17 июля 2019, 21:42
Соратник Ираклия Окруашвили задержан в Грузии
Телохранитель лидера партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили Коба Кошадзе задержан по подозрению в незаконном хранении оружия. В партии считают, что грузинские власти хотят запугать Окруашвили.
Как сообщил "Кавказский узел", 11 июля Ираклий Окруашвили представил созданную им партию "Победившая Грузия". Основатели партии пояснили, что рассчитывают на поддержку той части населения, которая считает ситуацию в стране невыносимой и не поддерживает ни правящую партию "Грузинская мечта", ни главную оппозиционную силу - "Единое национальное движение". Учредительный съезд партии намечен на конец октября.
Основатель "Победившей Грузии" Ираклий Окруашвили утратил политические очки, заработанные на критике Михаила Саакашвили, и имеет спорную репутацию, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Они скептически отнеслись к шансам "Победившей Грузии" преодолеть пятипроцентный барьер на предстоящих выборах в парламент.
Сегодня грузинские силовики обыскали дом соратника Окруашвили Кобы Кошадзе и задержали его самого по подозрению в хранении огнестрельного оружия. "Коба Кошадзе задержан на въезде в город, и, как мы узнали от следователя, его обвиняют в незаконной покупке и хранении пистолета Макарова", - сообщил адвокат Кошадзе Мамука Чабашвили.
По словам жены задержанного, у Кобы Кошадзе никогда не было пистолета. Об этом же заявил и бывший председатель комитета по распределению электричества, один из лидеров "Победившей Грузии" Гурам Чалагашвили. "Я знаю Кобу Кошадзе много лет, и никто не видел оружие в руках этого человека. Это ошибочный шаг беспомощного правительства, которым они пытаются напугать нас всех и Ираклия Окруашвили, который не находится в Грузии и вернется завтра", - процитировала Чалагашвили грузинская телекомпания "Рустави 2" (перевод корреспондента "Кавказского узла").
Ираклий Окруашвили, в свою очередь, заявил, что несколько дней назад получил от руководителя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили письмо с предупреждением. "Не приезжай, мол, иначе поймаем. Я ответил ему на понятном ему языке. В ответ на ответ сегодня утром задержали члена моей охраны Кобу Кошадзе. Ему подкинули оружие. Во-первых, меня нет в Грузии, и он не сопровождает меня, чтобы ходить с оружием. Второе: на фоне этого напряжения, когда знаешь, что ты в центре внимания, только идиот может ходить с оружием. Третье: когда стреляли в нас обоих в 2016 и ранили Кобу, тогда у него не было оружия, а сейчас зачем оно ему понадобилось? Я возвращаюсь послезавтра, чтобы по-русски и четче ответить Мефистофелю. Между прочим, Саакашвили тоже начал с задержания Кошадзе в 2007 году, а потом как продолжилось, вам известно", - процитировала "Грузия Online" сообщение Окруашвили, опубликованное в соцсетях.
Ираклий Окруашвили в годы президентства Михаила Саакашвили занимал посты генерального прокурора Грузии, министра внутренних дел, министра обороны и министра экономического развития. Однако 25 сентября 2007 года в прямом эфире телекомпании "Имеди" он обвинил Саакашвили и правящую партию "Единое национальное движение" в коррупции и таких преступлениях, как убийство премьер-министра Зураба Жвании. В результате Окруашвили выслали из страны под угрозой ареста. В 2007 году Окруашвили создал оппозиционную партию "Движение за Единую Грузию", а в 2010 вышел из нее и стал сопредседателем новой политической организации - "Грузинской партии", сообщается в биографической справке об Ираклии Окруашвили, подготовленной "Кавказским узлом".
Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"