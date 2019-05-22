Грузинские финансисты объяснили снижение курса лари политической обстановкой

22 мая 2019, 04:21

Объективных причин для падения курса национальной валюты нет, оно может быть связано с прошедшими выборами в Грузии, считает руководитель "Свободного университета" Вахтанг Лежава. В условиях нестабильности люди предпочитают хранить свои сбережения в долларах, что ведет к обесцениванию лари, полагает финансист Гига Беденеишвили.

Как писал "Кавказский узел", после падение курса лари на 4,6 процента 8 мая парламентская оппозиция возложила ответственность за девальвацию на Национальный банк Грузии и правящую партию "Грузинская мечта".

По данным на 21 мая, стоимость одного доллара составляет 2,7470 лари, одного евро - 3,0643 лари. Согласно данным, опубликованным Национальным банком Грузии, 22 мая доллар будет стоить 2,7676 лари, евро - 3,0848 лари.

Одной из причин обесценивания лари являются политические процессы в стране, считает руководитель "Свободного университета" и бывший заместитель министра экономического развития Вахтанг Лежава.

В условиях, когда экспорт увеличивается, а импорт сокращается, есть все основания для того, чтобы курс лари был стабильным, заявил он 21 мая в эфире телеканала "Рустави 2" (перевод корреспондента "Кавказского узла"). "Вполне возможно, что выборы могут быть одной из причин обесценивания лари", - предположил он.

19 мая в ряде муниципалитетов Грузии проходило голосование на промежуточных выборах в парламент и органы местного самоуправления. Наиболее острая борьба развернулась в Зугдиди. Кандидат в мэры Сандра Рулофс 20 мая объявила, что не признает официальные результаты выборов, а оппозиция начинает протесты по всей Грузии. 21 мая представитель окружной избирательной комиссии заявила, что в Зугдидском избирательном округе в связи с зафиксированными нарушениями на выборах мэра будут пересмотрены итоговые протоколы.

Министр финансов Иване Мачавариани заявил в эфире телеканала, что советует жителям Грузии не брать кредиты в долларах и меньше использовать американскую валюту.

Мачавариани также отметил, что изменение курса лари связано с внешними факторами. "Одним из них является турецкий фактор. Именно поэтому более года мы говорим о дедолларизации, чтобы меньше зависеть от доллара", - цитирует его "Грузия-онлайн".

Он рассказал, что введение ограничений на ипотечные кредиты в долларах вызвало дебаты в парламенте. По его мнению, эта мера необходима для того, чтобы у лари был иммунитет "к колебаниям подобного типа, которые происходят везде, тем более в малых и развивающихся странах".

Мачавариани считает, что падение курса лари не повлечет резкого подорожания товаров. "Рост цен будет в пределах, установленных Национальным банком", - считает он.

В ситуации с падением курса лари должно разобраться правительство, заявил президент Национального банка Коба Гвенетадзе в интервью телеканалу "Имеди".

Снижение курса лари нельзя объяснить обесцениванием турецкой лиры, считает финансист Гига Беденеишвили. "Лира стабилизировалась, поэтому теперь ухудшение лари нельзя объяснить турецким фактором", - заявил он изданию "Бизнес-Медиа".

Падение курса лари связано с тем, что население в условиях нестабильности предпочитает хранить свои сбережения в долларах, считает Беденеишвили. "Нервозность имеет место быть. Люди не знают, как изменится курс лари", - заявил он.

Финансист полагает, что такие настроения могут быть связаны с тем, что в целом политический фон в стране неясен. "Выборы прошли не очень спокойно", - сказал он. По его мнению, это способствует тому, что "рынок становится все более тревожным".

"Национальный банк и правительство не должны вмешиваться в отношения между банками и заемщиками, так как чем больше они вмешиваются, тем менее гибкой будет экономика и будет снижаться курс лари", - сказал Беденеишвили.