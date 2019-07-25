Посольство США в Грузии указало на ключевое значение дела "ТВС банка"

25 июля 2019, 14:06

Глава совета директоров "ТВС банка" Мамука Хазарадзе и его заместитель Бадри Джапаридзе оставляют свои посты до тех пор, пока не завершится следствие, сообщил учредитель банка. Посольство США в Грузии обеспокоено делом против учредителей "ТВС банка", но заявило о поддержке инвестиций в проект порта.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля учредители "TBC банка" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были вызваны в Генпрокуратуру Грузии для предъявления обвинения в легализации 16,754 миллиона долларов.

Дело "ТВС банка" было возбуждено 2 августа 2018 года. По версии следствия, в апреле-мае 2008 года банк выдал почти 17 миллионов долларов в кредит двум финансовым компаниям, приближенным к Хазарадзе. В тот же день эта сумма была перечислена на личные счета Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе. В 2012 году банк освободил от кредитных обязательств эти две компании, утверждают следователи.

Посольство США в Грузии сделало заявление в связи с уголовным преследованием соучредителей "ТВС банка".

"Мы обеспокоены контекстом и сроками этих обвинений. Непредвзятая и прозрачная правовая система, свободная от политического влияния, имеет жизненно важное значение для западной интеграции Грузии и привлечения иностранных инвестиций. Мы продолжаем поддерживать проект порта Анаклия, который является важным источником американских инвестиций в Грузию, и обладает потенциалом оказать содействие экономическому росту страны", - говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства. (здесь и далее – перевод корреспондента "Кавказского узла").

В Конгресс США в феврале был внесен законопроект о санкциях за ущемление в Грузии деловых интересов бизнесменов или организаций, связанных с Америкой. В апреле оппозиция Грузии заявила, что это реакция на уголовное дело против руководства "ТВС банка", которое создало угрозу американским инвестициям в строительство порта Анаклия. За идеей санкций стоят происки грузинских НПО, считают в правящей партии "Грузинская мечта".

"Консорциум развития Анаклии" в последние месяцы внес значительный вклад в реализацию первой фазы проекта, и процесс, начатый против Хазарадзе и Джапаридзе, будет препятствовать реализации проекта порта, заявил генеральный директор "Консорциума развития Анаклии" Леван Ахвледиани в эфире грузинской телекомпании "Рустави2".

"Это наносит серьезный ущерб нашему проекту, доверию наших инвесторов, наносит ущерб инвестиционной среде в стране", - привела слова Ахвледиани телекомпания.

Следственные действия в отношении учредителей "ТВС банка" нанесли серьезный ущерб не только международным акционерам банка, но "переговорам по проекту в Анаклии", заявил Хазарадзе.

"Если кто-то думает, что проект Анаклии - это проект Мамуки Хазарадзе, сильно ошибается. Это проект наших детей, внуков, это абсолютно новая дорога для Грузии, прорыв как в плане экономики, так и ориентации, это очень серьезный и мощный шаг навстречу Европе", - процитировала Хазарадзе грузинская телекомпания, после того как Хазарадзе и Джапаридзе 24 июля были официально предъявлены обвинения в Генпрокуратуре.

"Ввиду того, что не прекратились несправедливые нападки на нас и из-за этого страдает «ТВС банк», его акционеры и сотрудники, мы оставляем занимаемые в банке должности до тех пор, пока не завершится этот абсурдный процесс", - написал 24 июля Мамука Хазарадзе на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Хазарадзе, акции банка подешевели на 12% и в результате этого акционеры "ТВС банка" понесли убытки в размере 130 миллионов долларов.

После возбуждения дела "ТВС банка", Нацбанк Грузии потребовал приостановить право подписи учредителей банка Мамуки Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе, а также отозвать их из правления. 21 февраля Хазарадзе и Джапаридзе ушли с занимаемых должностей, заявив о захвате банка в интересах лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. 22 июня Хазарадзе сообщил, что в Лондоне акционеры банка проголосовали за избрание Хазарадзе на пост председателя Совета директоров , а Бадри Джапаридзе - в качестве его заместителя .

Напомним, что Мамука Хазарадзе заявил, что возможной причиной давления на него является строительство глубоководного порта Анаклия, которое осуществляет основанная им компания - "Консорциум развития Анаклии" - с декабря 2017 года на Черноморском побережье Грузии. Дело "ТВС банка" направлено только против Хазарадзе, чей конфликт с Бидзиной Иванишвили может отпугнуть инвесторов от проекта порта Анаклия, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.