Следствие отказалось показать защите арестованных буйнакцев видео с присягой ИГ*

21 июня 2019, 21:55

Суд в Махачкале продлил на месяц арест четверым жителям Буйнакска, обвиненным в причастности к боевикам. Следователи не предоставили защите видео с присягой лидеру ИГ*, которое сами обвиняемые называют постановочным, заявили адвокаты.

Как сообщал "Кавказский узел", Самат Татарханов и Даниял Загиров, арестованные по обвинению в хранении оружия, в ноябре 2018 года пожаловались Общественной наблюдательной комиссии на пытки. 23 мая правозащитники сообщили, что все четверо обвиняемых отказались от своих показаний, сославшись на самооговор под пытками.

23 октября 2018 года Следком отчитался о задержании четверых жителей Буйнакского района, в том числе двоих подростков, по подозрению в незаконном обороте оружия. Молодые люди заявили, что после задержания их пытали током, а также вывезли в лес, и под дулами автоматов заставили прочитать перед видеокамерой присягу лидеру запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство»*. Заявление жителей Буйнакска о вынужденной записи присяги ИГ* - уникальное для Дагестана явление, отметили опрошенные «Кавказским узлом» правозащитник и адвокат.

Советский райсуд Махачкалы в четверг 20 июня удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста всем четверым фигурантам дела. «Суд оставил всех под стражей еще на один месяц», - рассказал адвокат троих обвиняемых Арсен Шабанов корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат обвиняемого Али Рамазанова Нурмагомед Магомедов назвал продление ареста необоснованным. «Явных оснований выносить такое решение не было. Следователь заявил, что ему необходимо провести дополнительные следственные действия, а обвиняемые могут скрыться, но в подтверждение [этого довода] он никаких доказательств не представил. И суд продлил арест только из-за тяжести обвинения, не принял во внимание доводы защиты», - сказал защитник корреспонденту «Кавказского узла».

Молодым людям предъявили обвинение в организации незаконного вооружённого формирования и хранении оружия организованной группой. В деле фигурируют "два пистолета кустарного производства, пара гранат и патроны", отметили адвокаты.

«Сложно представить вооруженное формирование с таким боекомплектом, поэтому фактически состава преступления по части организации НВФ, я считаю, не должно было быть. Но их обвиняют в том, что они якобы собрались в лесу, дали присягу руководителю международной террористической организации, сняли все это на видео и в тот же день были задержаны. А подзащитные в ходе допроса говорили о своем похищении в разных местах Буйнакска: с их слов, их привезли в Махачкалу, пытали, заставляя взять на себя тяжкие преступления, к которым они непричастны, [затем] вывезли обратно в лесной массив за Буйнакском и заставили дать присягу на видео», - привел адвокат Шабанов версии обвинения и защиты.

Защита так и не смогла просмотреть видеозапись присяги, о которой идет речь в деле - следователи отказались предоставить его защите. «Мы заявляли ходатайство, чтобы нам это видео предоставили, так как оно было предметом экспертизы, но нам отказали. Тем не менее мы намерены поставить вопрос о проведении психолого-лингвистической экспертизы видеозаписи на предмет того, имеется ли на записи признаки оказания давления», - сообщил адвокат.

Следователь также отказался ознакомить защиту с результатами допроса на полиграфе. «Заключение мы не получили. Следователь посчитал, что вправе отказать нам в ознакомлении с ним до окончания предварительного следствия, так как это была не экспертиза. Я думаю, это можно обжаловать», - отметил Шабанов.

Материал по заявлению молодых людей о пытках был направлен в Буйнакский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР, однако процессуальное решение пока по нему не принято, добавил он.

На момент задержания Рамазан Закаряьев и Али Рамазанов были еще несовершеннолетними, но на сегодняшний день им обоим уже исполнилось 18 лет. «16 мая Рамазанов стал совершеннолетним, поэтому он был переведен из колонии для несовершеннолетних в СИЗО Махачкалы», - пояснил Нурмагомед Магомедов. Ранее в СИЗО был переведен и Закарьяев.

Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.