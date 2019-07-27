Окруашвили обвинен в организации беспорядков

27 июля 2019, 12:17

Лидеру оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклию Окруашвили предъявлено обвинение в организации массового насилия у здания парламента Грузии. Материалы, на которых основано обвинение, не доказывают вину Окруашвили, заявил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", с 6 по 26 июля были задержаны 19 активистов, обвиненных в насилии во время протестов, которые Генпрокуратура Грузии квалифицировала как попытку свержения власти. Среди задержанных - депутат парламента Грузии Ника Мелия и лидер партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили, в связи с чем оппозиция заявила о начале политрепрессий в стране.

Акции протеста в Грузии начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и настаивают на отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Ираклию Окруашвили сегодня были официально предъявлены обвинения по первой и второй частям статьи 225 Уголовного кодекса Грузии "Организация, руководство или участие в групповом насилии". Ему грозит до девяти лет заключения. "Формулировка обвинения такова, что 20 июня некоторые лица среди собравшихся на акции протеста начали насилие, и среди них был Ираклий Окруашвили, который якобы призывал людей к насилию и штурму парламента", - привел сегодня слова адвоката Мамука Чабашвили "Интерфакс".

"В рамках ведущегося расследования установлено, что Ираклий Окруашвили, вместе с сопровождающими его лицами, призывал участников акции и сам пытался насильственно проникнуть в здание парламента. Также Ираклий Окруашвили принимал участие в различных групповых насильственных действиях", - процитировала сегодня заявления МВД "Грузия Online".

Защита настаивает на невиновности оппозиционера. "Что касается доказательств, помимо тех видеоматериалов, на которых основано обвинение - это показания полицейских, спецназовцев, как обычно бывает, и ничего другого. Все видели, что никаких призывов с его стороны не было. Есть совсем немного, около десяти свидетелей, которые были с ним до самого утра [21 июня] и видели, что делал Ираклий Окруашвили", - процитировал сегодня Чабашвили "Новости-Грузия".

Задержанный 25 июля Окруашвили находится в камере предварительного задержания. Ходатайства о его аресте прокуратура еще не заявляла. Чабашвили не исключил, что обвинение будет требовать заключения или же домашнего ареста с ношением электронного браслета, как было в случае с депутатом парламента Грузии Никой Мелией.

27 июня Мелию отпустили на свободу под залог. Перемещения депутата было решено отслеживать с помощью электронного браслета. Соратники Мелии заявили, что эта мера противоречит Конституции, поскольку он депутат.

В годы президентства Михаила Саакашвили Ираклий Окруашвили занимал посты министра внутренних дел, министра обороны и министра экономического развития, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".