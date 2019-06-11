Следком заинтересовался дракой со стрельбой близ грозненской школы

11 июня 2019, 02:22

Драка со стрельбой произошла возле одной из школ в Грозном, Следком начал доследственную проверку, сообщило ведомство 10 июня. Участниками конфликта были подростки и полицейские, уточнили местные жители, раскритиковав силовиков за применение оружия.

Инцидент произошел в Старопромысловском районе Грозного. Видеоролик с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия был распространен в СМИ, проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Чечне.

"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении, опубликованном 10 июня на сайте ведомства.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Видео инцидента было опубликовано в соцсети Instagram. На первом плане ролика стоят парни в белых рубашках и черных брюках, за ними видна толпа одетых также молодых людей, в которой происходит потасовка. К месту конфликта сбегаются женщины, они кричат. Видно, как один человек в черной рубашке и брюках, похожих на форму, бьет кого-то из толпы, оттуда также слышны крики и выстрелы. Видео было опубликовано 10 июня на странице kavkaz.navigator и за три часа набрало 6687 просмотров.

"Потасовкой со стрельбой закончилась сдача ОГЭ (основного государственного экзамена) в школе города Грозного. Причиной произошедшего послужила шпаргалка одного из учеников, его работу аннулировали, после чего охрана вывела школьника на улицу, где все и случилось", - сказано в сообщении к видеоролику. "Кавказский узел" пока не может проверить достоверность информации, представленной в видеоролике и сообщении к нему.

Жители Грозного рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в потасовке на территории школы участвовали сотрудники полиции и подростки. По их информации, 6 июня во время сдачи выпускниками девятых классов основного государственного экзамена по математике произошел конфликт между двумя подростками и тремя полицейскими, охранявшими здание школы.

Драка, по словам местных жителей, произошла после словесной перепалки одного из полицейских с подростком. "На подмогу полицейскому пришли двое других сотрудников, а за парнишку вступился его друг. Потасовка завершилась тем, что перепугавшиеся полицейские открыли стрельбу в воздух и вызвали подмогу, а этих ребят избили и забрали. Что с ними стало дальше, неизвестно, но говорят, что их потом отпустили", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Яха.

Грозненец Исраил также рассказал, что полицейские запросили подкрепления и начали стрелять. "Ситуация просто дикая. Как можно стрелять из боевого оружия на территории школы, да еще когда кругом полно детей и взрослых?" - заявил он.

"У сотрудников полиции, которые охраняют пункты сдачи экзаменов, есть четко поставленные начальством задачи, которые они должны исполнять. Единственное, что я могу вменить в вину сотрудникам, это то, что они позволили себе стрелять в оживленном месте, где много многоквартирных домов, да еще когда вокруг находилось много людей, как подростков, так и взрослых", - сказал житель чеченской столицы Мовсар.

В МВД республики не стали комментировать произошедшее. Также от комментариев воздержались и в Минобразования республики. Представители обоих ведомств порекомендовали обратиться по поводу произошедшего к своему руководству с письменными запросами.

"Кавказский узел" ранее писал о драке школьниц на Ставрополье. Инцидент произошел в январе 2018 года. Одна из четырех участниц конфликта была госпитализирована.