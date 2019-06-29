Прокуратура Чечни возложила на родителей и учителей вину за драку со стрельбой у школы

29 июня 2019, 21:54

В отношении родителей участников массовой драки возле грозненской школы возбуждены административные дела. Руководство школы не организовало охрану правопорядка во время экзамена, заявила сегодня прокуратура. По ее данным, проверка применения силовиками оружия продолжается.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня конфликт выпускников девятых классов и полицейских около школы в Грозном завершился потасовкой со стрельбой. Этот инцидент вызвал резонанс после публикации в соцсетях видео драки. Местные жители раскритиковали силовиков за применение оружия. По их данным, драка произошла после словесной перепалки подростка с одним из полицейских, которые вызвали подмогу и стали стрелять. Следком 10 июня сообщил о начале доследственной проверке инцидента.

11 июня пресс-служба МВД по Чечне опровергла распространенную в соцсетях информацию о том, что во время конфликта 6 июня погиб выпускник, заявив, что подросток умер 9 июня "в результате поражения электрическим током". Это же в эфире ЧГТРК "Грозный" подтвердил отец погибшего подростка.

Следственные органы отчитались о результатах проверки по факту драки 6 июня у грозненской школы. «По результатам проведенной проверки в отношении родителей зачинщиков драки 28 июня возбуждены дела по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Данная статья предусматривает штраф в размере до 500 рублей», - рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель следственных органов.

Также он отметил, что ведется проверка по факту применения сотрудником полиции оружия. «Правомерность применения сотрудником полиции оружия для разрешения конфликта между учащимися находится в стадии рассмотрения», - подчеркнул собеседник корреспондента «Кавказского узла».

Представитель МВД Чечни, комментируя драку со стрельбой в грозненской школе, возложил ответственность за инцидент на руководство школы. «В пунктах приема ЕГЭ или ОГЭ в обязательном порядке должны присутствовать сотрудники правоохранительных органов, задача которых обеспечивать безопасность и соблюдение порядка. В данном конкретном случае сотрудники полиции первоначально в школе не присутствовали. Наряд туда вызвало руководство школы после того, как началась драка, и навести порядок своим силами не удалось», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель МВД.

Информация о результатах проведенной проверки опубликована и на сайте прокуратуры Чечни. По ее данным, в драку перерос конфликт между учащимися двух школ, собравшимися для сдачи основного государственного экзамена, а прибывшим на место сотрудникам полиции не удалось взять ситуацию под контроль и урегулировать конфликт, и тогда были «произведены предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия».

Также в сообщении прокуратуры говорится о возбуждении административных дел в отношении родителей затеявших драку подростков. В адрес руководителя департамента образования мэрии Грозного направлено представление в связи с тем, что в школе вопреки требованиям законодательства не были приняты направленные на обеспечение охраны правопорядка меры, также сообщила прокуратура, отметив, что сотрудники органов внутренних дел либо иные лица для осуществления охранных функций на территории школы во время проведения экзамена не привлекались.

«Рассмотрение актов прокурорского реагирования, а также принятие законного процессуального решения взято на контроль», - отмечается в сообщении прокуратуры Чечни от 28 июня на сайте ведомства. При этом дата, когда произошла драка, и у какой школы, в этом сообщении не указаны. Также прокуратура не сообщила причины, вызвавшие конфликт, переросший в драку.

Видео инцидента было опубликовано 10 июня на странице kavkaz.navigator в соцсети Instagram. На первом плане ролика стоят парни в белых рубашках и черных брюках, за ними видна толпа одетых также молодых людей, в которой происходит потасовка. К месту конфликта сбегаются женщины, они кричат. Видно, как один человек в черной рубашке и брюках, похожих на форму, бьет кого-то из толпы, оттуда также слышны крики и выстрелы. К 21.50 мск 29 июня видео набрало 21612 просмотров.

При этом еще 10 июня "Кавказ.Реалии" со ссылкой на свои источники сообщили, что драка началась после словесной перепалки между силовиком и девятиклассником, за которого вступился его друг. 11 июня источник в местных правоохранительных органах рассказал «Дождю», что школьник, который поспорил с силовиком, был недоволен словами, сказанными в адрес его матери.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» местные жители возложили ответственность за инцидент в школе на учителей и силовиков.

«Конечно, силовики будут выгораживать своего коллегу, объяснять его действия чрезвычайными обстоятельствами, необходимой самообороной. Но это не служит оправданием тому, что было. Как можно стрелять на территории школы, да еще в толпе подростков?» - заявил житель Грозного Шахран.

«Эта драка, по-моему, произошла в первую очередь по вине руководства школы. Не поставили должным образом вопрос обеспечения порядка во время сдачи экзамена, и в итоге случился такой вот конфликт. Главное теперь - сделать соответствующие выводы и не допустить впредь ничего подобного», - полагает местная активистка Марина.