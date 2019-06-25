Состояние участниц голодовки в Дербенте ухудшилось

25 июня 2019, 16:10

Матери двух дербентцев, задержанных по подозрению в хранении оружия, второй день проводят голодовку у здания горотдела полиции. Елена Барзукаева пожаловалась на приступ болезни, а Шаганаз Рабаданова по рекомендации врачей провела ночь дома и утром вернулась на место проведения акции.

Как сообщал "Кавказский узел", матери двух задержанных - Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова - 24 июня объявили о начале голодовки с требованием освободить сыновей. Акцию они проводят у горотдела полиции в Дербенте. Сотрудники горотдела МВД Дербента, у которого проводят голодовку матери двух задержанных местных жителей, не захотели вести диалог с протестующими.

15 июня родственники трех жителей Дербента - Ислама Барзукаева, Мизарали Мизаралиева и Гасана Курбанова - обратились в полицию с заявлениями об их похищении. Позже выяснилось, что все трое задержаны по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Родственники считают, что дело сфабриковано, 20 июня они провели одиночные пикеты в Дербенте с требованием освободить задержанных.

Елена Барзукаева второй день находится у здания полиции города. "Мы решили не уходить с этого места даже на ночь. Единственное, ночью сын подогнал машину, я смогла зарядить свой телефон и вновь вернулась на то же место у полиции", - рассказала участница голодовки корреспонденту "Кавказского узла". По словам Барзукаевой, она начала сухую голодовку, но ближе к ночи у нее случился приступ, и женщина была вынуждена сделать несколько глотков воды.

Елене Барзукаевой в первый же день голодовки стало плохо, ей потребовалась помощь врачей.

Никакой реакции от силовиков до сих пор нет, отметила Барзукаева. "Я хочу увидеться с сыном, узнать от него, что случилось. Но они не могут даже это мне обеспечить. Я сегодня утром дозвонилась до начальника дознавателей. Он пообещал, что скоро со мной свяжутся. Но до этого времени (к 13:30 – прим. "Кавказского узла") так никто не позвонил. Я уже в четвертый раз оставила на телефон «горячей линии» МВД Дагестана заявление с просьбой проверить действия силовиков, которые задерживали сына. Оператор записала мои данные, сказала, чтобы я ожидала, и они начнут разбирательство. Но где это разбирательство? Ждут, пока окончательно сойдут синяки, получается?" – предположила Барзукаева.

Протестующая сообщила, что отказалась от адвоката по назначению и ждет, пока из Москвы приедет адвокат, который пообещал взяться за дело ее сына.

Барзукаева находится у здания полиции с двумя фотографиями своего сына в руках. Один из снимков сделан до, а другой после задержания. "Проходящие люди интересуются делом. Смотрят на фотографии и спрашивают, за что задержали двух сыновей. Они даже не узнают, что на фотографиях один человек. Так сильно он изменился после задержания", - отметила она.

Шаганаз Рабаданова, мать второго задержанного Гасана Курбанова, проводит акцию протеста в отдалении от Елены Барзукаевой. Стоять вместе женщинам, по их словам, запретили полицейские. "Шаганаз планировала остаться на ночь на месте акции. Но к ночи у нее поднялся сахар в крови. Мы вызвали скорую. Врачи не рекомендовали оставаться на ночь. Поэтому мы ее забрали домой. Но на утро она вновь вышла к отделу и продолжила голодовку", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сестра Рабадановой Зайнаб Рабаданова.

По ее словам, реакции от властей никакой нет, но зато многие прохожие высказывают поддержку. "Я большую часть времени провожу с сестрой. По реакции людей видно, что они на нашей стороне. Мы сами не ожидали такого. Некоторые предлагают помощь, приносят воду", - отметила Зайнаб Рабаданова.

Обе участницы акции протеста намерены обратиться к уполномоченному по правам человека в Дагестане, чтобы он взял ход расследования дела их сыновей под свой контроль.

"Кавказский узел" не отслеживает голодовку круглосуточно и не может подтвердить чистоту ее проведения.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений людей.