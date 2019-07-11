Конференция "Восточного партнерства" открылась на фоне протестов в Грузии

11 июля 2019, 12:01

В Батуми началась международная конференция, посвященная 10-летию «Восточного партнерства», на которой планируется подписание ряда финансовых соглашений, сообщили в МИД. В свою очередь, участники протестов из Тбилиси совместно с батумской молодежью организовали демонстрации с требованиями обратить внимание иностранных гостей на события в стране.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2013 года парламент Грузии принял резолюцию о приоритете интеграции в ЕС и НАТО. Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС было парафировано в ноябре 2013 года на саммите программы "Восточное партнерство" и подписано обеими сторонами 27 июня 2014 года в Брюсселе. 18 июля 2014 года парламент Грузии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС.

Международная конференция «Европейский путь Грузии», посвященная 10-летию «Восточного партнерства» открылась сегодня в Батуми. Конференция пройдет с 11 по 12 июля, говорится в сегодняшнем сообщении грузинского МИД, текст которого перевел корреспондент «Кавказского узла».

По информации ведомства, среди гостей мероприятии - президент Европейского Совета Дональд Туск, еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного менеджмента Христос Стилианидис, премьер-министр Эстонии Юри Ратас и восемь министров иностранных дел стран-партнеров. Грузия на конференции будет представлена как на уровне исполнительной власти, так и законодательного органа.

«Мероприятие организует правительство Грузии, и оно будет отличаться как беспрецедентным масштабом, уровнем и количеством участников, так и содержанием. У высокопоставленных гостей будет возможность оценить «Восточное партнерство», а также обсудить существующие вызовы и будущие шаги, включая перспективы дальнейшего сотрудничества в 2020 году», - цитирует сегодня министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани его пресс-служба.

По словам Залкалиани, в рамках конференции будет заключен целый ряд финансовых соглашений, в частности, между Грузией и Евросоюзом планируется подписание двух соглашений, предусматривающих выделение Грузии 47 миллионов евро.

Евросоюз неоднократно выделял Грузии финансовую помощь. 5 мая 2017 года в Тбилиси уже была подписана программа финансовой помощи Евросоюза для Грузии, в рамках которых было выделено 32 миллиона евро. Финансовую помощь планировалось направить на поддержку реформ в Грузии, в том числе на усиление институтов государственных ведомств. В ноябре 2015 года Евросоюз принял решение о выделении Грузии 100 миллионов евро на реформы в секторах госуправления, сельского хозяйства и развития сельской местности.

Открывая конференцию, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что «без безопасности Черного моря невозможно говорить об инфраструктуре устойчивой безопасности во всей Европе». «Грузия готова стать основным партнером ЕС в этом направлении», - цитирует сегодня Бахтадзе «Интерпрессньюс».

Президент Европейского Совета Дональд Туск в своем приветственном слове отметил, что «распад Советского Союза был огромным позитивным явлением для Грузии, Польши, стран Центральной и Восточной Европы, я уверен, что даже для самой России», приводит сегодня слова Туска «Новости Грузии».

Участки протестов в Батуми потребовали внимания зарубежных гостей конференции

Одновременно с конференцией в Батуми проходят акции протеста. Участники демонстраций из Тбилиси присоединились к батумской молодежи и требуют обратить внимание иностранных гостей на события, недавно прошедшие в стране. «Мы хотим передать всему миру, дипломатам наше послание о том, что мы являемся гражданами этой страны, которые не хотят иметь правительство, разогнавшее митинга (20 июня). Мое послание в том, что мы никогда не сдадимся в этой борьбе», - цитирует сегодня участника митинга Зуго Бердзенишвили, сына лидера Республиканской партии Давида Бердзенишвили», грузинская телекомпания «Рустави 2» (здесь и далее перевод корреспондента «Кавказского узла»).

«Мы хотим привлечь внимание иностранных партнеров Грузии к нелегитимны действиям нашего правительства», - заявил другой участник акции в эфире телекомпании.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, а их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным. Акции с требованием отставки Гахарии 10 июля вылилась в стычки возле резиденции Бидзины Иванишвили в поселке Шекветили.

Напомним, что 27 февраля Совет ЕС принял положение о либерализации визового режима для граждан Грузии, приезжающих в ЕС на срок до 90 дней в течение полугода. 23 марта премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что грузинская сторона будет самостоятельно отслеживать нарушителей, задержавшихся на территории Евросоюза дольше допустимого срока. 28 марта безвизовый режим посещения гражданами Грузии стран Шенгенской зоны, за исключением Ирландии и Великобритании, вступил в силу.

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".