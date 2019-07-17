Иса Хамхоев покинул должность муфтия Ингушетии

17 июля 2019, 14:17

Совет алимов и имамы сегодня выбрали председателем Духовного центра мусульман Ингушетии кадия Абдурахмана Мартазанова, который сменил на этом посту Ису Хамхоева, возглавлявшего муфтият 15 лет.

Как писал "Кавказский узел", пять лет назад, 17 июля 2014 года, муфтий Ингушетии Иса Хамхоев был в третий раз переизбран на пятилетний срок.

Хамхоев возглавлял муфтият Ингушетии с июля 2004 года, говорится в биографии Исы Хамхоева, размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Сегодня на заседании 47 членов совета алимов и имамы населенных пунктов Ингушетии проголосовали за избрание муфтием Абдурахмана Мартазанова, который в течение 20 лет возглавлял кадият республики. Четверо участников заседания воздержались от голосования, сообщает на своем сайте газета "Ингушетия".

Для кворума было необходимо присутствие 43 человек. В начале собрания Иса Хамхоев отчитался о своей работе за пять лет, после чего имамы и совет алимов предложили свои кандидатуры на пост председателя Духовного центра мусульман, но имам села Троицкое Али Арапханов и бывший ректор исламского института Магомед-Башир Аушев сняли свои кандидатуры, пишет издание.

Кадием республики избран помощник имама центральной мечети Назрани Исмаил Цороев, уточняет "Интерфакс-Юг".

Хамхоев покинул пост лишь после отставки Евкурова

В декабре 2015 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выразил недовольство работой Духовного центра мусульман Ингушетии и ​предложил провести выборы нового муфтия. Евкуров и Хамхоев заочно критиковали друг друга, но Хамхоев в отставку не ушёл.

В 2016 году Евкуров начал формальную процедуру ликвидации Духовного центра мусульман. Однако члены совета алимов в подавляющем большинстве выразили доверие Исе Хамхоеву. В его поддержку выступил также верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

27 мая 2018 года муфтият республики постановил отрешить Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников Духовного центра мусульман Ингушетии и имамов в регионе. 11 июня 2019 года силовики провели выемку документов в муфтияте Ингушетии и обыски в домах Исы Хамхоева, его брата Мусы, а также кадия Абдурахмана Мартазанова. Руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов связал обыски в доме Исы Хамхоева с противостоянием муфтия и Юнус-Бека Евкурова.

26 июня Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова, который возглавлял республику с 2008 года, а 8 июля назначил бывшего главу Ингушетии заместителем министра обороны России.