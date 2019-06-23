Оппозиционеры скептически оценили шансы Манжиковой в борьбе за пост главы Калмыкии

23 июня 2019, 06:55

"Справедливая России" выдвинула кандидатом на должность главы Калмыкии председателя регионального отделения, депутата Народного хурала Наталью Манжикову. По мнению главного редактора "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева и руководителя реготделения "Яблока" Батыра Боромангнаева, Манжиковой не удастся навязать реальную борьбу врио главы республики Бату Хасикову.

Как сообщал "Кавказский узел", кандидат от КПРФ, представляющий "блок народно-патриотических сил", Намсыр Манджиев 17 июня заявил избиркому, что депутатов райсобраний, в том числе коммунистов, вынуждают сдавать подписи в поддержку врио главы Калмыкии Бату Хасикова. Сбор подписей ведется в рамках закона, заверила пресс-секретарь Хасикова.

Манжикова: коалиция оппозиции создана преждевременно

На конференции регионального отделения "Справедливой России" рассматривалась только одна кандидатура, за которую делегаты проголосовали единогласно, сообщила 22 июня корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Манжикова.

"По уставу, мы можем рассматривать только те кандидатуры, которые были согласованы с президиумом партии. В этот раз была согласована только одна кандидатура, делегаты проголосовали единогласно: конференция выдвинула меня кандидатом на должность главы республики", - заявила Манжикова.

Она также пояснила, почему "Справедливая Россия" не вступила в "блок народно-патриотических сил" и решила участвовать в выборах самостоятельно.

По инициативе регионального отделения КПРФ шесть оппозиционных партий Калмыкии объединились в блок народно-патриотических сил и на конференции заявили о поддержке кандидата в главы республики Намсыра Манджиева.



"Предложение вступить в блок оппозиции было. Но я не вижу смысла создавать какие-то коалиции до регистрации кандидатов. Объединяться логичнее вокруг того, кто пройдет муниципальный фильтр. Зная реалии нашей республики, нужно учитывать все нюансы. Если единого кандидата не допустят к выборам, значительная часть оппозиции останется не у дел", - сказала Наталья Манжикова.

Отметим, что 21 июня у себя на странице в соцсети Facebook Манжикова сообщила, что реготделения "Справедливой России" и "Яблока" попросили ЦИК передать республике из другого региона дополнительно 50 комплексов автоматической обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) "для предотвращения массовых фальсификаций на предстоящих выборах" 8 сентября.

В 2016 году Наталья Манжикова на выборах депутатов Госдумы заняла четвертое место с результатом 5,4%. В 2018-м она возглавила список регионального отделения "Справедливой России" на выборах в Народный хурал. Партия преодолела пятипроцентный барьер, набрав 8,43%. Вместе с Натальей Манжиковой депутатом от "Справедливой России" стал Намсыр Манджиев.

Бадмаев: оппозиция должна действовать открыто

Выдвижение Манжиковой было ожидаемо, заявил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев, баллотировавшийся в 2018 году на выборах в Народный хурал от партии "Справедливая Россия".

"Намсыр Манджиев несколько раз предлагал ей поддержать его кандидатуру на выборах главы. Манжикова уходила от ответа. Я уже тогда понял, что она сама выдвинется. Но меня уверяли, что "Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Баатра Шонджиева, за которым якобы стоит Кирсан (Илюмжинов, бывший глава Калмыкии - Прим. "Кавказского узла"), - рассказал Бадмаев.

Баатр Шонджиев – финансист, в 2002 году в борьбе за пост президента Калмыкии проиграл Кирсану Илюмжинову.

По его мнению, Манжикова не планирует реально бороться за должность главы Калмыкии.

"Я думаю, она преследует другую цель - сторговаться подороже с Намсыром Манджиевым. Но теперь хотя бы общественность наконец поймет, почему Манджиев выдвинулся от КПРФ. Потому что его ближайший политический партнер, председатель реготделения "Справедливой России" не поддержала его выдвижение. А поскольку закон не разрешает самовыдвижение, Намсыр (Манджиев - Прим. "Кавказского узла") вынужден был баллотироваться от коммунистов. И те, кто упрекает его в этом, просто не понимают политической ситуации", - добавил Валерий Бадмаев.

Главред "Современной Калмыкии" не согласился с мнением Натальи Манжиковой, что создание коалиции было преждевременным.

"Мне Намсыр нравится тем, что он действует открыто. Это правильно. Не надо ничего скрывать, заниматься кулуарной политикой. "Кинут" нас - пожалуйста! На этих выборах жизнь не заканчивается. Политическая борьба будет продолжаться. Параллельно мы (оппозиция - Прим. "Кавказского узла") будем биться за места в городском собрании. Сам по себе факт объединения оппозиции гораздо важнее регистрации на выборах главы", - сказал Бадмаев.

Боромангнаев: предвыборная тактика в России не имеет значения

Логика Манжиковой, считающей, что оппозиции следовало создать коалицию после регистрации кандидатов, как и логика Бадмаева, настаивающего на открытой борьбе с кандидатом от власти, - имеют под собой рациональную почву, но в условиях современной России результат голосования практически не зависит от тактики предвыборной кампании, считает председатель калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев.

"Законодательство выкроено так, что нежелательных для власти кандидатов просто не допускают к выборам. Сильный конкурент в любом случае - будет ли он выдвигаться сам или от коалиции - столкнется с мощным противодействием администрации всех уровней. Выборы в России - имитационные и абсолютно недемократичные. Поэтому тактика независимого кандидата, как и тактика представителя коалиции, противоречит самой логике сложившейся в стране ситуации", - заявил Боромангнаев корреспонденту "Кавказского узла".

Шансы Манжиковой на выборах он назвал "невеликими". "Сейчас мы можем говорить лишь о прохождении муниципального фильтра. Потому что в сегодняшних условиях агитация, работа с избирателями и прочее - отступают на второй план. Намсыр Манджиев имеет больше шансов пройти муниципальный фильтр. Он раньше заявил о себе, у него есть поддержка на местах. И в целом у него больше ресурсов, в том числе финансовых, чтобы организовать, например, наблюдение на выборах", - добавил Батыр Боромангнаев.

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков, несмотря на рекомендацию ЦИК, не пошел на снижение муниципального фильтра, этот факт "косвенно говорит о том, что к этим выборам будут привлечены все те же люди, которые уже много лет занимаются фальсификацией итогов голосования", - сказал Боромангнаев.

Боромангнаев также сообщил, что передумал выдвигать свою кандидатуру на должность главы Калмыкии.

"Члены регионального совета партии рекомендовали мне не выдвигаться. Мы решили сосредоточиться на выборах в городской совет", - пояснил председатель калмыцкого "Яблока".

Выдвижение кандидатов на пост главы Калмыкии продлится до 28 июня

Решение о назначении на 8 сентября выборов депутатов Элистинского городского собрания (ЭКС) было принято 14 июня.

Согласно информации избиркома, выдвижение кандидатов в депутаты ЭГС по одномандатным избирательным округам продлится с 4 по 24 июля, на выдвижение списка кандидатов по единому избирательному округу отведен срок с 24 июня по 14 июля. Предоставить документы в избирком кандидаты должны не позднее 24 июля.

Кандидаты на должность главы республики могут выдвигаться до 28 июня, предоставить документы в избирательную комиссию они должны будут с 14 по 24 июля. Решение о регистрации или об отказе в регистрации избирком примет в течение десяти дней со дня приема документов.

На сайте избиркома 22 июня были указаны четыре кандидата на должность главы Калмыкии: Бату Хасиков от "Единой России", Намсыр Манджиев от КПРФ, Петр Вышкварок от ЛДПР и Батыр Мучаев от "Патриотов России".