Дагестанские журналисты раскритиковали версию Кадырова о причинах конфликта у Кизляра

19 июня 2019, 17:10

Участников конфликта в Кизляре поддерживает значительная часть жителей Дагестана, которые опасаются передачи земель Чечне, сообщили дагестанские журналисты и политолог в ответ на утверждение Рамзана Кадырова о том, что дагестанское общество не на стороне отдельных активистов.

Как писал "Кавказский узел", ситуация на границе Чечни и Дагестана обострилась после того, как в ночь на 10 июня жители Кизляра демонтировали чеченский дорожный указатель. В этом конфликте главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой. При этом, если жителей Чечни все устраивает в действиях властей, то дагестанцы не понимают, почему власти не информируют их о ситуации с демаркацией границы, говорится в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Рамзан Кадыров, обвинив в конфликте на границе "нескольких человек", использовал "стандартный приём власть имущих", которые "всегда стараются свести политические социальные протесты к действиям кучки людей", преследующих свои корыстные интересы под видом защиты общественных целей и идеалов, считает политолог Эдуард Уразаев.

"Были специально использованы молодые люди, чтобы поднять шум. Шум подняло не дагестанское общество, не руководство Дагестана, это отдельные несколько человек подняли шум, а вокруг них собрались. На них мы внимания не обращаем, нарушат правила на нашей территории, мы ответим", - привело 14 июня слова Рамзана Кадырова РИА "Новости".

Активистов, готовых открыто оппонировать властям, действительно немного, но протестные настроения кизлярцев поддерживает значительная часть жителей Дагестана, убежден политолог. "Рамзан Кадыров формально прав, если считать только тех, кто сносил знак или задавал острые вопросы и оппонировал представителям властей. Они (активисты) смело дискутировали с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и представителями дагестанских властей... чем заслужили симпатии и одобрение", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Уразаев.

Установку знака, на которое чеченская сторона формально имела право, многие восприняли как "закулисные шаги по передаче территорий", сказал политолог. "Об этом неоднократно говорили гражданские активисты, эксперты и журналисты. В ответ с обеих сторон прозвучали обещания сделать процесс уточнения и корректировки границ максимально открытым и прозрачным, а также вести его с участием представителей общественности", - пояснил он.

По мнению политолога, "определенные шаги" в этом направлении были сделаны, но потом процесс приостановили, и именно на фоне этой приостановки напряженность в обществе усилилась. "Это ещё раз подтверждает необходимость более аккуратного поведения политиков и чиновников в вопросах, которые связаны с национальными и патриотическими чувствами", - отметил Уразаев.

Власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками в январе. Но 16 апреля, после скандала с односторонней регистрацией чеченской стороной участка земли около села Новомонастырского Кизлярского района, спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны выполнить до 15 декабря.

Жители приграничных районов Дагестана всерьез опасаются, что уточнение границы с Чечней может ущемить их земельные интересы, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "[По их мнению] в итоге окажется, что в той или иной мере [территориальные] вопросы будут решены не в пользу Дагестана", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист.

Властям Дагестана, по его мнению, следует обратить внимание на события в Кизляре и изучить их, чтобы в будущем не допустить подобных инцидентов. Этот конфликт – проявление общественного недовольства и "очень серьезный звонок" властям республики и представителям общественности, пояснил Фатуллаев.

Версия Кадырова об участии "третьей силы" в конфликте вызвала сомнения

Утверждение Рамзана Кадырова об участии в кизлярских событиях "третьей силы" поставил под сомнение главный редактор еженедельника "Новое дело" Гаджимурад Сагитов. Возможно, таким образом власти региона пытаются переложить ответственность за свои просчеты, предположил журналист.

12 июня на совещании с подчиненными Кадыров связал инцидент в Кизляре с 20-летием вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году. "Вчера (11 июня) отмечали день их (боевиков) вторжения. Это игра, которую устраивают эмиссары, когда начинает раскачиваться политическая ситуация. Что они сделали? Сказали, вот там есть знаки, разбейте, устройте смуту", - сказал в эфире ЧГТРК "Грозный" глава Чечни, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Участники кизлярских событий выражали мнение большей части дагестанского общества, подтвердил Сагитов. "Те, кто выступали, выражали отношение не отдельной части, а большей части общества, которая не совсем доверяет власти и не получает от нее необходимой информации", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гаджимурад Сагитов.

Вооруженные отряды боевиков во главе с Шамилем Басаевым и Амиром Хаттабом 7 августа 1999 года проникли на территорию Дагестана. За несколько дней им удалось захватить населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах. К 24 августа федеральные силы вытеснили боевиков в Чечню, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

"Зачем надо напоминать о событиях лета 1999 года, с которых, собственно, началась вторая военная кампания в нашей республике? Это не только дагестанцам, но и жителям нашей республики неприятно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница одного из ведомств Чечни Марет.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Сообщение о конфликте интересов: один из авторов текста входит в состав дагестанской общественной комиссии по проблемам определения границы между Республикой Дагестан и Чеченской Республикой.