Ростовские силовики пожаловались на плохую память в суде по делу о подготовке беспорядков

05 июля 2019, 04:43

Большинство из сотрудников полиции, давших показания в суде по делу ростовских активистов Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина, не смогли вспомнить детали событий 5 ноября 2017 года, а также дать показания о действиях молодых людей.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня завершились предварительные слушания по делу ростовчан Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина (в СМИ его фамилия также приводится как Шамшин), которым предъявлены обвинения по делу о массовых беспорядках в ноябре 2017 года. На заседании 18 июня они назвали самооговором свои признательные показания во время следствия. Обвиняемые заявили, что подверглись давлению со стороны силовиков.

5 ноября 2017 года в различных городах, в том числе и на юге России, прошли акции, инициированные оппозиционером Вячеславом Мальцевым. По версии следствия, акцию в Ростове-на-Дону организовали Владислав Мордасов и Ян Сидоров - администраторы -чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону", где обсуждались планы организации массовых беспорядков. Им предъявлено обвинение в подготовке к организации и участию в массовых беспорядках. Вячеславу Шашмину, задержанному отдельно от Сидорова и Мордасова, было предъявлено обвинение в покушении на участие в беспорядках. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Amnesty International признала Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шамшина узниками совести. Правозащитный центр "Мемориал" признал Мордасова, Сидорова и Шамшина политзаключенными.

В Ростовском областном суде 4 июня продолжилось рассмотрение дела в отношении Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шамшина обвиняемых в попытке организации массовых беспорядков. Процесс находится на стадии представления доказательств стороной обвинения.

В суд пришли двое представителей прессы, Ирина Мордасова – мать подсудимого Владислава Мордасова и дедушка Яна Сидорова – Владимир Сидоров. Также поддержать подсудимых пришли десять ростовчан, которые живо реагировали на происходящее в зале. Суду приходилось несколько раз прерывать процесс,чтобы делать замечания группе поддержке, передает присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла",

На заседании были допрошены восемь свидетелей обвинения и практически все они оказались сотрудниками полиции арестовывавших подсудимых или доставлявших их в отдел полиции 5 ноября 2017 года.

Все их показания были очень похожи: полицейские мало или практически ничего не вспомнили о происшедших событиях, в связи с чем прокурор Геннадий Труханов просил суд огласить показания свидетелей, которые они дали на предварительном следствии. В письменных документах силовики рассказывали обо всем подробно и подтвердили свои ранние показания в суде.

В частности, 40-летний полковник Дмитрий Дятлов, командир полка ППС рассказал, что прибыл на площадь Советов 5 ноября 2017 года в районе 12.00.

По словам Дятлова, на площади он увидел молодежь с рюкзаками, свертками, плакатами, в наколенниках, налокотниках, тактических перчатках и касках для страйкбола. «Они провоцировали сотрудников полиции, оскорбляли их. Общий порядок – несколько десятков человек. Престарелых не было», - сказал свидетель. Он не смог сказать, чем занимались на площади Мордасов и Сидоров, были они там вообще, и не смог их опознать в суде.

«Я не знаю этих людей», - ответил Дятлов.

В связи с тем, что подсудимых обвиняют в организации массовых беспорядков, адвокаты поинтересовались у свидетеля, изымались ли у присутствующих на площади боеприпасы, огнестрельное и холодное оружие, бросали ли они в полицейских камни, палки, бутылки с зажигательной смесью. На все вопросы полковник ответил отрицательно.

Согласно показаниям замкомандира патрульного взвода ПСС Дениса Медведева, 5 ноября 2017 года он увидел на площади «скопление гражданских с плакатами, человек 10-15, которые вели агитацию».

На вопрос адвоката собирались ли присутствующие начинать массовые беспорядки Медведев ответить затруднился.

По словам Медведева, он с напарником Григоряном совершили «загибы рук за спину» в отношении 2-3 молодых людей, выражавшихся нецензурно.

Из оглашенного гособвинителем протокола допроса Медведева от 10 марта 2017 года на площади Советов стояли два человека с плакатами с надписями: «Правительство в отставку» и «Верните землю погорельцам» и вокруг них группа из 15 человек.

К первой группе на площади подходила вторая группа настроенная агрессивно, в которой несколько человек выражались нецензурной бранью и из которой они с напарником арестовали подсудимого Вячеслава Шамшина, а также Илью Свинарева и Никиту Скитченко, пытавшихся убежать от полицейских, забежав во дворы домов по проспекту Соколова. Арестованных доставили в отдел полиции и составили на них административные протоколы по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Отвечая гособвинителю в суде, полицейский полка ППС Закир Раджабов заявил, что 5 ноября обстановка была «сумбурная». «Группа молодых людей, кто-то с плакатом, что-то говорили, что-то кричали», - пояснил Раджабов.

Сотрудников полиции, по его словам, было очень много, 20-30 человек. Вместе с тем, численность демонстрантов он затруднился указать.

Защитники задали Раджабову много вопросов касающихся массовых беспорядков: было ли у кого-нибудь из находившихся на площади оружие или скрытое лицо; совершали ли молодые люди поджоги, погромы, уничтожение имущества или покушения на жизнь и сотрудников полиции.

Раджабов на все вопросы адвокатов ответил одним словом «не помню».

С согласия суда прокурор Генннадий Труханов огласил письменные показания Раджабова. Из них следует, что увидев двух человек с плакатами и вокруг них скопление людей из еще 15 человек на площади Советов Раджабов понял, что это собрание перерастет в массовые беспорядки из-за «агрессивного» поведения собравшихся. Кроме того он указал, что Сидоров и Мордасов призывали свергать правительство.

Свидетель Евгений Замиусский, участковый оперуполномоченный ОП №3 составлял административные протоколы на Мордасова, Сидорова, Шамшина в отделении полиции в 18 часов 5 ноября 2017 года. Статьи о неповиновении сотрудникам полиции и мелком хулиганстве позволяли задержать молодых людей на 48 часов. О случившемся на площади Замиусский узнал со слов сотрудников ЦПЭ, протоколы ареста приготовил по документам представленным ими же.

Последним должен был давать показания напарник Раджабова, полицейский полка ППС Александр Калашников. Однако он смог сказать только то, что 5 ноября 2017 года присутствовал на площади Советов, на остальные вопросы Калашников ответил «не помню».

После допроса свидетеля Владимир Сидоров, дедушка подсудимого Яна Сидорова громко выкрикнул с места «оглашаем?» и «давайте огласим их показания и все!».

Судья удалил Владимира Сидорова из зала. «Это процесс, а не телешоу», - прокомментировал он свое решение.

Согласно оглашенным гособвинителем показаниям Калашникова 5 ноября 2017 года он прибыл с напарником Раджабовым на площадь Советов в связи с тем, что по оперативной информации на ней должен был пройти несанкционированный митинг, который «мог перерасти в массовые беспорядки».

На площади он увидел двух человек с плакатами и еще 15 человек вокруг них, которые, согласно письменным показаниям свидетеля «громко выражались нецензурной бранью и на замечания полиции и общественности не реагировали».

Сидоров и Мордасов, по показаниям Калашникова, не матерились, но «неоднократно призывали свергнуть действующее правительство …и публичное мероприятие могло легко перерасти в открытое силовое противостояние между участниками демонстрации и сотрудниками полиции», - зачитал гособвинитель Труханов. После этого Калашников попросил Мордасова предъявить документы и после отказа последнего доставил его в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол.

Как и все предыдущие свидетели, Калашников подтвердил свои письменные показания, данные им следователям.

После допроса свидетелей защитник Анатолий Папыкин заявил ходатайство о проведении в зале видеосъемки, однако суд его отклонил, аргументировав, что видеосъемка будет оказывать давление на свидетелей.

Следующее заседание по делу назначено 9 июля в 10-30 мск. На нем планируется продолжить допрос свидетелей обвинения.

«До ареста мой внук получал среднее образование. Он учился на третьем курсе колледжа, но не окончил и теперь у внука нет даже среднего образования», - рассказал «Кавказскому узлу» дедушка Яна Владимир Сидоров. «Участвовал в казачьем коллективе казачьей песни, принимал участие во всех культурно-патриотических мероприятиях, хотел по окончании колледжа пойти в военное училище служить Родине», - добавил он.

«С другими подсудимыми он практически не был знаком до ареста. Он знаком с Владиславом Мордасовым максимум три дня. 1 ноября он вступил с ним в переписку в чате, первый раз они встретились 2 ноября, а 5 их задержали. С Шамшиным он познакомился в зале суда. Так что они не встречались и не дружили и не виделись, а по всем документам проходит «действуя совместной группой по предварительной договоренности… это полная фальсификация», - уверен Сидоров.

«Родственников о митинге Ян не предупреждал. На митинг вышли, чтобы высказаться по поводу социальных вопросов и дать высказаться другим. Это мероприятие и рядом не лежало с каким-либо намерением что-либо уничтожать или разрушать», - сказал Владимир Сидоров.