Прокурор потребовал 10 лет тюрьмы для обвиняемого в убийстве Макитова

18 июня 2019, 14:03

Длительный срок заключения и лишение воинских званий потребовало сегодня обвинение для бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова, обвиняемого в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, сообщила представитель потерпевших Виктория Шевелева.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня присяжные признали бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова виновным в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, при этом посчитав, что у силовика не было умысла совершить убийство и хулиганских побуждений. Вердикт присяжных стал следствием давления, заявила представитель потерпевших Виктория Шевелева и анонсировала обжалование вердикта.

Хусей Макитов был убит 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол. В убийстве обвинен прикомандированный в республику силовик Павел Стерлягов. По словам местных жителей, Макитов отказался отвезти двух силовиков в Терскол и был зарезан ножом. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. По просьбе обвиняемого заседания суда проходили с участием присяжных.

"Прокурор попросил (для Стерлягова) 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением всех воинских званий. Действия Стерлягова прокурор попросил квалифицировать по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель родственников Макитова Виктория Шевелева.

По ее словам, после оглашения приговора защита потерпевших приступит к подготовке апелляционной жалобы. "Что будет далее, пока комментировать невозможно: после рассмотрения (апелляционной) жалобы все будет определено. В случае отмены приговора (апелляционным судом) подсудимый имеет законное право выбора (на рассмотрение дела присяжными) вновь", - заявила Шевелева.

Убийство жителя поселка Эльбрус Хусея Макитова вызвало протест местных жителей. На митинге 12 апреля 2018 года активисты решили обратиться в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль расследование дела. Представители руководства республики рассказали им, что следствие по делу находится на контроле администраций президента России и главы Кабардино-Балкарии.

Представитель потерпевших также считает, что на вердикт присяжных "моральное давление" оказал сам подсудимый. "(Павел Стерлягов) при даче показаний расплакался и использовал непозволительные обращения, которые вкупе со слезами и оказали давление на присяжных. Тем самым подсудимый показал себя в глазах присяжных "жертвой обстоятельств", которые от него не зависели. Он был бы и рад обратиться в полицию, но будучи сам из их рядов, их же якобы и боялся. Вопрос - почему же Стерлягов не вызвал Макитову скорую помощь - так и остался открытым", - пояснила Шевелева.

Координатор правозащитной организации "Зона права" Булат Мухамеджанов назвал процесс по делу бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова показательным. "Любое дело на Северном Кавказе в отношении силовиков имеет широкий общественный резонанс, потому что далеко не каждый эпизод доходит до суда и, тем более, до обвинительного приговора", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Мухамеджанов.

Вынесение приговора назначено на завтра, 19 июня, на 14.00 мск, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Северо-Кавказского военного суда.

Напомним, что 5 июня Стерлягов выступил в суде с последним словом и признал убийство. При этом он заявил, что не имел умысла убивать, когда наносил удар ножом Макитову, и расплакался.