Центр "Досье" обнародовал доклад о преднамеренном убийстве Орхана Джемаля

30 июля 2019, 13:48

За журналистом Орханом Джемалем и его коллегами, убитыми год назад в Центральной Африке, вели слежку местные силовики и люди, имеющие отношение к "ЧВК Вагнера", говорится в опубликованном сегодня докладе центра "Досье". Авторы доклада призвали Следком пересмотреть официальную версию о том, что журналисты были убиты грабителями.

Как писал "Кавказский узел", журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике во время съемок документального фильма о деятельности частной военной компании "Вагнер". МИД России назвал основной версией нападения на журналистов ограбление, однако специалисты подвергли критике эту версию.

Орхан Джемаль, один из основателей "Мусульманского союза журналистов России", комментировал для "Кавказского узла" такие темы, как исчезновение певца Зелимхана Бакаева в Чечне и конфликт главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с муфтиятом. Джемаль является автором книги "Хроники пятидневной войны", посвященной грузино-российскому конфликту в Южной Осетии 2008 года. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Орхана Джемаля.

Сегодня, в годовщину гибели Джемаля и его коллег, центр «Досье» опубликовал 70-страничный "Итоговый доклад Центра «Досье» об обстоятельствах убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР" с выводами о неэффективности расследования убийства журналистов следователями России и ЦАР.

Авторы доклада также подвергли сомнению версию о том, что журналисты были убиты при попытке ограбления. Согласно докладу, за Джемалем, Радченко и Расторгуевым велась слежка с момента их прибытия в ЦАР, в ней участвовали как представители силовых структур республики, так и люди, имеющие отношение к "ЧВК Вагнера".

ЧВК Вагнера по своей структуре - полноценная воинская часть, формально не связанная с Минобороны, хотя "вагнеровцы" при подготовке пользуются теми же полигонами в Краснодарском крае, на которых идет подготовка бойцов спецназа ГРУ. Бойцы ЧВК Вагнера, участвовавшие в боевых операциях на востоке Украины и в Сирии, с начала 2018 года выполняли задачи также в Центральноафриканской республике, сообщила 23 ноября 2018 года "Русская служба BBC" со ссылкой на одного из бойцов ЧВК.

"Версия об «обычном грабеже» опровергается фактами. Так, характер полученных ранений говорит о том, что убийство было преднамеренным и профессионально исполненным. Его мотив не может объясняться простым стремлением завладеть имуществом убитых", - говорится в публикации центра "Досье".

Согласно выводам авторов доклада, именно люди, имеющие отношение к частной военной компании, выдвинули и решили озвучить для СМИ версию об убийстве журналистов при попытке ограбления.

Выводы основаны на результатах опроса свидетелей, в том числе проживающих вблизи от места убийства, анализе записей о звонках абонентов в ЦАР, полученных от местных телефонных компаний, информации, полученной от международных организаций, работающих в ЦАР, анализе данных из открытых источников, а также данных мобильной связи, социальных сетей, мессенджеров и электронной переписки, говорится в докладе.

В докладе изложена версия хронологии событий, предшествовавших убийству журналистов, и сделана попытка реконструкции преступления. Также авторы доклада привели результаты "анализа многочисленных доказательств несостоятельности официальной версии правоохранительных органов ЦАР и РФ".

"Центр «Досье» выражает надежду, что настоящий доклад будет способствовать пересмотру позиции Следственного комитета РФ по этому вопросу", - говорится в докладе.

Напомним, участники поминок по Орхану Джемалю рассказали 7 августа 2018 года, что, работая в горячих точках, Джемаль не боялся задавать вооруженным людям "неудобные вопросы" и был готов к смерти. Чеченцы, ингуши, дагестанцы и другие мусульманские народы видели в Джемале защитника своих интересов, сказали выступающие на похоронах журналиста в Москве.