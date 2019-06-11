11 июня 2019, 22:13

Окруашвили основал партию "Победившая Грузия"

Министр времен президентства Саакашвили Ираклий Окруашвили представил сегодня созданную им партию "Победившая Грузия". Это партия людей, которые считают ситуацию в стране невыгносимой, заявил Окруашвили.

Членами новой партии стали бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Котэ Кемулария, Губаз Саникидзе, который занимал посты председателя парламентского комитета по вопросам Кавказа и отношениям с диаспорами и вице-спикера парламента прошлого созыва, а также бывший депутат парламента Грузии Валерий Гелбахиани.

Окруашвили выразил надежду, что его движение станет массовым. "Мы намерены создать большое движение многих рассерженных людей. Тех людей, которые считают ситуацию в стране уже невыносимой", - сказал Ираклий Окруашвили в эфире телекомпании "Рустави 2". Первый съезд партии запланирован на конец октября, сказал Окруашвили (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Партия создана для людей, которые не поддерживают правящую партию "Грузинская мечта - Демократическое движение" или бывшую правящую партию "Единое национальное движение", сказал в эфире телекомпании адвокат Валерий Гелбахиани. По словам Гелбахиани, эти люди составляют 60% избирателей.

Бывший соратник Окруашвили Гига Бокерия критически отнесся к созданию нового политического движения. "Создание Окруашвили партии я вообще не считаю значимым событием. Что касается сотрудничества – нет! Мы никогда не будем сотрудничать с теми политическими лидерами и фигурами, которые ездят в Москву, участвуют в пропаганде Кремля или проповедуют ненависть и насилие", - процитировал сегодня парламентария от "Европейской Грузии" Гигу Бокерию "ИнтерпрессНьюс".

Ираклий Окруашвили в годы президентства Михаила Саакашвили занимал посты генерального прокурора Грузии, министра внутренних дел, министра обороны и министра экономического развития. 25 сентября 2007 года в прямом эфире телекомпании "Имеди" Ираклий Окруашвили обвинил Саакашвили и правящую партию "Единое национальное движение" в коррупции и таких преступлениях, как убийство премьер-министра Зураба Жвании. В результате Окруашвили выслали из страны под угрозой ареста. В 2007 году Окруашвили создал оппозиционную партию "Движение за Единую Грузию", а в 2010 вышел из нее и стал сопредседателем новой политической организации - "Грузинской партии", говорится в биографической справке об Ираклии Окруашвили, составленной "Кавказским узлом".

Примечание:

"Активисты "Свободных демократов" примкнули к "Грузинской мечте", "Свыше ста человек покинули ЕНД в Тбилиси", "Грузинский оппозиционный блок обновил предвыборный список".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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