Окруашвили взят под стражу по делу о штурме парламента Грузии

27 июля 2019, 22:46

Лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия", бывший министр обороны страны Ираклий Окруашвили, обвиненный в массовом насилии во время акций протеста у здания грузинского парламента 20 июня, взят под стражу. Также суд арестовал еще двух участников протестов.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля Ираклий Окруашвили и еще четыре человека были задержаны по подозрению в массовом насилии во время протестов у здания парламента. Во время акции протеста 20 июня Окруашвили призывал участников акции силой ворваться в здание парламента и сам предпринимал такие попытки, сообщило МВД Грузии. 27 июля Окруашвили были официально предъявлены обвинения по статье об организации, руководстве или участии в групповом насилии. Политик был помещен в камеру предварительного задержания, защита настаивает на его невиновности.

Акции протеста в Грузии начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в центре Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии до сих пор не выполнено.

Решение о заключении Ираклия Окруашвили под стражу сегодня принял Тбилисский городской суд. Аналогичное решение судья Мака Гвелесиани приняла также в отношении задержанных Георгия Джавахишвили и Торнике Даташвили, сообщило агентство "Интерпрессньюс".

С ходатайством о взятии Окруашвили на время судебного разбирательства под сражу выступила Генпрокуратура. Сторона защиты предлагала суду выпустить его под залог в размере 10 000 лари (более $3,4 тысячи долларов США), отметило агентство.

Заседание суда по избранию меры пресечения задержанным проходило в закрытом режиме. Такое решение судья приняла из-за того, что сторонники Ираклия Окруашвили шумели и аплодировали в зале, сообщила "Грузия Online".

Тбилисский городской суд сегодня также рассматривает вопрос о мере пресечения еще четырем задержанным участникам акции протеста: Морису Мачаликашвили, Илье Мемарнишвили, Бежану Лорткипанидзе и Георгию Курдованидзе, проинформировал "Sputnik Грузия".

Комментариями от Ираклия Окруашвили или его представителей, а также адвокатов других арестованных "Кавказский узел" не располагает.

Напомним, 26 июля МВД Грузии подтвердило задержание 19 активистов, обвиненных в насилии во время протестов у здания парламента. То, что в числе задержанных оказались политики Ника Мелия и Ираклий Окруашвили, свидетельствует о преследовании оппонентов власти, заявила оппозиция.

Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".