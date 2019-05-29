Грузинские политики упрекнули правительство в снижении курса лари

29 мая 2019, 09:23

Экономическая политика правительства привела к тому, что цены на товары в Грузии растут, а инвестиции сокращаются, падение курса лари в такой ситуации ожидаемо, считает зампредседателя парламента Сергей Капанадзе. Ответом на колебания курса может стать дедолларизация, правильная макроэкономическая и фискальная политика, заявил министр финансов Иване Мачавариани.

Как писал "Кавказский узел", курс лари продолжил снижаться, по данным на 21 мая, стоимость одного доллара составляла 2,7470 лари, одного евро - 3,0643 лари. Грузинские финансисты объяснили снижение курса лари политической обстановкой.

Согласно данным Национального банка Грузии, 28 мая стоимость одного доллара составила 2,7876 лари, евро — 3,1129 лари. 29 мая официальный курс лари по отношению к доллару составит 2,7876 лари, к евро — 3.1182 лари, что является историческим минимумом, сообщил Общественный вещатель Грузии на своем сайте.

Заместитель председателя парламента Грузии, член партии «Европейская Грузия – Регионы» Сергей Капанадзе считает, что падение национальной валюты связано с действиями правительства. Он отметил, что цены в Грузии на все товары растут, а приток инвестиций в страну сокращается. В такой ситуации обесценивание курса лари ожидаемо, сказал Капанадзе в эфире телеканала "Рустави 2".

"Следствие этого - обесценения лари. Поэтому, конечно, ответственность лежит на правительстве, его экономической команде", - сказал Капанадзе (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Заместитель председателя парламента Грузии, член фракции «Грузинская мечта» Георгий Вольский, надеется, что курс лари установится в ближайшее время.

«Наши оппоненты предлагают нам воздержаться от популистских заявлений и популистских идей, но из этого ничего не выйдет, кроме того, что курс лари будет вообще уничтожен», - сказал Вольский в телеэфире.

Краткосрочные колебания характерны для всех стран, особенно развивающихся, и в том числе для малой экономики, заявил Министр финансов Иване Мачавариани.

Он также напомнил, что колебания курса иногда сопровождаются ажиотажем, и тогда он поднимается до более высокой отметки, чем его естественное равновесное состояние.

Ответом на колебания курса должна стать "дедолларизация, правильная макроэкономическая и фискальная политика", - цитирует Мачавариани "Спутник-Грузия".

"В ближайшем будущем курс лари должен быть направлен на укрепление", - приводит слова генерального директора "Банка Грузии" Арчила Гачечиладзе издание.

"Внешние факторы, взвешенный курс указывает, что на сегодня курс лари должен быть немного тверже. Возможно, кратковременные колебания исходят из ожиданий или восприятия определенных рисков. Возможно, что лари укрепится в очень короткие сроки", - сказал Гачечиладзе.

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев полагает, что для выхода из кризисной ситуации необходимо улучшать образовательную систему. Кроме того, для развития экономики критически важно наличие в стране справедливой судебной системы, отметил он корреспонденту "Кавказского узла".