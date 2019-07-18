Лидер "Грузинской мечты" согласился поделиться властью

18 июля 2019, 03:17

Проведение парламентских выборов в Грузии в 2020 году по пропорциональной системе может привести к созданию коалиционного правительства, но сотрудничать с "Единым национальным движением" правящая партия не будет, заявил лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Иванишвили хотел бы увидеть в парламенте удобную для себя оппозицию, считает политолог Заал Анджапаридзе.

Как писал "Кавказский узел", в ответ на выдвинутое участниками акции протеста требование об изменении избирательной системы лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмене избирательного барьера. 1 июля партия провела презентацию соответствующих изменений в Конституцию Грузии. 17 июля стало известно, что в парламент Грузии представлены два проекта конституционных изменений по вопросу проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Один из них подготовлен оппозиционерами, которые выступили за всенародное обсуждение обоих вариантов.

Пропорциональная система выборов парламента без избирательного барьера может привести к формированию коалиционного правительства и ослаблению "Единого национального движения", спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи. Вопрос политического будущего страны после проведения выборов в 2020 году зависит от того, использует ли "Грузинская мечта" на выборах административный ресурс, отметил Ника Читадзе. Рамаз Сакварелидзе при этом указывал на то, что коалиционным правительством трудно управлять, и в стране может возникнуть сложная ситуация.

В результате парламентских выборов 2020 года, которые будут проведены по пропорциональной системе, в стране с большей долей вероятности будет создано коалиционное правительство, заявил 17 июля Бидзина Иванишвили. По его словам, в этом случае "Грузинская мечта" будет сотрудничать со всеми партиями, за исключением оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"Пропорциональная система выборов позволит добиться того, что большее число партий возьмет на себя ответственность за управление страной", - сказал Иванишвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" (Перевод корреспондента "Кавказского узла").

Депутат парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Ираклий Абесадзе заявил журналистам, что исключает сотрудничество с "Грузинской мечтой".

Отказ Иванишвили от сотрудничества с "Единым национальным движением" говорит о том, что он рассматривает партию в качестве "главного противника", сказала в телеэфире депутат парламента от партии Саломе Самадашвили.

Заявление Иванишвили свидетельствует о том, что он допускает возможность создания коалиционного правительства, и "Грузинская мечта" уже начинает искать политические силы для сотрудничества, сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. По его словам, заявление лидера правящей партии направлено не только на грузинское общество, но и на международное, упрекавшее "Грузинскую мечту" в однопартийном правлении, и в том, что это отрицательно сказывается на демократии в стране.

Анджапаридзе считает, что в интересы правящей партии входит "задвинуть на задний план" партию "Единое национальное движение", и ввести в парламент другие, менее активные оппозиционные партии. Они "могут остро оппонировать по каким-то вопросам, но в целом будут умеренными", полагает он.

"До проведения выборов оппозиционные партии будут отрицать планы сотрудничества с "Грузинской мечтой", но после выборов они могут начать взаимодействовать с ней в поисках выгоды для себя", - сказал Анджапаридзе.

Оппозиция считает необходимым всенародное обсуждение поправок

Для перехода с действующей пропорционально-мажоритарной на пропорциональную необходимо внести поправки в Конституцию Грузии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из лидеров оппозиционной партии "Демократическое движение" - Единая Грузия" Георгий Ахвледиани.

Депутатов в грузинский парламент избирают по пропорционально-мажоритарной системе, по партийным спискам и одномандатным избирательным округам. Пропорциональная система предполагает, что выборы проходят по партийным спискам. Выборы в парламент Грузии в октябре 2016 года прошли по действующей избирательной системе, несмотря на протесты оппозиции. Власти пообещали изменить избирательную систему к следующим парламентским выборам, в 2020 году. После этого 15 грузинских партий объединились для разработки поправок в избирательную систему.

Он пояснил, что перед началом рассмотрения конституционных поправок парламент обязан представить их на обсуждение народу, всенародные слушания должны состоятся в течение месяца.

По его словам, мнения "Грузинской мечты" и оппозиции совпадают только по вопросу проведения выборов по пропорциональной системе. Правящая партия предлагает провести выборы без избирательного барьера и возможности создания избирательных блоков, эту поправку инициировали 93 депутата парламента от правящей партии, сказал Ахвледиани. Оппозиция выступает за трехпроцентный барьер и создание избирательных блоков, но инициировать эту поправку она сможет, только собрав не менее 200 тысяч подписей ее сторонников, так как необходимого количества голосов депутатов у нее нет.

Часть оппозиционных партий, входящих в альянс с "Единым национальным движением", настаивает на создании избирательных блоков, так как при пропорциональной системе выборов без избирательного барьера для получения одного мандата партиям необходимо будет набрать 12 тысяч голосов избирателей, пояснил Ахвледиани.

Он сказал, что перед выборами "Демократическое движение" - Единая Грузия" планирует создать единый избирательный блок с партией "Единое национальное движение", которая также выступает за создание блоков.

"Без блоков и без избирательного барьера парламент будет многопартийным и поляризации между "Грузинской мечтой" и "Единым национальным движением" не будет", - считает он.

По его словам, в ходе межпартийных консультаций по обоим проектам поправок в Конституцию парламентарии пришли к согласию по распределению нераспределенных мандатов. "Грузинская мечта" согласилась с инициативой Ахвледиани по формуле распределения мандатов - количество голосов избирателей разделить на количество прошедших в парламент партий. В этом случае остается один нераспределенный мандат, который отдадут самой слабой партии, "для ее укрепления", сказал он

Требование об изменении избирательной системы выдвинули участники акций протеста в Тбилиси, которые начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии–2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".