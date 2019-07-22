Азербайджан сообщил об обстреле села в зоне конфликта

22 июля 2019, 09:21

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 16 раз, под обстрел попало село в граничащем с Арменией районе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 июля Минобороны Азербайджана сообщило о 17 обстрелах своих позиций.

С 21 по 22 июля режим прекращения огня был нарушен 16 раз в зоне конфликта, военные применили крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали азербайджанские позиции на безымянных высотах в Газахском районе, в селe Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Огонь велся со стороны Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.50 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили перемирии, говорится в размещенном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако договоренность о прекращении огня не остановила противостояния сторон, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Напомним, азербайджанская сторона констатировала почти полное прекращение обстрелов после встречи представителей министерств иностранных дел Армении и Азербайджана 20 июня. Однако с 17 июля, когда, по данным Азербайджана, на линии соприкосновения погиб солдат Джейхун Байрамов, обстрелы стали вновь фиксироваться ежедневно.