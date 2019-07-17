Соратник Ираклия Окруашвили задержан в Грузии

Телохранитель лидера партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили Коба Кошадзе задержан по подозрению в незаконном хранении оружия. В партии считают, что грузинские власти хотят запугать Окруашвили.

Как сообщил "Кавказский узел", 11 июля Ираклий Окруашвили представил созданную им партию "Победившая Грузия". Основатели партии пояснили, что рассчитывают на поддержку той части населения, которая считает ситуацию в стране невыносимой и не поддерживает ни правящую партию "Грузинская мечта", ни главную оппозиционную силу - "Единое национальное движение". Учредительный съезд партии намечен на конец октября.

Основатель "Победившей Грузии" Ираклий Окруашвили утратил политические очки, заработанные на критике Михаила Саакашвили, и имеет спорную репутацию, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Они скептически отнеслись к шансам "Победившей Грузии" преодолеть пятипроцентный барьер на предстоящих выборах в парламент.

Сегодня грузинские силовики обыскали дом соратника Окруашвили Кобы Кошадзе и задержали его самого по подозрению в хранении огнестрельного оружия. "Коба Кошадзе задержан на въезде в город, и, как мы узнали от следователя, его обвиняют в незаконной покупке и хранении пистолета Макарова", - сообщил адвокат Кошадзе Мамука Чабашвили.

По словам жены задержанного, у Кобы Кошадзе никогда не было пистолета. Об этом же заявил и бывший председатель комитета по распределению электричества, один из лидеров "Победившей Грузии" Гурам Чалагашвили. "Я знаю Кобу Кошадзе много лет, и никто не видел оружие в руках этого человека. Это ошибочный шаг беспомощного правительства, которым они пытаются напугать нас всех и Ираклия Окруашвили, который не находится в Грузии и вернется завтра", - процитировала Чалагашвили грузинская телекомпания "Рустави 2" (перевод корреспондента "Кавказского узла").