника "Черновик", 15 декабря 2011 года его застрелили в Махачкале.

В 2016 году Орхан Джемаль опубликовал расследование "Их записали в ИГИЛ*" (ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России судом - прим. "Кавказского узла"). Журналист нашел нескольких выходцев их северокавказских республик, которые по разным причинам покинули Россию и были объявлены в розыск по линии Интерпола как участники террористических организаций в Сирии, хотя в действительности они не бывали в этой стране после начала боевых действий. Шевченко не исключает, что Джемаль планировал заниматься этой проблемой, но конкретных действий в этом направлении предпринять не успел.

Джемаль активно критиковал силовиков и власти северокавказских республик, но Шевченко не связывает его убийство с этой критикой. «Не думаю, что критика силовиков или властей на Кавказе могла привести к этому убийству. Силовикам в России выгодно тянуть дела, вести слежку, создавать целые подразделения для ведения дел политической оппозиции - это для них означает карьерный рост, погоны,повышение зарплат и премий. Известный московский журналист — это подарок для целого подразделения», - считает он.

Орхана Джемаля и его коллег убили после того, как журналисты познакомились с «криминальным бизнесом» силовиков за пределами России, обратил внимание Шевченко. «Орхан и его спутники соприкоснулись с незаконным заработком и хищениями огромных средств на торговле оружием и драгоценностями в рамках криминального бизнеса силовиков, действующих за границей. И поэтому они были убиты. Я не думаю, что их убили из-за взглядов, правозащитной деятельности - [из-за этого] могут подбросить пакет с марихуаной, как Оюбу Титиеву или Мартину Кочесоко», - отметил он.

Шевченко косвенно принимал участие в составлении доклада центра "Досье" и полностью доверяет выводам этого исследования. «Хотя там есть вещи, которые не возможно подтвердить или опровергнуть без допроса конкретных свидетелей, но все остальное - и биллинг, и опрос военнослужащих ЦАР, и то, что [Кирилл] Романовский получил телефон «Мартина» всего за несколько дней до того, как он передал его [коллегам Джемаля]. Это убийственные свидетельства, спасибо сотрудникам "Досье" за проделанную работу», - резюмировал Шевченко.

Джемаль и его коллеги были убиты, когда ехали на встречу с фиксером (проводником), которого заочно представили им как сотрудника структуры ООН в ЦАР. Контакты этого человека, который представлялся Мартином, коллегам Джемаля передал корреспондент аффилированного с Евгением Пригожиным РИА ФАН Кирилл Романовский. "С высокой степенью вероятности удалось установить, что фиксера «Мартина» не существовало вовсе. Он был выдуман координаторами тщательно спланированной операции. После убийства «Мартин» исчез. Как выяснилось, в Бамбари (376 км от столицы ЦАР), где, по заверению Романовского, находился «Мартин», его никогда не было", - говорится в докладе.

Джемаль не терял профессионального интереса к Северному Кавказу и весной 2018 года обнародовал информацию об убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, напомнила журналистка Надежда Кеворкова, дружившая с убитым.

«Он назвал имена [силовиков] и не позволил их начальству спрятать убийц. Орхан шел за повесткой, но ему было скучно от бесконечного сезонного полоскания темы женского обрезания и чеченских геев: он считал педалирование этой тематики фактором, который заслоняет жестокие силовые расправы на Кавказе», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Хусей Макитов был убит 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол. В убийстве обвинен прикомандированный в республику силовик Павел Стерлягов. По словам местных жителей, Макитов отказался отвезти двух силовиков в Терскол, из-за чего произошла драка, во время которой он был зарезан ножом. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. В июне 2019 года суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Павла Стерлягова к девяти годам строгого режима.

По словам Кеворковой, незадолго до гибели Джемаля они планировали совместную двухнедельную поездку на Кавказ, но поездка сорвалась - люди, с которыми журналисты собирались встретиться, оказались в запланированное время недоступны. «Планов и задумок у Орхана было всегда в избытке. Кроме того, он составил подробный план новейшей истории Кавказа для книги. Незадолго до отъезда он прислал мне начало довольно лихого романа, размышляя, стоит ли продолжать», - рассказала Надежда Кеворкова.

Доклад центра «Досье» - содержательное и подробное исследование, уникальное в своем роде, считает журналистка. «Я разговаривала со многими журналистами, они внимательно читают это ошеломительное и невероятно скрупулезное исследование. [В нем рассказано] как ведут себя государственные убийцы до, во время и после порученного им убийства. Ничего подобного в истории раскрытия преступления госструктур до сих пор не было», - сказала она.

Следственные органы отвергают данные, собранные авторами доклада, а министерство иностранных дел за год не организовало доставку вещественных доказательств, отметила Кеворкова. "Отказываются привезти вещи убитых журналистов из ЦАР, их одежду - важнейшую улику, их телефоны. Отказываются знакомить родственников с делом, саботируют расследование. Они трудятся ради сокрытия, а не ради установления умысла и вины убийц», - считает журналистка.

По мнению Кеворковой, фальсификация следственных материалов началась еще в ЦАР - должностные лица этой страны были подкуплены структурами, близкими к вероятным организаторам убийства. Что касается российских силовиков, то они питали к Орхану Джемалю "системную" ненависть, полагает она.

«Он рассказывал, как идет джихад в разных местах, он любил этих людей искренне и не скрываясь. Спецслужбы больше всего опасаются мусульман, которые авторитетны в либеральных кругах, и Гейдар Джемаль и его сын Орхан были ненавистны спецслужбам именно поэтому - они явили новый образ мусульманина: европейски образованного, не сектанта, не «человека в халате». Орхан говорил в телевизоре, что он не уважает законы этого государства, укатывающего в асфальт целый крымскотатарский народ, - это выход за флажки, с точки зрения спецслужб. Орхан говорил о том, что [Шамиль] Басаев был непревзойденным мастером диверсионной войны - это нарушение правил, по которым мусульманин, и тем более журналист, обязан при имени Басаева закатывать глаза и проклинать терроризм», - заявила Кеворкова.

Джемаля в первый раз пытались убить во время вооруженного мятежа в Нальчике в октябре 2005 года - тогда силовики схватили журналиста на блок-посту, напомнила она.

В ходе нападения на Нальчик 13 октября 2005 года погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 14 мирных жителей, а также 92 человека из числа нападавших. Заведующего отделом политики газеты "Версия" Орхана Джемаля, который приехал в Нальчик освещать эти события, задержали на третий день командировки и доставили в подразделение одной из силовых структур. "Бить начали сразу, не особенно интересуясь моими документами, пока около 12 ночи не раздался звонок", - рассказывал он. По словам Джемаля, силовики "принялись изучать записи в блокноте, которые им "не понравились", а на следующий день снова били. Затем неизвестные сотрудники спецслужб принесли ему извинения за действия всех силовиков и призвали "учитывать ситуацию и думать, как твое слово отзовется".

Джемаль всегда интересовался Северным Кавказом и предметно занимался проблемами региона, подтвердил корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский.

«Орхан был первым, кто активно поднял историю с убийством человека в Кабардино-Балкарии [сотрудником спецслужб]. Об этом он рассказал, в частности, на "Эхе Москвы", придав ей общероссийское звучание», - сказал Полонский корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, у Джемаля остался неопубликованный материал для "Настоящего времени" - о людях из Дагестана, которые покинули Россию из-за преследований, жили в Турции, но были объявлены в розыск как участники боевых действий в Сирии. «У меня остались съемки, сделанные во время нашей поездки в Гимры, в Хаджалмахи и в другие места. Они до сих пор не были опубликованы», - пояснил Полонский.

Кеворкова и Полонский утверждают, что незадолго до отъезда в Центральную Африку Джемаля предупреждали о слежке за ним. «Близкие ему люди утверждали, что она усилилась именно после того, как он рассказал об убийстве в Кабардино-Балкарии», - отметил Полонский.

Докладом "Досье" никто из официальных лиц не интересовался, сообщил на условиях анонимности информированный источник. «Сведения «Досье» пытались приобщить к материалам дела адвокаты потерпевших, родственников погибших. Следователь ознакомился, но в вызове новых свидетелей отказал», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла",