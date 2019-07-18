Ника Гварамия. Фото: OSCE Parliamentary Assembly https://ru.wikipedia.org

18 июля 2019, 18:29

Новый владелец "Рустави 2" уволил Гварамию с поста гендиректора

Кибар Халваши назначил гендиректором "Рустави 2" своего адвоката Паату Салию. Ника Гварамия отказался оставлять пост руководителя телекомпании, заявив, что его контракт действует до конца 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Европейский суд по правам человека признал законным решение Верховного суда Грузии передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. Тот заверил, что в редакционную политику телекомпании вмешиваться не планирует, но пригрозил уволить Нику Гварамию с поста гендиректора.

Противники смены владельца "Рустави 2" провели сегодня акцию у здания телекомпании. Они заявили, что жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране.

Сегодня состоялось собрание партнеров ООО "Вещательная компания Рустави 2", которые освободили Нику Гварамию от должности генерального директора телекомпании, назначив на его место Паату Салию. Протокол собрания партнеров подписал Кибар Халваши, который и обратился в службу государственного реестра с просьбой внести изменения в регистрационные данные, говорится на сайте Национального агентства публичного реестра. Там отмечается, что назначение Пааты Салии подтверждено.

Ника Гварамия заявил, что не собирается уходить в отставку до 31 декабря 2020 года. "У меня есть контракт, в котором оговорены сроки, и я собираюсь завершить его в эти сроки. Это 31 декабря 2020 года. На это срок компания наняла меня директором, предоставила мне гарантии для того, чтобы я обеспечил независимость редакционной политики. Я не собираюсь от этого отказываться, и тогда это решение (о назначении Салии. - Прим. "Кавказского узла") не будет легитимным", - сказал Ника Гварамия в эфире телекомпании (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Гварамия отметил, что уйдет только по решению сотрудников телекомпании. "По-другому уволить меня на этом этапе невозможно, однако я обязательно подчинюсь их решению, если они посчитают это нужным", - пояснил Гварамия.

Грузинские власти спешат завершить смену владельца телеканала как можно быстрее, считает председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Сулхан Саладзе. "Похоже, что этот процесс очень важен для правительства сегодня", - сказал Саладзе в эфире "Рустави 2". Он добавил, что необходимо дать  телекомпании возможность оспорить это решение в Большой палате Страсбургского суда.

Напомним, что вопрос об увольнении Гварамии ставился 10 июля в связи с резонансным выпуском "Рустави 2". В ночь на 8 июля несколько сотен людей устроили акцию протеста перед офисом телекомпании "Рустави 2" в Тбилиси. Поводом для этого стало выступление в прямом эфире "Рустави 2" журналиста Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его родителей. Власти Грузии осудили слова Габунии. Гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что не станет увольнять Габунию. В свою очередь, акционеры телекомпании отказались уволить Нику Гварамию. Очередная акция протеста произошла 12 июля. Виноградари из Кахетии собрались у здания "Рустави 2", протестуя против призыва руководителя телекомпании Ники Гварамии отказаться от экспорта вина и воды в Россию. Активисты потребовали от Гварамии публично извиниться за оскорбительные выражения.

"Кавказский узел" подготовил справку "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости о проходящих с 20 июня акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"Оппозиция раскритиковала генпрокурора Грузии за попытку занять кресло судьи", "Грузинские политологи указали на кадровый кризис в партии Беселия", "Парламент Грузии лишил мандата супругу Саакашвили".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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