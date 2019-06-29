Экономисты связали падение курса лари с протестами в Тбилиси

29 июня 2019, 10:48

Падение курса лари вызвано ожиданием крупных финансовых потерь от снижения турпотока из России, заявил Национальный банк Грузии. В ответ на протесты в Тбилиси Россия может прибегнуть к новым запретам, которые усугубят экономическую ситуацию на фоне ошибочной политики Нацбанка, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Они прогнозируют рост цен и снижение уровня жизни в стране.

Как сообщал "Кавказский узел", курс лари снижается. Так, с 21 по 28 мая стоимость одного доллара выросла с 2,7470 до 2,7876 лари, достигнув исторического минимума для грузинской валюты.

Политики винят в падении курса власть. Экономическая политика правительства привела к тому, что цены на товары в Грузии растут, а инвестиции сокращаются, падение курса лари в такой ситуации ожидаемо, считает зампредседателя парламента Сергей Капанадзе. Ответом на колебания курса может стать дедолларизация, правильная макроэкономическая и фискальная политика, заявил министр финансов Иване Мачавариани.

По данным Национального банка Грузии, стоимость доллара по состоянию на 29 июня составляет 2.8687 лари; евро - 3.2657. С 20 июня, когда в Грузии начались антироссийские протесты, курс лари к доллару на 3.3%.

В Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня ежедневно проходят акции протеста. Активисты добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Последним их требованием осталась отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о протестах в Грузии – 2019".

На курс национальной валюты оказало влияние ожидание уменьшения туристических потоков из России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Национального банка Грузии 27 июня. "На данном этапе сложно делать точный прогноз, однако по первичным подсчетам, сокращение туристических потоков из России в оставшийся период года окажет влияние на экономику Грузии в пределах около 200-300 миллионов долларов США. Этот внешний шок отразится на платежном балансе и, соответственно, на курсе", - отметил Нацбанк.

При этом текущий счет налогового баланса за первый квартал 2018 года почти вдвое улучшился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в заявлении. "Это означает, что при прочих равных условиях, в том числе с учетом фактора России, в течение года внешний баланс будет все же немного лучше прогнозируемого", - заключили в Национальном банке (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Грузия может избежать ожидаемых потерь от сокращения турпотока из России, если в страну приедет больше туристов из других государств, указал президент Национального банка Коба Гвенетадзе в эфире телеканала "Рустави 2". "В 2014-2015 годах, во время внешнего шока, сокращение доходов было гораздо больше", - добавил он.

Эксперт по вопросам экономики Демур Гиорхелидзе считает, что экономической катастрофы нет. "То, что происходит в последние недели - это обычный для Грузии процесс. Резкое обесценивание лари происходит несколько раз в год. Курс лари падает, потом немного восстанавливается, но в итоге курс падает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Как бы то ни было, падение курса лари тяжело отражается на уровне жизни населения, указал экономист. "Растут цены на продукты питания, лекарства, бензин. Грузия закупает за валюту многие продукты питания, лекарства, средства гигиены, машины, бензин. Когда курс лари падает, то за все это нужно платить больше. Соответственно, уровень жизни населения падает", - констатировал Гиорхелидзе.

Он считает, что экономическая политика правительства ошибочна, власти не ставят перед собой цели быстрого развития Грузии. "Заявленные 4% экономического роста - это чрезвычайно мало для нашей страны. Хочу отметить, еще одну проблему: бюджетная политика не влияет на экономику. Государство тратит много денег на большие проекты, но подряды получают компании, аффилированные с властью. Хотя от государственных проектов должны получать заказы маленькие и средние предприятия. Тогда можно будет наблюдать экономическое развитие страны и улучшение положения населения", - добавил Демур Гиорхелидзе.

Нынешнее обесценивание лари приведет к росту цен на продукты на 4-8% уже со следующей недели, а это тяжело скажется на жителях Грузии, считает вице-президент по операциям в Международном центре исследований и прогнозирования Ника Шенгелия.

Причинами создавшейся ситуации он назвал как политическую нестабильность, так и действия Нацбанка. "Национальный банк Грузии поставил перед собой цель приобрести доллары для пополнения своих резервов в трудной ситуации вместо того, чтобы останавливать этот процесс, и мы получили то, что имеем. Курс лари описывает состояние экономики Грузии, ее слабость", - сказал Ника Шенгелия корреспонденту "Кавказского узла".

Шенгелия согласен с тем, что на курс лари повлияло российское туристическое эмбарго, а также запрет на ввоз ряда грузинских вин. Он отмнетил, что Россия может прибегнуть к новым запретам, которые усугубят экономическую ситуацию. "Если российская сторона запретит экспорт пшеницы и муки в Грузию, это снова приведет к росту цен", - сказал Ника Шенгелия.